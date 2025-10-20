Connect with us

CIDADES

Prefeitura entrega praça construída em parceria com Judiciário, entidade e iniciativa privada

Publicado em

20/10/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, em conjunto com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT), através da 1ª Promotoria de Justiça Criminal, com o Grupo Sinop e Associação Floresta Urbana, entregaram, na manhã de hoje (20), de forma oficial, a revitalização da praça pública localizada entre as ruas Carlos Eduardo, Gine Sanches Parra, Antônio Porto e Geremias Garcia, no Jardim São Paulo.
 
A obra de revitalização foi promovida através de uma ação social comunitária e financiada pelo Grupo Sinop. A obra conta com a construção de duas quadras de areias: uma destinada a brinquedos infantis e outra para prática esportiva (voleibol de areia). O local conta com uma academia da terceira idade, construída anteriormente pela Prefeitura.
 
O arquiteto e urbanista do Grupo Sinop, Fábio Andrade, afirma que a empresa se sente com o dever cumprido em poder participar dessa ação que beneficia toda uma sociedade. “Já havia uma estrutura aqui e nós viemos com a proposta de melhorar, trazer um pouco mais de segurança para população, para as crianças e, também, trazer esporte para elas. Para gente é motivo de orgulho, muito grande, de poder chegar aqui, ver a criançada brincar, a felicidade no rosto de todo mundo. Acreditamos que esses projetos, muitas vezes, impactam muito mais a vida das pessoas, da comunidade. E, para gente, foi muito gratificante poder participar desse projeto”, expressou ele.

A secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, conta que a ação foi motivada por uma fatalidade ocorrida no local contra uma criança há dois anos. A população cobrou o MPE que propôs uma ação articulada com a Prefeitura para entregar uma praça que pudesse aumentar a sensação de segurança e promover lazer e esporte para as crianças da comunidade.

“Ministério Público nos procurou através de uma parceria, não foi determinação judicial, mas foi um envolvimento entre sociedade, poder público e Judiciário – Ministério Público. E a gente buscou a Colonizadora Sinop, que é uma parceira do município, faz parte da transformação imobiliária da nossa cidade, e eles trouxeram essa parceria para gente. Executaram o projeto e estão entregando hoje para comunidade”, disse ela.

Scheila explica que a praça ainda receberá mais benfeitorias nos próximos dias, por parte da Prefeitura. “Ainda tem mais uma etapa aqui, que seria o plantio da grama, das árvores e também, da parte do município, mais bancos e lixeiras para atender, de forma completa, esse local. É importante esse envolvimento, porque surgiu através de uma parceria mesmo com o Ministério Público”, acrescentou.

O promotor Herbert Ferreira explicou que a propositura de uma ação articulada entre poder público, judiciário, iniciativa privada e sociedade civil organizada foi para devolver à comunidade a alegria de poder desfrutar dos locais públicos e proporcionar, às crianças e famílias, um local de convivência segura.

“Após uma fatalidade ocorrida com uma criança aqui, há cerca de dois anos, conseguimos mapear e identificar que a partir desse acidente houve uma repercussão social e, uma negativa muito grande, nesse bairro, porque aconteceu aqui de frente a essa praça e, após isso, as crianças e as famílias foram, pouco a pouco, se afastando desse ambiente que ficou abandonado. A partir de uma parceria aí do Ministério Público, com o poder público local, a sociedade civil organizada, especificamente aqui o pessoal da Floresta Urbana, da Colonizadora, todos se uniram, juntaram as mãos para revitalizar esse espaço, a fim de que ele voltasse a ser o que era antes desse ocorrido. Que as famílias passassem a frequentar aqui novamente, especificamente fosse um espaço para que as crianças pudessem brincar, ter o seu momento de lazer e com segurança, especificamente”, comentou ele.
 
A moradora Márcia dos Santos, mãe do pequeno João Pedro Silva Santos, que fatalmente perdeu a vida em decorrência de um acidente de trânsito, esteve acompanhando e recebendo – representando a população -, a praça revitalizada. Ela conta que a ação integrada representa união de forças em prol do bem estar dos moradores.
 
“Então, eu agradeço ao promotor, que chegou ao conhecimento. Eu procurei o promotor e eu falei, a minha perca é irreversível. Só que o promotor tomou uma atitude como humano, como homem. Agradeço ao promotor que falou assim, Márcia, eu vou cobrar. E levou ao conhecimento da Sheila, para que ela estivesse fazendo o trabalho e trazendo a melhoria, que é tudo: quebra-mola, arborização. Agradeço ao Floresta Urbana, que já é parceiro do projeto. Então, o projeto, assim, é bem extenso, são quase dois anos de ações”, comentou ela.
 
Trânsito
 
Além das benfeitorias na praça, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, instalou um quebra-molas modular na Rua Carlos Eduardo, em frente à Praça, para contribuir com a redução da velocidade dos veiculos e proporcionar maior segurança às crianças que atravessam a rua para brincar na praça. Scheila destaca que a ação foi em atendimento ao pedido formalizado pela Câmara de Vereadores, por meio da indicação 052/2025 da parlamentar Sandra Donato.
 
“É importante reforçar a parceria também com o Legislativo porque aqui nessa região já tinha sido indicado por diversas vezes a execução desse quebra-molas e hoje, nesse mandato que se iniciou agora em 2025, foi feita a execução em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores. Então a união dos poderes é fundamental porque beneficia a sociedade”, ressaltou.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Roneir Corrêa

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

CIDADES

Dia D de vacinação mobiliza unidades de Sinop e mais de 1,5 mil doses são aplicadas

Published

3 horas atrás

on

20/10/2025

By

Mais de 1.500 doses de vacinas foram aplicadas no último sábado (18) durante o Dia D de Vacinação em Sinop. A mobilização teve como objetivo principal atualizar as cadernetas e reforçar a imunização de crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. A ação fez parte da Campanha Nacional de Multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde, que busca ampliar o acesso da população às vacinas e elevar a cobertura vacinal em todo o país.

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, garantiu atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com exceção da UBS da Gleba Mercedes, durante o Dia D. Também participaram do atendimento o Centro Integrado de Atendimento (CIA) Jacarandás e André Maggi, além do Serviço de Atendimento Especializado (SAE).

O coordenador de Imunização da Prefeitura de Sinop, João Gustavo Breganó, explicou que a mobilização ampliou a faixa etária inicialmente proposta pelo Ministério da Saúde. Segundo ele, a ampliação foi uma forma de garantir que todos os públicos tivessem oportunidade de colocar a vacinação em dia. “O Dia D foi proposto pelo Ministério da Saúde para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, mas nós resolvemos expandir essa faixa etária para toda a população. Atendemos crianças, adultos, adolescentes, idosos, gestantes, enfim, todo mundo que precisava atualizar o cartão de vacinação”, destacou.

Breganó ressaltou ainda a importância da imunização como medida preventiva essencial, principalmente diante de doenças que voltaram a preocupar autoridades de saúde. “A vacina é a maneira mais eficaz e mais segura de prevenir e controlar doenças, principalmente no caso do sarampo. Nós temos casos aqui no país vizinho, a Bolívia, que recentemente enfrentou um surto da doença. Mato Grosso faz fronteira com esse país e já registrou alguns casos. Para evitar que o sarampo se dissemine, é fundamental manter o esquema vacinal atualizado”, afirmou.

O coordenador reforçou também a necessidade da dose contra o sarampo entre todas as faixas etárias. “Crianças, adolescentes e adultos até 59 anos precisam ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo. Essa é uma das formas mais seguras de proteger contra a doença”, completou.

Durante o Dia D, o estudante Saymor Alves aproveitou o sábado de folga para se vacinar. “Eu tomei a vacina da gripe e achei muito legal pela facilidade do dia. Vim aqui e estava bem tranquilo. Aproveitei o meu dia de folga para colocar as vacinas em dia. Fiquei sabendo pela minha mãe, que me avisou que estava tendo vacinação da gripe na cidade, e decidi me vacinar hoje”, contou.

As vacinas do Calendário Nacional de Vacinação continuam disponíveis nas unidades de saúde de Sinop, que funcionam de segunda a sexta-feira. Entre as doses oferecidas estão as vacinas contra BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A e HPV. A Campanha Nacional de Multivacinação do Ministério da Saúde segue até o dia 31 de outubro.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

CIDADES

Ação especial do Outubro Rosa mobiliza Unidades Básicas de Saúde e incentiva prevenção em Sinop

Published

3 horas atrás

on

20/10/2025

By

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado (18) uma ação especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com exceção da UBS Gleba Mercedes, abriram as portas para receber mulheres e oferecer atendimentos voltados à saúde feminina.

Durante a iniciativa, foram ofertados serviços como coleta de exame preventivo (Papanicolau), vacinação, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), planejamento familiar, cadastro do programa Bolsa Família e atendimentos odontológicos. Também foram realizados encaminhamentos para mamografias com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao rastreamento do câncer de mama.

Na UBS Jacarandás, a enfermeira Ilana Coelho destacou a importância da ação e o envolvimento da comunidade local. “Foi oferecido coleta do preventivo, solicitação de mamografia, atendimento odontológico, planejamento familiar e teste rápido para as infecções sexualmente transmissíveis. Geralmente as mulheres trabalham durante a semana e não têm tempo, então é mais fácil delas virem no sábado. A ação é importante porque amplia esse atendimento”, explicou.

A profissional reforçou a relevância do Outubro Rosa como momento de reflexão e cuidado com a saúde feminina. “Outubro Rosa é um mês especial para que todas as mulheres lembrem de se cuidar, que é o ato de pensar na nossa saúde, no preventivo, principalmente a parte da mamografia. Está aumentando o número de mulheres com câncer de mama e não podemos deixar passar”, destacou Ilana.

A enfermeira Ilana Coelho também destacou o envolvimento da comunidade na ação. “Neste dia especial de atendimento, quando cada mulher entrou na unidade, as agentes comunitárias de saúde as recepcionaram e elas receberam uma fitinha rosa. Elas puderam fazer seu próprio lacinho na nossa árvore em alusão ao Outubro Rosa. A comunidade, os comerciantes, os pacientes e os ACS [agentes comunitários de saúde] disponibilizaram brindes e presenteamos as mulheres que passaram pela unidade. Também preparamos um café da manhã especial. Tivemos ainda uma palestra com professoras doutoras da UFMT, que falaram sobre a importância da prevenção e da saúde da mulher como um todo. Foi um dia muito especial”, completou.

A moradora Maísa Pereira, costureira, aproveitou a ação especial para cuidar da saúde. “Eu vim fazer o preventivo e já aproveitar para pegar o pedido de mamografia, que eles vão dar tudo para a gente hoje, porque eu quero me cuidar. Outubro Rosa é para isso. Esse atendimento no sábado é maravilhoso, porque todo mundo tem muito o que fazer durante a semana. Hoje é um dia de folga, um dia para cuidar da gente”, afirmou.

Elizabethe Nunes, também costureira e moradora do bairro, compareceu à unidade para fazer o preventivo e buscar o resultado da mamografia. “É muito bom esse atendimento no sábado. Até meu marido veio também para atendimento com o dentista. Às vezes não conseguimos vir no dia a dia, com a correria, então é muito válida essa ação. Aqui as profissionais são muito queridas, elas vão atrás da gente, lembram dos exames que precisamos fazer, é muito bom mesmo”, relatou.

A caixa Kelly Igaxira elogiou a campanha e destacou a oportunidade de participar mesmo com a rotina de trabalho. “Além do preventivo, eu fiz os testes rápidos de ISTs e achei muito boa essa campanha, porque para quem trabalha o dia inteiro é difícil conseguir ir durante a semana. O atendimento foi ótimo, teve todo um cuidado e atenção, um café muito especial também. Vim pela primeira vez na unidade e amei a forma como fui recebida”, comentou.

As ações do Outubro Rosa seguem no município com atendimentos disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde durante toda a semana. Os endereços e telefones das unidades estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Sinop, por meio do link www.sinop.mt.gov.br/portal/telefones/2/0/0.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA20/10/2025

Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública

A Polícia Civil participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, realizada nesta segunda-feira (20.10), em Cuiabá....
SEGURANÇA20/10/2025

Suspeitos por diversos roubos são presos pela Polícia Militar em Rondonópolis

Militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 4º Comando Regional prenderam três homens por roubo e...
SEGURANÇA20/10/2025

Polícia Civil prende homem que matou a cunhada após desentendimento por balde de água

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta segunda-feira (20.10), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 46...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262