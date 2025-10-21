CIDADES
Prefeitura entrega praça construída em parceria com MP, entidade e iniciativa privada
A obra de revitalização foi promovida através de uma ação social comunitária e financiada pelo Grupo Sinop. A obra conta com a construção de duas quadras de areias: uma destinada a brinquedos infantis e outra para prática esportiva (voleibol de areia). O local conta com uma academia da terceira idade, construída anteriormente pela Prefeitura.
O arquiteto e urbanista do Grupo Sinop, Fábio Andrade, afirma que a empresa se sente com o dever cumprido em poder participar dessa ação que beneficia toda uma sociedade. “Já havia uma estrutura aqui e nós viemos com a proposta de melhorar, trazer um pouco mais de segurança para população, para as crianças e, também, trazer esporte para elas. Para gente é motivo de orgulho, muito grande, de poder chegar aqui, ver a criançada brincar, a felicidade no rosto de todo mundo. Acreditamos que esses projetos, muitas vezes, impactam muito mais a vida das pessoas, da comunidade. E, para gente, foi muito gratificante poder participar desse projeto”, expressou ele.
A secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, conta que a ação foi motivada por uma fatalidade ocorrida no local contra uma criança há dois anos. A população cobrou o MPE que propôs uma ação articulada com a Prefeitura para entregar uma praça que pudesse aumentar a sensação de segurança e promover lazer e esporte para as crianças da comunidade.
“Ministério Público nos procurou através de uma parceria, não foi determinação judicial, mas foi um envolvimento entre sociedade, poder público e Judiciário – Ministério Público. E a gente buscou a Colonizadora Sinop, que é uma parceira do município, faz parte da transformação imobiliária da nossa cidade, e eles trouxeram essa parceria para gente. Executaram o projeto e estão entregando hoje para comunidade”, disse ela.
Scheila explica que a praça ainda receberá mais benfeitorias nos próximos dias, por parte da Prefeitura. “Ainda tem mais uma etapa aqui, que seria o plantio da grama, das árvores e também, da parte do município, mais bancos e lixeiras para atender, de forma completa, esse local. É importante esse envolvimento, porque surgiu através de uma parceria mesmo com o Ministério Público”, acrescentou.
O promotor Herbert Ferreira explicou que a propositura de uma ação articulada entre poder público, judiciário, iniciativa privada e sociedade civil organizada foi para devolver à comunidade a alegria de poder desfrutar dos locais públicos e proporcionar, às crianças e famílias, um local de convivência segura.
“Após uma fatalidade ocorrida com uma criança aqui, há cerca de dois anos, conseguimos mapear e identificar que a partir desse acidente houve uma repercussão social e, uma negativa muito grande, nesse bairro, porque aconteceu aqui de frente a essa praça e, após isso, as crianças e as famílias foram, pouco a pouco, se afastando desse ambiente que ficou abandonado. A partir de uma parceria aí do Ministério Público, com o poder público local, a sociedade civil organizada, especificamente aqui o pessoal da Floresta Urbana, da Colonizadora, todos se uniram, juntaram as mãos para revitalizar esse espaço, a fim de que ele voltasse a ser o que era antes desse ocorrido. Que as famílias passassem a frequentar aqui novamente, especificamente fosse um espaço para que as crianças pudessem brincar, ter o seu momento de lazer e com segurança, especificamente”, comentou ele.
A moradora Márcia dos Santos, mãe do pequeno João Pedro Silva Santos, que fatalmente perdeu a vida em decorrência de um acidente de trânsito, esteve acompanhando e recebendo – representando a população -, a praça revitalizada. Ela conta que a ação integrada representa união de forças em prol do bem estar dos moradores.
“Então, eu agradeço ao promotor, que chegou ao conhecimento. Eu procurei o promotor e eu falei, a minha perca é irreversível. Só que o promotor tomou uma atitude como humano, como homem. Agradeço ao promotor que falou assim, Márcia, eu vou cobrar. E levou ao conhecimento da Sheila, para que ela estivesse fazendo o trabalho e trazendo a melhoria, que é tudo: quebra-mola, arborização. Agradeço ao Floresta Urbana, que já é parceiro do projeto. Então, o projeto, assim, é bem extenso, são quase dois anos de ações”, comentou ela.
Trânsito
Além das benfeitorias na praça, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, instalou um quebra-molas modular na Rua Carlos Eduardo, em frente à Praça, para contribuir com a redução da velocidade dos veiculos e proporcionar maior segurança às crianças que atravessam a rua para brincar na praça. Scheila destaca que a ação foi em atendimento ao pedido formalizado pela Câmara de Vereadores, por meio da indicação 052/2025 da parlamentar Sandra Donato.
“É importante reforçar a parceria também com o Legislativo porque aqui nessa região já tinha sido indicado por diversas vezes a execução desse quebra-molas e hoje, nesse mandato que se iniciou agora em 2025, foi feita a execução em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores. Então a união dos poderes é fundamental porque beneficia a sociedade”, ressaltou.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura e Câmara de Sinop realizam reunião sobre o ISSQN da Construção Civil nesta terça-feira (21)
As mudanças foram introduzidas pela nova lei que altera o Código Tributário Municipal e já estão em vigor a partir desta segunda-feira (20). Segundo a secretária de Finanças e Orçamento, Ivete Mallmann, o objetivo principal do encontro é garantir clareza e transparência sobre a forma de cobrança do imposto. “Nós pretendemos esclarecer todas as dúvidas. Não é que seja uma novidade a aferição por estimativa e aferição real, que são duas modalidades já previstas anteriormente. Entretanto, agora nós apenas estamos esclarecendo a maneira que será cobrado e a metodologia que será diferenciada”, destacou.
Ivete explicou que, na aferição por estimativa, o contribuinte terá benefícios inéditos, como descontos e prazos de parcelamento maiores. “Em termos de estimativa, há um percentual de desconto, que antes não existia, e um parcelamento mais amplo. Já na aferição real, o sistema passará a ser totalmente informatizado. Então, nosso objetivo é esclarecer esses procedimentos, como funcionará a metodologia, quais são os descontos e as possibilidades de parcelamento”, detalhou.
Um dos principais pontos de dúvida entre os contribuintes é sobre quem deve pagar o imposto. A secretária reforçou que a responsabilidade é do prestador de serviço e não do proprietário da obra. “Há uma prática comum de que o dono do imóvel deve pagar o ISS, mas, na verdade, quem deve recolher é o prestador do serviço. O proprietário é o tomador. Queremos esclarecer essa questão para que a sociedade compreenda melhor a incidência do imposto e evite equívocos”, afirmou.
Entre as principais alterações previstas na legislação, está a redução da alíquota da construção civil de 4% para 2% em alguns casos. A medida busca incentivar o desenvolvimento do setor e tornar Sinop mais competitiva e atrativa para novas obras e investimentos. Outra mudança relevante é a possibilidade de dedução de materiais, alinhando o município às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O novo texto estabelece que só é possível deduzir do ISS os materiais produzidos pelo próprio prestador, fora do canteiro de obras, com nota fiscal e recolhimento de ICMS. “Essa atualização encerra uma antiga divergência e coloca Sinop em conformidade com a jurisprudência nacional, evitando judicializações e garantindo segurança jurídica para as empresas”, complementou Ivete.
A secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, reforçou o convite à população. “Foi sancionada a lei que regulamenta a cobrança desse imposto e nós iremos falar sobre esse assunto na Câmara de Vereadores e fazer um treinamento para os profissionais da construção civil, contadores e pessoas que desejam regularizar seus imóveis e obras novas”, destacou.
Já o vereador Célio Garcia ressaltou o processo de debate prévio que resultou na aprovação da nova legislação. “Depois de discutir esse projeto amplamente na Câmara Municipal, ouvindo o contribuinte e a população em geral, aprovamos o projeto, que já foi sancionado. Agora chegou a hora de debater como será o procedimento a partir de então. Por isso, reforçamos o convite para este grande na Câmara Municipal”, afirmou.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura entrega praça construída em parceria com Judiciário, entidade e iniciativa privada
A obra de revitalização foi promovida através de uma ação social comunitária e financiada pelo Grupo Sinop. A obra conta com a construção de duas quadras de areias: uma destinada a brinquedos infantis e outra para prática esportiva (voleibol de areia). O local conta com uma academia da terceira idade, construída anteriormente pela Prefeitura.
O arquiteto e urbanista do Grupo Sinop, Fábio Andrade, afirma que a empresa se sente com o dever cumprido em poder participar dessa ação que beneficia toda uma sociedade. “Já havia uma estrutura aqui e nós viemos com a proposta de melhorar, trazer um pouco mais de segurança para população, para as crianças e, também, trazer esporte para elas. Para gente é motivo de orgulho, muito grande, de poder chegar aqui, ver a criançada brincar, a felicidade no rosto de todo mundo. Acreditamos que esses projetos, muitas vezes, impactam muito mais a vida das pessoas, da comunidade. E, para gente, foi muito gratificante poder participar desse projeto”, expressou ele.
A secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, conta que a ação foi motivada por uma fatalidade ocorrida no local contra uma criança há dois anos. A população cobrou o MPE que propôs uma ação articulada com a Prefeitura para entregar uma praça que pudesse aumentar a sensação de segurança e promover lazer e esporte para as crianças da comunidade.
“Ministério Público nos procurou através de uma parceria, não foi determinação judicial, mas foi um envolvimento entre sociedade, poder público e Judiciário – Ministério Público. E a gente buscou a Colonizadora Sinop, que é uma parceira do município, faz parte da transformação imobiliária da nossa cidade, e eles trouxeram essa parceria para gente. Executaram o projeto e estão entregando hoje para comunidade”, disse ela.
Scheila explica que a praça ainda receberá mais benfeitorias nos próximos dias, por parte da Prefeitura. “Ainda tem mais uma etapa aqui, que seria o plantio da grama, das árvores e também, da parte do município, mais bancos e lixeiras para atender, de forma completa, esse local. É importante esse envolvimento, porque surgiu através de uma parceria mesmo com o Ministério Público”, acrescentou.
O promotor Herbert Ferreira explicou que a propositura de uma ação articulada entre poder público, judiciário, iniciativa privada e sociedade civil organizada foi para devolver à comunidade a alegria de poder desfrutar dos locais públicos e proporcionar, às crianças e famílias, um local de convivência segura.
“Após uma fatalidade ocorrida com uma criança aqui, há cerca de dois anos, conseguimos mapear e identificar que a partir desse acidente houve uma repercussão social e, uma negativa muito grande, nesse bairro, porque aconteceu aqui de frente a essa praça e, após isso, as crianças e as famílias foram, pouco a pouco, se afastando desse ambiente que ficou abandonado. A partir de uma parceria aí do Ministério Público, com o poder público local, a sociedade civil organizada, especificamente aqui o pessoal da Floresta Urbana, da Colonizadora, todos se uniram, juntaram as mãos para revitalizar esse espaço, a fim de que ele voltasse a ser o que era antes desse ocorrido. Que as famílias passassem a frequentar aqui novamente, especificamente fosse um espaço para que as crianças pudessem brincar, ter o seu momento de lazer e com segurança, especificamente”, comentou ele.
A moradora Márcia dos Santos, mãe do pequeno João Pedro Silva Santos, que fatalmente perdeu a vida em decorrência de um acidente de trânsito, esteve acompanhando e recebendo – representando a população -, a praça revitalizada. Ela conta que a ação integrada representa união de forças em prol do bem estar dos moradores.
“Então, eu agradeço ao promotor, que chegou ao conhecimento. Eu procurei o promotor e eu falei, a minha perca é irreversível. Só que o promotor tomou uma atitude como humano, como homem. Agradeço ao promotor que falou assim, Márcia, eu vou cobrar. E levou ao conhecimento da Sheila, para que ela estivesse fazendo o trabalho e trazendo a melhoria, que é tudo: quebra-mola, arborização. Agradeço ao Floresta Urbana, que já é parceiro do projeto. Então, o projeto, assim, é bem extenso, são quase dois anos de ações”, comentou ela.
Trânsito
Além das benfeitorias na praça, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, instalou um quebra-molas modular na Rua Carlos Eduardo, em frente à Praça, para contribuir com a redução da velocidade dos veiculos e proporcionar maior segurança às crianças que atravessam a rua para brincar na praça. Scheila destaca que a ação foi em atendimento ao pedido formalizado pela Câmara de Vereadores, por meio da indicação 052/2025 da parlamentar Sandra Donato.
“É importante reforçar a parceria também com o Legislativo porque aqui nessa região já tinha sido indicado por diversas vezes a execução desse quebra-molas e hoje, nesse mandato que se iniciou agora em 2025, foi feita a execução em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores. Então a união dos poderes é fundamental porque beneficia a sociedade”, ressaltou.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Povos originários fortalecem segurança alimentar com Programa de Aquisição de Alimentos com produção local
Polícia Civil prende homem por ameaçar, agredir e perseguir a ex-companheira
Polícia Militar prende três faccionados suspeitos por homicídio e apreende submetralhadora e revólver
PRF apreende 20 tabletes de maconha em ônibus interestadual na BR-364 em Cuiabá (MT)
Governo de Mato Grosso lança 3ª edição de programa que estimula criação de empreendimentos inovadores
Segurança
Polícia Civil prende homem por ameaçar, agredir e perseguir a ex-companheira
Um homem investigado por reiteradas ameaças e perseguição contra a ex-companheira foi preso pela Polícia Civil, na tarde de segunda-feira...
Polícia Militar prende três faccionados suspeitos por homicídio e apreende submetralhadora e revólver
Equipes do 6º Comando Regional da Polícia Militar prenderam três homens faccionados suspeitos de participação no homicídio que vitimou Anderson...
PRF apreende 20 tabletes de maconha em ônibus interestadual na BR-364 em Cuiabá (MT)
Na tarde de 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), por volta das 15h45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil4 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
Brasil4 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
MATO GROSSO5 dias atrás
Duplicação da BR-163 recebe prêmio de asfalto mais confortável do Brasil e é comparada às rodovias alemãs
-
CIDADES4 dias atrás
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
PM prende suspeito de esfaquear namorada com facão em Peixoto de Azevedo
-
Saúde7 dias atrás
Brasil apresenta cenário epidemiológico a países do Mercosul