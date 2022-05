Prefeitura entrega renovação de espaço para atividades físicas no Cabo Michel

Moradores do residencial Cabo Michel e região já podem aproveitar de uma estrutura renovada para a prática de atividades físicas no Espaço Esportivo e de Lazer “Ricardo Alexandre de Lima Garcia”, após a entrega da revitalização do local, realizada pela prefeitura de Várzea Grande, nesta quarta-feira (11), em evento que integra às comemorações de 155 anos de fundação da cidade.

Em seu discurso, o prefeito Kalil Baracat falou sobre o respeito ao erário de Várzea Grande, refletido em novos investimentos das esferas estaduais e federais na cidade, em obras da educação, infraestrutura, esporte e mais. “Temos investido em todas as regiões da cidade, com várias entregas neste período do aniversário. E como todos sabem, a água é a prioridade número um da nossa administração, portanto no dia 16 de maio vamos lançar mais duas Estações de Tratamento de Água (ETA), investimento que poucos prefeitos fizeram para levar água para toda Várzea Grande”, disse.

Com custo aproximado de R$300 mil, o projeto da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) incluiu a revitalização da quadra poliesportiva e das instalações elétricas, construção de um palco, plantio de árvores e grama, fixação de bancos e lixeiras, além de brinquedos e equipamentos de ginástica.

Para o superintendente de Esporte e Lazer, Jadir Pereira, no evento representando o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Silvio Fidelis, a entrega da reforma demonstra o olhar humano do prefeito para as comunidades periféricas. “Lá atrás isso aqui era só um terreno com um campinho de chão batido feito pela própria comunidade. Agora esse investimento da Prefeitura transformou aquela semente que a população plantou em uma praça, com playground para as crianças, academia ao ar livre e onde a Smecel vai poder trazer mais dos seus projetos para a população”, afirmou.

O Espaço deverá ser utilizado para a prática de atividades físicas e esportes como futsal, basquete, vôlei e handebol. No futuro, a previsão é que se torne também um polo do Programa Qualidade de Vida, da Smecel, que oferece aulas de Zumba, Circuito Funcional, GAP e alongamento.

Amanda Bassani, moradora do Cabo Michel, disse que pretende aproveitar o espaço para o lazer com Eloá, sua filha pequena. “Era difícil usar o espaço antes e aqui é longe dos outros parques, mas agora vai dar pra vir, trazer as crianças para brincar”, disse e completou falando também sobre a segurança que um espaço com iluminação melhor oferece à comunidade.