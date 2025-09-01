Cuiabá
Prefeitura executa reparos em quase 2 mil bocas de lobo e atende mais de 100 bairros
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, tem intensificado, desde janeiro, as ações de manutenção do sistema de drenagem da capital. Em pouco mais de sete meses, foram executados reparos em quase 2 mil bocas de lobo, atendendo mais de 100 bairros espalhados por todas as regiões da cidade.
O trabalho inclui desobstrução de bocas de lobo e poços de visita, recuperação de caixas coletoras e substituição de tampas danificadas. Para garantir eficiência, são utilizados equipamentos como caminhão hidrojato, retroescavadeira e caminhão caçamba, que auxiliam tanto na sucção de resíduos quanto no acesso às estruturas subterrâneas.
O balanço parcial aponta a limpeza de 1.556 bocas de lobo, 155 poços de visita e mais de 7 quilômetros de redes de drenagem. Também foram repostas 142 tampas de bocas de lobo e 17 tampas de poços de visita, além da recuperação de 73 unidades. Todo o material recolhido, entre areia, cascalho, garrafas PET, sacolas plásticas e outros resíduos domésticos, recebeu destinação ambientalmente correta.
As equipes são compostas por trabalhadores braçais, operadores de máquinas e motoristas, atuando de forma integrada para garantir agilidade e eficácia no atendimento.
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, os serviços são fundamentais para a prevenção de alagamentos e a preservação da malha viária.
“Estamos falando de uma ação contínua, que acontece diariamente em diferentes regiões. Esse cuidado com a drenagem é essencial para reduzir transtornos em épocas de chuva e garantir mais segurança, trafegabilidade e qualidade de vida para a população cuiabana”, destacou.
A manutenção da rede de drenagem integra o cronograma permanente de zeladoria da Prefeitura de Cuiabá, que segue avançando para atender cada vez mais localidades.
Entre os bairros contemplados com a manutenção do sistema de drenagem estão: 1º de Março; Alvorada; Altos da Serra I; Altos do Parque I e II; Areão; Bandeirantes; Barbado; Barra do Pari; Bela Marina; Bela Vista; Boa Esperança; Bosque da Saúde; Canjica; Centro Norte; Centro Sul; Cidade Alta; Consil; Coophamil; Coophema; CPA I, II, III e IV; Despraiado; Dom Aquino; Dom Bosco; Doutor Fábio; Duque de Caxias; Eldorado; Goiabeiras; Grande Terceiro; Industriário; Itapajé; João Bosco Pinheiro; Jordão; Jardim Aclimação; Jardim Araçá; Jardim Brasil; Jardim Califórnia; Jardim Carumbé; Jardim Campos Elíseos; Jardim das Américas; Jardim das Palmeiras; Jardim Europa; Jardim Florianópolis; Jardim Gramado; Jardim Imperial; Jardim Independência; Jardim Itália; Jardim Leblon; Jardim Mariana; Jardim Paulista; Jardim Passaredo; Jardim Presidente; Jardim Primavera; Jardim Renascer; Jardim Shangri-lá; Jardim Ubatam; Jardim Ubirajara; Jardim União; Jardim Vitória; Jardim Viranga; Jardim Cuiabá; Lixeira; Miguel Sutil; Morada do Ouro; Moradas da Serra; Novo Colorado; Novo Horizonte; Novo Paraíso; Núcleo Habitacional Sucuri; Osmar Cabral; Parque Atalaia; Pascoal Ramos; Pedra 90; Pedregal; Pico do Amor; Poção; Popular; Porto; Prareiro; Quilombo; Recanto dos Pássaros; Real Parque; Residencial Paiaguás; Residencial São José; Ribeirão do Lipa; Rodovia Palmiro Paes de Barros; Santa Amália; Santa Cruz; Santa Helena; Santa Isabel; Santa Laura; Santa Marta; Santa Rosa; São Carlos; São Mateus; Terra Nova; Tijucal; Três Barras; Três Lagoas; Village Flamboyant; Vila do Ipase; Vila Inocência; Vila Militar; Vista Alegre.
A imagem mostra as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras realizando a operação de desobstrução de bocas-de-lobo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Sine Cuiabá tem vaga para polidor de automóveis e outas 22 oportunidades com salários acima de R$ 2 mil
O Sine Municipal de Cuiabá inicia a semana e o mês oferecendo 477 oportunidades de emprego. Entre as 22 funções com salários acima de R$ 2 mil, destaca-se a de polidor de automóveis, que paga R$ 2,5 mil, além de premiação, refeitório interno e plano de cargos e carreiras. Para a vaga, é exigida experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo.
Do total de ocupações oferecidas, 314 não exigem experiência.
O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Açougueiro – 06
Adesivador – 01
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 12
Ajudante de serralheiro – 05
Assistente comercial de seguro – 02
Assistente de vendas – 01
Assistente de balcão – 01
Atendente de lojas – 25
Atendente de padaria – 02
Auxiliar de compras – 01
Auxiliar de estoque – 05
Auxiliar de limpeza – 02
Auxiliar de logística – 42
Auxiliar de produção farmacêutica – 06
Barbeiro – 02
Comprador – 01
Consultor de vendas – 13
Controlador de pragas – 01
Controlador de serviços de maquinas e veiculos – 02
Costureira em geral – 02
Cumim – 01
Eletricista de rede – 18
Eletrotécnico – 01
Empacotador a mão – 06
Empregado doméstico arrumador – 01
Encarregado de estoque – 01
Estoquista – 02
Farmacêutico – 01
Fiscal de caixa – 01
Fiscal de loja – 01
Frentista – 02
Funileiro de automóveis (reparação) – 01
Garçom – 95
Gerente de contas-pessoa física e jurídica – 01
Gerente de operações de transportes – 01
Gerente de restaurante – 01
Gerente geral de vendas – 01
Instalador reparador de redes e cabos telefônicos – 20
Mecânico – 01
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 05
Montador de automóveis – 01
Motorista de caminhão – 02
Motorista de caminhão guindaste – 05
Motorista entregador – 01
Operador de caixa – 39
Operador de telemarketing ativo e receptivo – 01
Pedreiro – 01
Pizzaiolo – 50
Polidor de automóveis – 01
Profissional de educação física na saúde – 24
Promotor de vendas – 20
Recepcionista, em geral – 01
Repositor de mercadorias – 07
Serralheiro de alumínio – 05
Subgerente de loja (operações comerciais) – 01
Supervisor de manutenção de máquinas operatrizes e de usinagem – 01
Técnico de refrigeração (instalação) – 02
Técnico em atendimento e vendas – 09
Vendedor de comercio varejista – 02
Vendedor interno – 03
Vendedor pracista – 08
A imagem que ilustra a matéria mostra atendimento no Sine. Ao fundo destaca-se um banner do Sine Gente e balões coloridos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá intensifica campanha permanente contra queimadas
A Prefeitura de Cuiabá está ampliando o alcance da campanha inédita de combate às queimadas urbanas, lançada recentemente. A iniciativa, que agora passa a vigorar durante todo o ano, está sendo veiculada de forma massiva em diversos meios de comunicação, incluindo rádios, emissoras de TV, jornais impressos e, principalmente, redes sociais como YouTube e Instagram, visando garantir amplo engajamento da população.
Com o lema “Isso não precisa se repetir”, a campanha tem como foco alertar a sociedade sobre os impactos ambientais, sociais e de saúde causados pelas queimadas, reforçando que provocar fogo em áreas urbanas é crime durante todo o ano, e não apenas no período de estiagem.
A divulgação conta com forte apelo visual. Um dos materiais exibe imagens de incêndios urbanos e uma criança utilizando máscara de oxigênio, ilustrando o sofrimento causado pela fumaça, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A peça traz ainda o chamado à ação: “Desta vez, podemos fazer diferente”, incentivando denúncias e a prevenção coletiva.
O secretário-adjunto especial de Defesa Civil, coronel Alessandro Borges Ferreira, enfatizou o caráter educativo e preventivo da campanha.
“É uma iniciativa inovadora porque trabalha com informação, educação ambiental e prevenção. Esse é o diferencial: fazer com que a mensagem chegue tanto aos que sofrem com as queimadas quanto àqueles que ainda usam o fogo como prática para limpeza de terrenos. Com informação, eles podem repensar essas ações”, disse.
O coronel também alertou sobre as consequências legais para quem descumprir a legislação.
“Há leis municipais, estaduais e federais que proíbem o uso do fogo em áreas urbanas durante todo o ano. Qualquer terreno atingido será fiscalizado, e o responsável poderá ser autuado. Esse é um alerta importante da campanha”, reforçou.
A população pode denunciar queimadas ilegais por meio dos seguintes canais oficiais: Corpo de Bombeiros: 193; Defesa Civil de Cuiabá: (65) 99244-4018; e Denúncias pela internet: sorp.cuiaba.mt.gov.br
A campanha é coordenada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá.
A imagem que ilustra a matéria mostra um treinamento de combate e prevenção a incêndios com atuação conjunta da Defesa Civil Municipal, Bombeiros e brigadistas.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
