Prefeitura entrega certificados de cursos de qualificação profissional realizados na Sala do Empreendedor

26/09/2023

Varanda vai homenagear Trade Turístico de Cuiabá e servidores da secretaria Municipal de Turismo

Em comemoração ao Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais do Turismo, comemorado no último dia (27), o vereador Rogério Varanda (MDB) vai homenagear com a entrega de Moção de Aplausos e Reconhecimento para representantes do Trade Turístico de Cuiabá e aos profissionais da secretaria Municipal de Turismo. Serão agraciadas 55 pessoas. A solenidade acontece na sexta-feira (29), às 19h na secretaria Municipal de Turismo, localizada no Museu do Rio “Hid Alfredo Scaff”, no bairro do Porto em Cuiabá.

Rogério Varanda justificou a homenagem lembrando a seriedade e o comprometimento dessas pessoas para que Cuiabá tenha um turismo de qualidade. “É um grande orgulho para o poder legislativo prestar essa homenagem àqueles que fazem a diferença no Turismo e contribuem para o desenvolvimento da nossa querida Cuiabá, por isso vamos homenageá-los pelo trabalho prestado”, destacou.

A Moção de Aplauso é um instrumento de reconhecimento e estímulo às pessoas ou instituições que contribuem, seja de forma profissional ou voluntária, para o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade. “É nosso dever reconhecer as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, o trabalho de cada uma. É importante destacar que não seria possível nomearmos todos os que contribuem para o turismo da nossa capital, pois muitos fizeram sua parte, em pequenas atitudes, que juntas, foram multiplicando. Gostaria de agradecer e aplaudir a todos, por meio dos homenageados. Que sintam nossa gratidão e aplausos por todas as ações realizadas”, finalizou Varanda.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT