Prefeitura entrega novos veículos às secretarias para melhorar prestação de serviços

A partir de hoje, dia 5 de fevereiro, as unidades do Cristo Rei, 24 de Dezembro, Marajoara e Jardim Glória estarão com funcionamento ampliado à população

Quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), de Várzea Grande, estarão a partir de hoje (5), com horário de atendimento estendido. A UBS do Cristo Rei, do 24 de Dezembro, do Marajoara e do Jardim Glória passam a funcionar de segunda a sexta-feira das 7h às 21 horas, ininterruptamente.

Desde a decretação da situação de emergência em saúde pública, no começo do mês passado, a prefeita Flávia Moretti (PL), havia determinado ações pontuais na saúde para atender pacientes vitimas de arboviroses, já com o aumento exponencial de registro de casos, aumentou também a procura pelos serviços públicos de saúde. “Esse processo de extensão do atendimento, para tornar mais ágil e efetivo o atendimento e tratamento dos pacientes, exigiu uma engenharia interna, pois exige mais profissionais, altera as remunerações e até mesmo a rotina das unidades. Mas, conseguimos mais esse avanço na saúde, provando que trabalhamos com transparência e emprenho em tudo que realizamos”, afirmou a prefeita.

Moretti fez questão de destacar, que apesar do passivo de mais de R$ 140 milhões em dívidas deixadas pela gestão passada, a sua gestão tem priorizado a saúde. “Temos pouco mais de um mês de mandato e muitas conquistas, especialmente nas áreas que mais me comprometi com a população: água e saúde. As mudanças estão acontecendo e muitas outras estão por vir. Várzea Grande vive uma nova fase”, exclamou.

Como explica a titular da pasta, Deisi Bocalon, a ampliação do horário é uma determinação da prefeita em função do crescimento alarmante no número de casos de arboviroses, resultando numa maior demanda por atendimento médico nas unidades de urgência e emergência. “O município tem registrado aumento considerável nos casos de arboviroses, tanto que a prefeita Flávia Moretti declarou, por meio do decreto 005/25, situação de emergência em saúde pública. Essa ampliação no horário também possibilita uma resposta mais ágil e eficiente contribuindo para o diagnóstico precoce e o adequado manejo clínico dos pacientes, reduzindo complicações e internações hospitalares”.

NA PRÁTICA – O superintendente da Atenção Primária, Márcio Frederico de Macedo Arruda, disse que hoje se inicia uma nova fase das unidades básicas de saúde. “Nessas quatros unidades a secretaria programou atendimentos voltados aos casos de arboviroses das 17h até as 21 horas. É uma demanda muito grande e que vem surgindo em Várzea Grande. Estamos lançando mão desta estratégia para que possamos obter êxito em desafogar as UPAs e também ter um acolhimento e acesso melhor a todos os cidadãos de Várzea Grande”.

Em visita à unidade do bairro Cristo Rei, o superintendente conversou com os servidores e reforçou a necessidade de a população estar a par do horário estendido.

O morador do bairro Cristo Rei, João Pereira dos Santos, buscou a unidade nesta quarta-feira para tomar uma medicação intravenosa, e ao saber que o horário de atendimento estaria estendido até às 21 horas, ficou surpreso com a notícia. “Esse atendimento estendido é importante para nós que trabalhamos o dia todo e que não temos muito tempo para procurar uma unidade de saúde. Essa notícia interessa a todos os trabalhadores”, comemorou.

Silvio Luiz Petraglia, morador do Jardim Vista Alegre, também aprovou a medida e disse que a população ganha com esse atendimento diferenciado. “Já vou passar essa informação para todos do meu bairro”, anunciou o morador.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT