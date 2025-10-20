CIDADES
Prefeitura entrega praça construída em parceria com Judiciário, entidade e iniciativa privada
A obra de revitalização foi promovida através de uma ação social comunitária e financiada pelo Grupo Sinop. A obra conta com a construção de duas quadras de areias: uma destinada a brinquedos infantis e outra para prática esportiva (voleibol de areia). O local conta com uma academia da terceira idade, construída anteriormente pela Prefeitura.
O arquiteto e urbanista do Grupo Sinop, Fábio Andrade, afirma que a empresa se sente com o dever cumprido em poder participar dessa ação que beneficia toda uma sociedade. “Já havia uma estrutura aqui e nós viemos com a proposta de melhorar, trazer um pouco mais de segurança para população, para as crianças e, também, trazer esporte para elas. Para gente é motivo de orgulho, muito grande, de poder chegar aqui, ver a criançada brincar, a felicidade no rosto de todo mundo. Acreditamos que esses projetos, muitas vezes, impactam muito mais a vida das pessoas, da comunidade. E, para gente, foi muito gratificante poder participar desse projeto”, expressou ele.
A secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, conta que a ação foi motivada por uma fatalidade ocorrida no local contra uma criança há dois anos. A população cobrou o MPE que propôs uma ação articulada com a Prefeitura para entregar uma praça que pudesse aumentar a sensação de segurança e promover lazer e esporte para as crianças da comunidade.
“Ministério Público nos procurou através de uma parceria, não foi determinação judicial, mas foi um envolvimento entre sociedade, poder público e Judiciário – Ministério Público. E a gente buscou a Colonizadora Sinop, que é uma parceira do município, faz parte da transformação imobiliária da nossa cidade, e eles trouxeram essa parceria para gente. Executaram o projeto e estão entregando hoje para comunidade”, disse ela.
Scheila explica que a praça ainda receberá mais benfeitorias nos próximos dias, por parte da Prefeitura. “Ainda tem mais uma etapa aqui, que seria o plantio da grama, das árvores e também, da parte do município, mais bancos e lixeiras para atender, de forma completa, esse local. É importante esse envolvimento, porque surgiu através de uma parceria mesmo com o Ministério Público”, acrescentou.
O promotor Herbert Ferreira explicou que a propositura de uma ação articulada entre poder público, judiciário, iniciativa privada e sociedade civil organizada foi para devolver à comunidade a alegria de poder desfrutar dos locais públicos e proporcionar, às crianças e famílias, um local de convivência segura.
“Após uma fatalidade ocorrida com uma criança aqui, há cerca de dois anos, conseguimos mapear e identificar que a partir desse acidente houve uma repercussão social e, uma negativa muito grande, nesse bairro, porque aconteceu aqui de frente a essa praça e, após isso, as crianças e as famílias foram, pouco a pouco, se afastando desse ambiente que ficou abandonado. A partir de uma parceria aí do Ministério Público, com o poder público local, a sociedade civil organizada, especificamente aqui o pessoal da Floresta Urbana, da Colonizadora, todos se uniram, juntaram as mãos para revitalizar esse espaço, a fim de que ele voltasse a ser o que era antes desse ocorrido. Que as famílias passassem a frequentar aqui novamente, especificamente fosse um espaço para que as crianças pudessem brincar, ter o seu momento de lazer e com segurança, especificamente”, comentou ele.
A moradora Márcia dos Santos, mãe do pequeno João Pedro Silva Santos, que fatalmente perdeu a vida em decorrência de um acidente de trânsito, esteve acompanhando e recebendo – representando a população -, a praça revitalizada. Ela conta que a ação integrada representa união de forças em prol do bem estar dos moradores.
“Então, eu agradeço ao promotor, que chegou ao conhecimento. Eu procurei o promotor e eu falei, a minha perca é irreversível. Só que o promotor tomou uma atitude como humano, como homem. Agradeço ao promotor que falou assim, Márcia, eu vou cobrar. E levou ao conhecimento da Sheila, para que ela estivesse fazendo o trabalho e trazendo a melhoria, que é tudo: quebra-mola, arborização. Agradeço ao Floresta Urbana, que já é parceiro do projeto. Então, o projeto, assim, é bem extenso, são quase dois anos de ações”, comentou ela.
Trânsito
Além das benfeitorias na praça, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, instalou um quebra-molas modular na Rua Carlos Eduardo, em frente à Praça, para contribuir com a redução da velocidade dos veiculos e proporcionar maior segurança às crianças que atravessam a rua para brincar na praça. Scheila destaca que a ação foi em atendimento ao pedido formalizado pela Câmara de Vereadores, por meio da indicação 052/2025 da parlamentar Sandra Donato.
“É importante reforçar a parceria também com o Legislativo porque aqui nessa região já tinha sido indicado por diversas vezes a execução desse quebra-molas e hoje, nesse mandato que se iniciou agora em 2025, foi feita a execução em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores. Então a união dos poderes é fundamental porque beneficia a sociedade”, ressaltou.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Dia D de vacinação mobiliza unidades de Sinop e mais de 1,5 mil doses são aplicadas
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, garantiu atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com exceção da UBS da Gleba Mercedes, durante o Dia D. Também participaram do atendimento o Centro Integrado de Atendimento (CIA) Jacarandás e André Maggi, além do Serviço de Atendimento Especializado (SAE).
O coordenador de Imunização da Prefeitura de Sinop, João Gustavo Breganó, explicou que a mobilização ampliou a faixa etária inicialmente proposta pelo Ministério da Saúde. Segundo ele, a ampliação foi uma forma de garantir que todos os públicos tivessem oportunidade de colocar a vacinação em dia. “O Dia D foi proposto pelo Ministério da Saúde para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, mas nós resolvemos expandir essa faixa etária para toda a população. Atendemos crianças, adultos, adolescentes, idosos, gestantes, enfim, todo mundo que precisava atualizar o cartão de vacinação”, destacou.
Breganó ressaltou ainda a importância da imunização como medida preventiva essencial, principalmente diante de doenças que voltaram a preocupar autoridades de saúde. “A vacina é a maneira mais eficaz e mais segura de prevenir e controlar doenças, principalmente no caso do sarampo. Nós temos casos aqui no país vizinho, a Bolívia, que recentemente enfrentou um surto da doença. Mato Grosso faz fronteira com esse país e já registrou alguns casos. Para evitar que o sarampo se dissemine, é fundamental manter o esquema vacinal atualizado”, afirmou.
O coordenador reforçou também a necessidade da dose contra o sarampo entre todas as faixas etárias. “Crianças, adolescentes e adultos até 59 anos precisam ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo. Essa é uma das formas mais seguras de proteger contra a doença”, completou.
Durante o Dia D, o estudante Saymor Alves aproveitou o sábado de folga para se vacinar. “Eu tomei a vacina da gripe e achei muito legal pela facilidade do dia. Vim aqui e estava bem tranquilo. Aproveitei o meu dia de folga para colocar as vacinas em dia. Fiquei sabendo pela minha mãe, que me avisou que estava tendo vacinação da gripe na cidade, e decidi me vacinar hoje”, contou.
As vacinas do Calendário Nacional de Vacinação continuam disponíveis nas unidades de saúde de Sinop, que funcionam de segunda a sexta-feira. Entre as doses oferecidas estão as vacinas contra BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A e HPV. A Campanha Nacional de Multivacinação do Ministério da Saúde segue até o dia 31 de outubro.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Ação especial do Outubro Rosa mobiliza Unidades Básicas de Saúde e incentiva prevenção em Sinop
Durante a iniciativa, foram ofertados serviços como coleta de exame preventivo (Papanicolau), vacinação, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), planejamento familiar, cadastro do programa Bolsa Família e atendimentos odontológicos. Também foram realizados encaminhamentos para mamografias com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao rastreamento do câncer de mama.
Na UBS Jacarandás, a enfermeira Ilana Coelho destacou a importância da ação e o envolvimento da comunidade local. “Foi oferecido coleta do preventivo, solicitação de mamografia, atendimento odontológico, planejamento familiar e teste rápido para as infecções sexualmente transmissíveis. Geralmente as mulheres trabalham durante a semana e não têm tempo, então é mais fácil delas virem no sábado. A ação é importante porque amplia esse atendimento”, explicou.
A profissional reforçou a relevância do Outubro Rosa como momento de reflexão e cuidado com a saúde feminina. “Outubro Rosa é um mês especial para que todas as mulheres lembrem de se cuidar, que é o ato de pensar na nossa saúde, no preventivo, principalmente a parte da mamografia. Está aumentando o número de mulheres com câncer de mama e não podemos deixar passar”, destacou Ilana.
A enfermeira Ilana Coelho também destacou o envolvimento da comunidade na ação. “Neste dia especial de atendimento, quando cada mulher entrou na unidade, as agentes comunitárias de saúde as recepcionaram e elas receberam uma fitinha rosa. Elas puderam fazer seu próprio lacinho na nossa árvore em alusão ao Outubro Rosa. A comunidade, os comerciantes, os pacientes e os ACS [agentes comunitários de saúde] disponibilizaram brindes e presenteamos as mulheres que passaram pela unidade. Também preparamos um café da manhã especial. Tivemos ainda uma palestra com professoras doutoras da UFMT, que falaram sobre a importância da prevenção e da saúde da mulher como um todo. Foi um dia muito especial”, completou.
A moradora Maísa Pereira, costureira, aproveitou a ação especial para cuidar da saúde. “Eu vim fazer o preventivo e já aproveitar para pegar o pedido de mamografia, que eles vão dar tudo para a gente hoje, porque eu quero me cuidar. Outubro Rosa é para isso. Esse atendimento no sábado é maravilhoso, porque todo mundo tem muito o que fazer durante a semana. Hoje é um dia de folga, um dia para cuidar da gente”, afirmou.
Elizabethe Nunes, também costureira e moradora do bairro, compareceu à unidade para fazer o preventivo e buscar o resultado da mamografia. “É muito bom esse atendimento no sábado. Até meu marido veio também para atendimento com o dentista. Às vezes não conseguimos vir no dia a dia, com a correria, então é muito válida essa ação. Aqui as profissionais são muito queridas, elas vão atrás da gente, lembram dos exames que precisamos fazer, é muito bom mesmo”, relatou.
A caixa Kelly Igaxira elogiou a campanha e destacou a oportunidade de participar mesmo com a rotina de trabalho. “Além do preventivo, eu fiz os testes rápidos de ISTs e achei muito boa essa campanha, porque para quem trabalha o dia inteiro é difícil conseguir ir durante a semana. O atendimento foi ótimo, teve todo um cuidado e atenção, um café muito especial também. Vim pela primeira vez na unidade e amei a forma como fui recebida”, comentou.
As ações do Outubro Rosa seguem no município com atendimentos disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde durante toda a semana. Os endereços e telefones das unidades estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Sinop, por meio do link www.sinop.mt.gov.br/portal/telefones/2/0/0.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura entrega praça construída em parceria com Judiciário, entidade e iniciativa privada
Investimento de R$ 100 milhões em pesquisa contempla áreas voltadas à saúde da mulher, câncer de mama e produtos de terapias avançadas
Saúde leva experiência imersiva para a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Ministério da Saúde promove série de webinários sobre exposição ao chumbo e vigilância em saúde ambiental
Seduc divulga projetos selecionados para a Etapa Estadual da VI Mostra Científica STEAM 2025
Segurança
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
A Polícia Civil participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, realizada nesta segunda-feira (20.10), em Cuiabá....
Suspeitos por diversos roubos são presos pela Polícia Militar em Rondonópolis
Militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 4º Comando Regional prenderam três homens por roubo e...
Polícia Civil prende homem que matou a cunhada após desentendimento por balde de água
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta segunda-feira (20.10), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 46...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Brasil3 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
Brasil3 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
Cuiabá6 dias atrás
Cuiabá realiza Dia D de vacinação no sábado com todas as unidades abertas