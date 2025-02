Prefeitura executa obra de drenagem pluvial em três bairros da capital

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, deu início nesta segunda-feira (24) a mais uma etapa de infraestrutura urbana com a implantação de drenagem pluvial e manilhamento em bairros estratégicos da capital. A ação atende reivindicações dos moradores e contempla o Pedra 90, Santa Terezinha e Bosque da Saúde.

A drenagem de águas pluviais é essencial para garantir a durabilidade da pavimentação, prevenindo fissuras, rachaduras e erosões na pista, além de assegurar o correto escoamento da água das chuvas. Essa é a primeira fase para a execução eficiente do programa de tapa-buracos, garantindo um serviço de qualidade e maior longevidade do asfalto.

No bairro Pedra 90, toda a extensão da Rua 58 está sendo atendida pelas equipes da Secretaria de Obras. Já no Santa Terezinha e Bosque da Saúde, os trabalhos estão concentrados em pontos críticos com histórico de alagamentos e erosões.

A obra inclui a instalação de manilhas de concreto interligadas a bocas de lobo, permitindo que a água captada seja direcionada para a rede de tubulação subterrânea e, posteriormente, escoada em córregos e rios. Além de minimizar os transtornos causados pelas chuvas, a iniciativa visa prevenir entupimentos e inundações, especialmente no período chuvoso.

O secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, reforça a importância dessas intervenções para a infraestrutura da cidade e destaca o papel da população na manutenção do sistema. “Estamos trabalhando para melhorar a drenagem e evitar transtornos aos moradores. No entanto, é fundamental que a população colabore e evite o descarte irregular de lixo e entulho nas bocas de lobo, pois isso compromete o funcionamento da rede e pode causar novos alagamentos.”

Os serviços incluem a instalação de tubos de concreto, cada um com 60 cm de diâmetro e 1 metro de comprimento. Com essa nova estrutura, a água das chuvas será corretamente direcionada, impedindo o acúmulo nas ruas e proporcionando mais segurança para pedestres e motoristas.

#PraCegoVer

A imagem mostra trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizando serviços de drenagem no bairro Bosque da Saúde. Eles estão vestidos com uniformes e utilizando equipamentos de proteção individual (EPIs). Ao fundo, uma retroescavadeira auxilia na execução dos trabalhos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT