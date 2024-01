Prefeitura entrega mais de 200 escrituras para moradores do Residencial Adalgiza e Maria Carolina

Uma conquista para mais de 200 famílias, que receberam em mãos, da Prefeitura Municipal, os títulos de regularização fundiária de seus imóveis, foi celebrada na noite dessa sexta-feira (19). Moradores do Residencial Adalgiza e Jardim Maria Carolina, bairros antigos de Sinop, foram os contemplados em mais uma etapa do programa Escritura na Mão, que já entregou mais de mil títulos de propriedade para milhares de famílias do município.

Secretário geral das igrejas Assembleia de Deus da região e também morador, Pedro Teixeira, ressaltou como o Escritura na Mão tem beneficiado os moradores. “Através do programa nós conseguimos cinco escrituras ano passado e agora estou aqui nesse momento com mais duas, residencial Adalgisa e Maria Carolina. Somos gratos, fez uma diferença enorme, tanto financeira quanto na disposição para resolver o problema, porque não é fácil lidar com documentação, principalmente as pessoas idosas, com deficiência, com mais dificuldades. Estamos felizes com o resultado”, considerou.

O Escritura na Mão se destaca como maior programa de regularização fundiária urbana já realizado no município. Nesta edição foram entregues 109 títulos para os moradores do Residencial Adalgisa e para a região do Maria Carolina, 123. “Seguimos firmes no compromisso, realizando esse trabalho tão importante de regularização fundiária aqui na cidade, contando sempre com a dedicação do pessoal cartório para facilitar esse processo burocrático. Estamos contentes com os resultados alcançados até aqui, regularizando áreas, isentando ITBI para mais de mil propriedades, entregamos documentos que garantem a propriedade definitiva do imóvel e, principalmente, que dão mais autonomia de investimento ao proprietário”, destacou o prefeito, Roberto Dorner.

Ângela Guarienti é uma das moradoras do Residencial Adalgisa que aguarda pela escritura há mais de duas décadas. “Para nós é um sonho, a gente espera há muitos anos a escritura e graças a Deus hoje vamos pegar. Estamos contentes, têm bastante pessoas que estavam ansiosas também, eu por exemplo”, relatou a moradora.

Em 2022 e 2023 foram entregues mais de mil títulos e o trabalho continua nesse ano para garantir que mais famílias realizem o sonho de ter em mãos o documento, garantindo assim mais segurança jurídica, e qualidade de vida com valorização da propriedade e possibilidades de investimentos nos imóveis.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT