Prefeitura entrega escrituras para moradores do Residencial Adalgiza e Maria Carolina nesta sexta (19)

Em fevereiro começam as aulas dos cursos de assistente administrativo, salgadeiro, operador de computador e soldador de eletrodo revestido, do programa Qualifica Sinop, uma parceria da Prefeitura Municipal com o Senai. As turmas têm vagas para até 30 alunos, com duração média de dois meses de treinamento.

Para se inscrever em um dos cursos é preciso ir até a sede do Senai, na avenida dos Jacarandás, 3100. As matrículas são feitas de segunda a sexta-feira, das 8h até às 20h, para mais informações o telefone de contato é o (66) 3531-2062. “Os cursos do Qualifica são uma ótima oportunidade para quem procura qualificação profissional gratuita. Todas as vezes em que entregamos certificados aos alunos concluintes ouvimos relatos de como o conhecimento adquirido contribuiu para transformação da vida deles, dando mais motivação e direcionamento à carreira profissional”, reforçou a secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Scheila Pedroso.

No mês de março serão abertas mais turmas de qualificação profissional, nos cursos de assentador de revestimento cerâmico, operador de empilhadeira, cozinheiro industrial e mecânico de motores ciclo diesel.

Com o Qualifica Sinop centenas de pessoas puderam trilhar novos caminhos na carreira profissional, por meio do conhecimento, desde o início do programa. Os cursos contam com aulas práticas, professores capacitados, estrutura de máquinas e equipamentos adequada para cada tipo de treinamento.

O programa foi criado para ofertar à população do município diversos cursos, nas áreas tecnológicas, construção civil, eletroeletrônica, metalmecânica, alimentos e bebidas, vestuário, automotiva, tecnologia da informação, logística e gestão.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT