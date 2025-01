Prefeitura envolve população e comunidade escolar na escolha das capas de materiais didáticos

A Prefeitura de Cuiabá, sob a gestão do prefeito Abilio Brunini, lançou uma campanha interativa para envolver a população na escolha das capas dos materiais didáticos da rede pública de ensino para o ano letivo de 2025. A iniciativa busca aproximar a administração municipal dos cidadãos, promovendo uma ação conjunta em prol da educação e do orgulho pela cultura e fauna regionais.

Por meio dos canais oficiais da Prefeitura no Facebook (https://www.facebook.com/prefeituracba) e Instagram (https://www.instagram.com/cuiabaprefeitura/), os cuiabanos podem escolher as ilustrações que irão estampar os livros escolares dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Cada série do 1º ao 5º ano é representada por dois animais da fauna regional em situações lúdicas, com elementos que remetem à cultura local.

Para o 1º ano, a opção A é representada por um gato correndo alegremente e um cachorro andando de bicicleta é a opção B. Para o 2º ano, as figuras ilustrativas são de um jacaré com mochila e lupa (opção A) e uma onça-pintada em cima de um skate (opção B). Já para os alunos do 3º ano, os animais escolhidos foram a capivara pedalando uma bicicleta (opção A) e um gato jogando futebol (opção B). No 4º ano, o cidadão poderá votar ou no jacaré com mochila e bola de futebol (opção A) ou a arara voando com uma mochila (opção B). E para encerrar, as capas do 5º ano contam com as ilustrações de uma arara de skate (opção A) e um jacaré também em um skate (opção B).

A votação é simples e lúdica: os participantes podem acessar os canais oficiais e escolher entre as opções A e B de cada série escolar, selecionando o animal que mais representa o espírito da região e o vínculo com a biodiversidade local. Até a tarde de quinta-feira (23), cerca de 16 mil pessoas já participaram da campanha pelo Instagram, que reflete o engajamento da população com a causa educacional.

O prefeito Abilio Brunini ressaltou a importância da parceria entre o poder executivo municipal e a sociedade para construir uma educação pública de qualidade. “Esta ação representa a união de todos nós em uma mesma causa: oferecer um ensino de excelência às crianças da nossa cidade. A escolha das capas dos materiais didáticos é uma forma de envolver a comunidade e valorizar a identidade cultural da nossa capital. Convido cada cidadão a participar e fazer parte dessa construção coletiva”, destacou o prefeito.

“A campanha não só promove a interação entre a gestão pública e a população, mas também reforça o compromisso da Prefeitura com a educação, reconhecendo a importância de materiais didáticos que reflitam a realidade e os valores regionais”, concluiu Abilio.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra essa notícia apresenta as ilustrações candidatas para as capas dos materiais didáticos da rede pública de ensino de Cuiabá para 2025. Cada série do 1º ao 5º ano é representada por dois animais da fauna regional em situações lúdicas, com elementos que remetem à cultura local e a educação.

As ilustrações possuem cores vibrantes e incluem paisagens locais como referência cultural. Logo mais abaixo, contém uma galeria com cada animal representado acima.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT