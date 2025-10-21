Connect with us

CIDADES

Prefeitura entrega praça construída em parceria com MP, entidade e iniciativa privada

Publicado em

21/10/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, em conjunto com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT), através da 1ª Promotoria de Justiça Criminal, com o Grupo Sinop e Associação Floresta Urbana, entregaram, na manhã de hoje (20), de forma oficial, a revitalização da praça pública localizada entre as ruas Carlos Eduardo, Gine Sanches Parra, Antônio Porto e Geremias Garcia, no Jardim São Paulo.
 
A obra de revitalização foi promovida através de uma ação social comunitária e financiada pelo Grupo Sinop. A obra conta com a construção de duas quadras de areias: uma destinada a brinquedos infantis e outra para prática esportiva (voleibol de areia). O local conta com uma academia da terceira idade, construída anteriormente pela Prefeitura.
 
O arquiteto e urbanista do Grupo Sinop, Fábio Andrade, afirma que a empresa se sente com o dever cumprido em poder participar dessa ação que beneficia toda uma sociedade. “Já havia uma estrutura aqui e nós viemos com a proposta de melhorar, trazer um pouco mais de segurança para população, para as crianças e, também, trazer esporte para elas. Para gente é motivo de orgulho, muito grande, de poder chegar aqui, ver a criançada brincar, a felicidade no rosto de todo mundo. Acreditamos que esses projetos, muitas vezes, impactam muito mais a vida das pessoas, da comunidade. E, para gente, foi muito gratificante poder participar desse projeto”, expressou ele.

A secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, conta que a ação foi motivada por uma fatalidade ocorrida no local contra uma criança há dois anos. A população cobrou o MPE que propôs uma ação articulada com a Prefeitura para entregar uma praça que pudesse aumentar a sensação de segurança e promover lazer e esporte para as crianças da comunidade.

“Ministério Público nos procurou através de uma parceria, não foi determinação judicial, mas foi um envolvimento entre sociedade, poder público e Judiciário – Ministério Público. E a gente buscou a Colonizadora Sinop, que é uma parceira do município, faz parte da transformação imobiliária da nossa cidade, e eles trouxeram essa parceria para gente. Executaram o projeto e estão entregando hoje para comunidade”, disse ela.

Scheila explica que a praça ainda receberá mais benfeitorias nos próximos dias, por parte da Prefeitura. “Ainda tem mais uma etapa aqui, que seria o plantio da grama, das árvores e também, da parte do município, mais bancos e lixeiras para atender, de forma completa, esse local. É importante esse envolvimento, porque surgiu através de uma parceria mesmo com o Ministério Público”, acrescentou.

O promotor Herbert Ferreira explicou que a propositura de uma ação articulada entre poder público, judiciário, iniciativa privada e sociedade civil organizada foi para devolver à comunidade a alegria de poder desfrutar dos locais públicos e proporcionar, às crianças e famílias, um local de convivência segura.

“Após uma fatalidade ocorrida com uma criança aqui, há cerca de dois anos, conseguimos mapear e identificar que a partir desse acidente houve uma repercussão social e, uma negativa muito grande, nesse bairro, porque aconteceu aqui de frente a essa praça e, após isso, as crianças e as famílias foram, pouco a pouco, se afastando desse ambiente que ficou abandonado. A partir de uma parceria aí do Ministério Público, com o poder público local, a sociedade civil organizada, especificamente aqui o pessoal da Floresta Urbana, da Colonizadora, todos se uniram, juntaram as mãos para revitalizar esse espaço, a fim de que ele voltasse a ser o que era antes desse ocorrido. Que as famílias passassem a frequentar aqui novamente, especificamente fosse um espaço para que as crianças pudessem brincar, ter o seu momento de lazer e com segurança, especificamente”, comentou ele.
 
A moradora Márcia dos Santos, mãe do pequeno João Pedro Silva Santos, que fatalmente perdeu a vida em decorrência de um acidente de trânsito, esteve acompanhando e recebendo – representando a população -, a praça revitalizada. Ela conta que a ação integrada representa união de forças em prol do bem estar dos moradores.
 
“Então, eu agradeço ao promotor, que chegou ao conhecimento. Eu procurei o promotor e eu falei, a minha perca é irreversível. Só que o promotor tomou uma atitude como humano, como homem. Agradeço ao promotor que falou assim, Márcia, eu vou cobrar. E levou ao conhecimento da Sheila, para que ela estivesse fazendo o trabalho e trazendo a melhoria, que é tudo: quebra-mola, arborização. Agradeço ao Floresta Urbana, que já é parceiro do projeto. Então, o projeto, assim, é bem extenso, são quase dois anos de ações”, comentou ela.
 
Trânsito
 
Além das benfeitorias na praça, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, instalou um quebra-molas modular na Rua Carlos Eduardo, em frente à Praça, para contribuir com a redução da velocidade dos veiculos e proporcionar maior segurança às crianças que atravessam a rua para brincar na praça. Scheila destaca que a ação foi em atendimento ao pedido formalizado pela Câmara de Vereadores, por meio da indicação 052/2025 da parlamentar Sandra Donato.
 
“É importante reforçar a parceria também com o Legislativo porque aqui nessa região já tinha sido indicado por diversas vezes a execução desse quebra-molas e hoje, nesse mandato que se iniciou agora em 2025, foi feita a execução em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores. Então a união dos poderes é fundamental porque beneficia a sociedade”, ressaltou.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Roneir Corrêa

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Prefeitura e Câmara de Sinop realizam reunião sobre o ISSQN da Construção Civil nesta terça-feira (21)

Published

17 horas atrás

on

20/10/2025

By

A Prefeitura de Sinop, em parceria com a Câmara Municipal, promove nesta terça-feira (21), às 18h, uma reunião aberta ao público para esclarecer as novas regras do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) aplicadas ao setor da construção civil. O evento, gratuito e orientativo, será realizado no Plenário da Câmara Municipal e tem como público-alvo engenheiros, arquitetos, contadores, construtores e demais profissionais da área.

As mudanças foram introduzidas pela nova lei que altera o Código Tributário Municipal e já estão em vigor a partir desta segunda-feira (20). Segundo a secretária de Finanças e Orçamento, Ivete Mallmann, o objetivo principal do encontro é garantir clareza e transparência sobre a forma de cobrança do imposto. “Nós pretendemos esclarecer todas as dúvidas. Não é que seja uma novidade a aferição por estimativa e aferição real, que são duas modalidades já previstas anteriormente. Entretanto, agora nós apenas estamos esclarecendo a maneira que será cobrado e a metodologia que será diferenciada”, destacou.

Ivete explicou que, na aferição por estimativa, o contribuinte terá benefícios inéditos, como descontos e prazos de parcelamento maiores. “Em termos de estimativa, há um percentual de desconto, que antes não existia, e um parcelamento mais amplo. Já na aferição real, o sistema passará a ser totalmente informatizado. Então, nosso objetivo é esclarecer esses procedimentos, como funcionará a metodologia, quais são os descontos e as possibilidades de parcelamento”, detalhou.

Um dos principais pontos de dúvida entre os contribuintes é sobre quem deve pagar o imposto. A secretária reforçou que a responsabilidade é do prestador de serviço e não do proprietário da obra. “Há uma prática comum de que o dono do imóvel deve pagar o ISS, mas, na verdade, quem deve recolher é o prestador do serviço. O proprietário é o tomador. Queremos esclarecer essa questão para que a sociedade compreenda melhor a incidência do imposto e evite equívocos”, afirmou.

Entre as principais alterações previstas na legislação, está a redução da alíquota da construção civil de 4% para 2% em alguns casos. A medida busca incentivar o desenvolvimento do setor e tornar Sinop mais competitiva e atrativa para novas obras e investimentos. Outra mudança relevante é a possibilidade de dedução de materiais, alinhando o município às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O novo texto estabelece que só é possível deduzir do ISS os materiais produzidos pelo próprio prestador, fora do canteiro de obras, com nota fiscal e recolhimento de ICMS. “Essa atualização encerra uma antiga divergência e coloca Sinop em conformidade com a jurisprudência nacional, evitando judicializações e garantindo segurança jurídica para as empresas”, complementou Ivete.

A secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, reforçou o convite à população. “Foi sancionada a lei que regulamenta a cobrança desse imposto e nós iremos falar sobre esse assunto na Câmara de Vereadores e fazer um treinamento para os profissionais da construção civil, contadores e pessoas que desejam regularizar seus imóveis e obras novas”, destacou.

Já o vereador Célio Garcia ressaltou o processo de debate prévio que resultou na aprovação da nova legislação. “Depois de discutir esse projeto amplamente na Câmara Municipal, ouvindo o contribuinte e a população em geral, aprovamos o projeto, que já foi sancionado. Agora chegou a hora de debater como será o procedimento a partir de então. Por isso, reforçamos o convite para este grande na Câmara Municipal”, afirmou.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Economia & Finanças

