Prefeitura entrega reforma de Centro Comunitário e de Praça na Cohab Santa Fé

Visando atender a um público-alvo de 30 mil alunos, a Rede Pública Municipal de Várzea Grande atingirá a expressiva marca de 90 unidades de ensino, durante as comemorações dos 155 Anos de Fundação da segunda maior cidade de Mato Grosso.

“É sempre muito gratificante ver e conseguir atender a demanda de uma cidade que tem quase 300 mil habitantes com uma educação infantil estruturada e com nível elevado no ensino, que mesmo diante da pandemia da COVID 19 não deixou de acompanhar os alunos, esclarecer os pais e investir na melhoria do ensino e de suas unidades escolares”, disse o prefeito Kalil Baracat durante a entrega da Reforma Geral da Escola Municipal de Educação Básica Dirce Leite de Campos, no Jardim Itororó e que no final do ano de 2020 foi consumida em grande parte por um incêndio.

Com investimentos que superam R$ 1,115 milhões, a Prefeitura de Várzea Grande entregou a Reforma Geral da unidade e inaugura no próximo dia 12 de Maio, o Centro Municipal de Educação Infantil Brígida Maria Costa Marques a nonagésima unidade de ensino de Várzea Grande.

A EMEB Dirce Leite de Campos, atende 600 alunos da rede Pública Municipal e com as obras recebeu investimentos em três novos banheiros; duas novas salas, uma de multiuso e a Sala de Diretoria, além da reforma geral de toda a unidade, sendo que o Bloco 1 foi todo reconstruído após o incêndio do final de 2020.

A unidade atende moradores de seis bairros, Jardim Itororó, Asa Bela, Santa Isabel, Eldorado, Parque Paiaguás e Marajoara.

AEMEB foi contemplada com obras de revitalização como a reconstrução total do bloco 1, reconstrução dos banheiros, reforma da parte elétrica, obras de acessibilidade, sala da diretoria, sala multifuncional, pintura geral além de receber todo o mobiliário novo, aparelhos de ar-condicionado e smart tv. As obras tiveram início em setembro de 2021 e foram concluídas agora.

“Vamos investir ainda mais. Várzea Grande tem se destacado nos últimos anos por investir mais de 25% em Educação, e somente houve um decréscimo por causa da pandemia que deixou os alunos da Rede Pública Municipal por mais de ano afastados das unidades, mas não do ensino e do aprendizado que foi feito por meios online ou através de trabalhos repassados aos pais e agora neste novo momento nós iremos impulsionar ainda mais a Educação e a formação dos futuros profissionais”, disse Kalil Baracat.

Para a diretora, professora Jane Márcia de Arruda Pires, as melhorias irão impactar positivamente nos 600 alunos do 1º ao 5º ano atualmente atendidos pela unidade. “Graças a reforma e melhorias executadas pela Secretaria de Educação, nossa escola conta agora com mais capacidade para atender as demandas dos alunos, com instalações amplas, arejadas, modernas e funcionais. Isso vai fazer com que possamos avançar ainda mais nas estratégias de ensino aprendizagem de nossos estudantes” reforçou.

A diretora destacou também as ações do Programa Escola em Tempo Ampliado – E.T.A., que é referência nacional com apresentação de seu grupo de teatro e da fanfarra e possuem ainda oficina de dança, música e apoio a aprendizagem. Funcionando desde 2016. O E.T.A., atende alunos do 4º e 5º ano com três refeições ao dia. “Aqui na escola, o Programa E.T.A., oferece oficina de Dança, Teatro, Música (com a fanfarra) e Apoio ao Aprendizado (Letramento). O trabalho desenvolvido através do E.T.A., já nos rendeu resultados excepcionais com nossa fanfarra que foi campeã nacional em 2019 e com as turmas de teatro que se classificaram em terceiro lugar por duas vezes e uma vez em primeiro lugar na competição do Fetran – Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito do Governo Federal.

O secretário Silvio Fidelis informou que a entrega das obras de reforma, ampliação e reposição do mobiliário da EMEB Dirce Leite de Campos faz parte de um conjunto de ações previstas pela pasta para a comemoração dos 155 anos de Várzea Grande. “A Educação de Várzea Grande segue realizando as obras de reformas estruturais e manutenção das escolas municipais assim como a construção e entrega de novas unidades, seguindo o cronograma e a determinação do prefeito Kalil Baracat, que tem valorizado as ações da Educação, compreendendo a importância dos avanços que ela tem oferecido para toda população de Várzea Grande” afirmou.

O secretário destacou ainda que as ações comemorativas aos 155 anos do município continuam na quarta-feira, dia 4, com a entrega as obras da reforma da EMEB Ednilson Francisco Kolling às 9h, a entrega da reforma e ampliação da EMEB Prof.ª Marilce Benedita de Arruda, às 16h e na quinta-feira, dia 5 com a entrega das obras de reforma e ampliação da EMEB Juvenília Monteiro de Oliveira no bairro do Engordador, com início às 9h.