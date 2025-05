Prefeitura entrega mais de mil cobertores e marmitas em três dias

“Sou morador de rua assumido e só tenho a agradecer pela comida e pelo cobertor que me aquecem por dentro e por fora”. “Hoje eu vou dormir quentinho. Deus abençoe vocês”.

Essas foram algumas das expressões de gratidão ouvidas pelas equipes da Prefeitura de Cuiabá durante a ação emergencial de atendimento à população em situação de rua, realizada na noite de sexta-feira (30). A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência em parceria com a Defesa Civil Municipal e o Governo do Estado, distribuiu 114 cobertores e 200 marmitas em seis pontos da capital.

A ação foi desencadeada devido à queda brusca nas temperaturas. Nos últimos três dias, já foram entregues 584 cobertores e 500 marmitas. Caso o frio persista, a mobilização continuará.

Durante a ação, uma moradora foi encaminhada para atendimento médico após ser identificada com ferimento na perna pela equipe do Serviço de Abordagem Social, responsável pela distribuição de alimentos.

“Foi uma ação emergencial diante do frio que chegou de forma inesperada. Desde quarta-feira (28), nossas equipes estão nas ruas, levando acolhimento, comida e cobertores. Sabemos que isso não resolve tudo, mas ameniza o sofrimento de quem mais precisa”, afirmou a secretária adjunta de Assistência Social, Paola Reis.

O secretário adjunto de Inclusão, Andrico Xavier, que acompanhou a ação durante todos os dias, destacou o impacto pessoal da vivência nas ruas.

“Ver de perto pessoas com fome e frio é impactante. Eu me senti no dever de estar presente, principalmente porque há muitos moradores de rua com deficiência. Precisamos estar preparados para oferecer pronto atendimento, orientação, cuidados com a saúde e auxílio com documentação”, disse.

Além das ações emergenciais nas ruas, a Prefeitura oferece atendimento contínuo no Centro POP, localizado na Avenida Barão de Melgaço, no Centro. O espaço oferece café da manhã, lavanderia, guarda-volumes, psicólogos, assistentes sociais e serviços de cadastramento no CadÚnico, que permite a inserção em políticas públicas de assistência.

As ações ocorreram nas Praças Alencastro, República, Ipiranga, Porto, do Eucalipto e Morro da Luz, com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT