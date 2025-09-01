Prefeitura executa reparos em quase 2 mil bocas de lobo e atende mais de 100 bairros

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, tem intensificado, desde janeiro, as ações de manutenção do sistema de drenagem da capital. Em pouco mais de sete meses, foram executados reparos em quase 2 mil bocas de lobo, atendendo mais de 100 bairros espalhados por todas as regiões da cidade.

O trabalho inclui desobstrução de bocas de lobo e poços de visita, recuperação de caixas coletoras e substituição de tampas danificadas. Para garantir eficiência, são utilizados equipamentos como caminhão hidrojato, retroescavadeira e caminhão caçamba, que auxiliam tanto na sucção de resíduos quanto no acesso às estruturas subterrâneas.

O balanço parcial aponta a limpeza de 1.556 bocas de lobo, 155 poços de visita e mais de 7 quilômetros de redes de drenagem. Também foram repostas 142 tampas de bocas de lobo e 17 tampas de poços de visita, além da recuperação de 73 unidades. Todo o material recolhido, entre areia, cascalho, garrafas PET, sacolas plásticas e outros resíduos domésticos, recebeu destinação ambientalmente correta.

As equipes são compostas por trabalhadores braçais, operadores de máquinas e motoristas, atuando de forma integrada para garantir agilidade e eficácia no atendimento.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, os serviços são fundamentais para a prevenção de alagamentos e a preservação da malha viária.

“Estamos falando de uma ação contínua, que acontece diariamente em diferentes regiões. Esse cuidado com a drenagem é essencial para reduzir transtornos em épocas de chuva e garantir mais segurança, trafegabilidade e qualidade de vida para a população cuiabana”, destacou.

A manutenção da rede de drenagem integra o cronograma permanente de zeladoria da Prefeitura de Cuiabá, que segue avançando para atender cada vez mais localidades.

Entre os bairros contemplados com a manutenção do sistema de drenagem estão: 1º de Março; Alvorada; Altos da Serra I; Altos do Parque I e II; Areão; Bandeirantes; Barbado; Barra do Pari; Bela Marina; Bela Vista; Boa Esperança; Bosque da Saúde; Canjica; Centro Norte; Centro Sul; Cidade Alta; Consil; Coophamil; Coophema; CPA I, II, III e IV; Despraiado; Dom Aquino; Dom Bosco; Doutor Fábio; Duque de Caxias; Eldorado; Goiabeiras; Grande Terceiro; Industriário; Itapajé; João Bosco Pinheiro; Jordão; Jardim Aclimação; Jardim Araçá; Jardim Brasil; Jardim Califórnia; Jardim Carumbé; Jardim Campos Elíseos; Jardim das Américas; Jardim das Palmeiras; Jardim Europa; Jardim Florianópolis; Jardim Gramado; Jardim Imperial; Jardim Independência; Jardim Itália; Jardim Leblon; Jardim Mariana; Jardim Paulista; Jardim Passaredo; Jardim Presidente; Jardim Primavera; Jardim Renascer; Jardim Shangri-lá; Jardim Ubatam; Jardim Ubirajara; Jardim União; Jardim Vitória; Jardim Viranga; Jardim Cuiabá; Lixeira; Miguel Sutil; Morada do Ouro; Moradas da Serra; Novo Colorado; Novo Horizonte; Novo Paraíso; Núcleo Habitacional Sucuri; Osmar Cabral; Parque Atalaia; Pascoal Ramos; Pedra 90; Pedregal; Pico do Amor; Poção; Popular; Porto; Prareiro; Quilombo; Recanto dos Pássaros; Real Parque; Residencial Paiaguás; Residencial São José; Ribeirão do Lipa; Rodovia Palmiro Paes de Barros; Santa Amália; Santa Cruz; Santa Helena; Santa Isabel; Santa Laura; Santa Marta; Santa Rosa; São Carlos; São Mateus; Terra Nova; Tijucal; Três Barras; Três Lagoas; Village Flamboyant; Vila do Ipase; Vila Inocência; Vila Militar; Vista Alegre.

#PraCegoVer

A imagem mostra as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras realizando a operação de desobstrução de bocas-de-lobo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT