Prefeitura entrega Centro de Iniciação ao Esporte visando preparar futuros atletas

Mais que uma obra custeada com recursos públicos, a nova praça do Jardim Costa Verde, simboliza o resgaste do lazer e da recreação para 4 mil moradores das duas etapas que formam um dos mais antigos bairros de Várzea Grande. A Prefeitura entregou na manhã deste sábado (14), a reforma e a revitalização do maior espaço público do Costa Verde, que a partir de agora presta homenagem a um ilustre várzea-grandense, o ex-vereador Ênio Luiz Caldart, falecido há quase três anos.

A nova praça está em linha com política implantada pelo prefeito Kalil Baracat (MDB) que vai além de projetos em área essenciais como educação, saúde e distribuição de água. “Áreas de lazer e espaços destinados a acolher os afazeres da população de Várzea Grande são prioridades, pois fixam as pessoas em seus bairros, o que promove um giro econômico local, possibilitam a prática de atividades físicas próximas de suas casas e o melhor de tudo, ao ocupar um espaço público, a localidade se torna mais segura. Terrenos vazios ou abandonados viram lixões e colocam em risco a saúde e a integridade do cidadão”, destacou o prefeito.

A entrega dessa manhã, além do prefeito e dos secretários municipais, contou com a participação do vice-prefeito, José Hazama e dos senadores da República, Jayme Campos (União Brasil) e Wellington Fagundes (PL), e integrou as festividades alusivas aos 155 anos de fundação da cidade, que serão comemorados neste domingo, dia 15.

Questionado sobre o ritmo de investimentos de Várzea Grande, com a maior parte dos projetos financiada com recursos públicos, Kalil pontuou que não existe milagre, e sim, gestão e vontade de atender cada vez mais os anseios da população. “Essa praça, por exemplo, foi totalmente reformada com recursos gerados pelo pagamento do IPTU. Quando a população acredita, contribui. E uma gestão calcada no zelo com o Tesouro Municipal, reverte os impostos em obras e quanto mais os benefícios chegam à população, mais ela acredita. Se há segredo em manter o ritmo dos investimentos, eu digo que o segredo é ouvir e atender à população”.

A praça revitalizada era uma antiga reinvindicação dos moradores, que agora poderão contar com espaços próprios para futebol society, pista de skate e parquinho infantil.

José Rodrigues Souza, mais conhecido como ‘Zezinho’, é morador há cerca de 40 anos do Costa Verde, já foi presidente do bairro e é atualmente uma das principais lideranças da região. “A primeira praça foi entregue na década de 90 e, de lá pra cá, foi sendo esquecida, abandonada e depredada. Agora, além de ponto de encontro e lazer, será um atrativo para os carrinhos de lanches que temos aqui venderem mais. Muita gente está na informalidade e tem nessa atividade o seu sustento”.

Para Zezinho, a praça será frequentada por moradores de bairro vizinhos como o Pirinéu, o Planalto Ipiranga e o Santa Maria. “O novo espaço foi bem aproveitado, está amplo, bonito, gramado e com quadra, parquinho e muito iluminada”, completou.

PROJETO – O secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, explicou que praça de hoje é a segunda entregue dentro das festividades de aniversário e que até o final de maio outras duas serão entregues à população. “Conforme determinação do prefeito, estamos focados nas melhorias de espaços públicos. Outras dez praças serão reformadas e entregues ainda nesse ano, somando cerca de R$ 4 milhões em investimentos próprios. A atual gestão está cada vez mais perto da população e queremos que uma praça como essa, que acaba se tornando um presente, seja cuidada com zelo pelos moradores. O poder público está presente, mas dependemos, e muito, de cada várzea-grandense”.

A revitalização do espaço foi feita com recursos 100% do Tesouro Municipal e orçada em cerca de R$ 650 mil. A praça, recebeu nova iluminação em LED em toda sua estrutura – que são mais econômicas e com maior poder de claridade – paisagismo, reforma da quadra e pista de skate, academia ao ar livre e o mais importante, a adequação do local aos índices urbanísticos do Plano Diretor. Como antecipou o secretário Breno, duas novas praças – reformadas com recursos próprios – serão entregues à comunidade: uma no jardim Ikaraí e outra no bairro Água Limpa. As datas serão definidas em breve.

“As praças são projetos de grande retorno social. Visam o ganho de qualidade de vida da população, a oferta de espaços próprios para as práticas de lazer e desportos e o principal, para que os moradores tenham espaços públicos seguros próximos as suas residências. Por isso, também peço a colaboração e conscientização dos moradores para conservação desse espaço. Obras como essa aqui, não são do prefeito Kalil, nem tão pouco de sua gestão. São do povo, para o povo e por isso precisamos de uma via de mão dupla para que esses espaços cumpram com a função para qual foram criados”, reforçou o prefeito.

HOMENAGEM – Ênio Luiz Caldart foi uma grande liderança. Foi eleito quatro vezes vereador por Várzea Grande, também foi secretário Municipal de Indústria Comércio e Agricultura, secretário Chefe de Gabinete, secretário Municipal de Administração e ocupou vários outros cargos públicos durante sua trajetória. Ele faleceu no dia 4 de agosto de 2019, aos 83 anos.