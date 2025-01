Prefeitura faz entrega emergencial de cestas básicas no grande Parque do Lago

Atual gestão reforçou compromisso em buscar soluções para que mais famílias realizem o sonho da casa própria

“O Ser Família Habitação, certamente nos ajudará a reduzir o déficit habitacional tanto no Estado quanto em Várzea Grande”. A afirmação é da prefeita Flávia Moretti que participou de um momento importante para as 86 famílias beneficiadas no Residencial Mônaco, no bairro Paiaguás, em Várzea Grande, ontem (17). Elas tiveram a parcela de entrada do imóvel subsidiadas pelo Governo Estadual, o que as ajudou a realizar o sonho da casa própria.

“É esse tipo de visão do nosso governador Mauro Mendes e da primeira-dama Virgínia Mendes que realmente faz toda a diferença em Mato Grosso. Com salários baixos, nossa gente simplesmente não consegue economizar para dar entrada no financiamento da casa própria, porque a realidade é que vivemos para trabalhar e pagar as contas. Não dá para juntar dinheiro para entrada é preciso ajuda”, afirmou a prefeita em seu discurso durante a entrega das chaves de novas casas para famílias da cidade.

A primeira-dama Virgínia Mendes, idealizadora do programa, reforçou a importância do Ser Família Habitação para a dignidade dos atendidos. “Dar um lar para essas famílias é dar dignidade, é mudar a vida delas. Já entregamos mais de 360 unidades em todo o Estado e a nossa missão é continuar, sempre com muito carinho, ajudando aqueles que mais precisam”, disse. Ela ainda destacou a especial relação que tem com Várzea Grande, afirmando que a cidade tem “um espaço carinhoso” em seu trabalho social e em seu coração.

SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – O presidente da MT PAR, Wener dos Santos, detalhou as características do Residencial Mônaco, que foi construído em tempo recorde – apenas nove meses – com um total de 86 unidades. O residencial conta com 80 casas de 59,84 m², sendo seis adaptadas para pessoas com deficiência, com 59,97 m². Cada unidade foi financiada pela Caixa Econômica Federal para famílias com renda a partir de dois salários mínimos, e os imóveis já estão equipados com infraestrutura completa de água, luz e tratamento de esgoto.

De acordo com Wener dos Santos, 30% das famílias beneficiadas não precisaram pagar nada na entrada, e 80% possuem uma renda familiar de até R$ 2.850,00. O financiamento das casas pode ser pago em até 30 anos, com parcelas que variam de R$ 430,00 a R$ 1.200,00. “Os subsídios para a entrada do imóvel foram de R$ 50 mil do governo federal e/ou de R$ 20 mil do governo estadual, dependendo do perfil de cada família”, completou.

O presidente da MT PAR anunciou que já em fevereiro, será lançado um novo edital para construção de unidades habitacionais no estado. A meta é construir 40 mil casas nos próximos anos, e os municípios devem se inscrever para participar dessa iniciativa, que representa uma grande oportunidade para mais famílias realizarem o sonho da casa própria.

COMPROMISSO COM O FUTURO – A prefeita Flávia Moretti aproveitou o evento para anunciar que já há áreas mapeadas para a construção de novos residenciais em Várzea Grande e que serão apresentadas ao MT PAR em breve. “Vamos continuar buscando parcerias para atender à demanda habitacional da nossa cidade e melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, afirmou.

Além disso, Flávia Moretti se comprometeu a apoiar a conclusão dos residenciais Isabel Campos e Padre Aldacir, que estão paralisados há anos e já receberam investimentos superiores a R$ 90 milhões. “É nossa responsabilidade ajudar a resolver esse problema e garantir que mais famílias possam ser beneficiadas”, destacou.

O evento contou ainda com a presença de vários secretários municipais, população, da senadora Margareth Buzzetti, da deputada federal Gisela Simona, do deputado estadual Paulo Araújo.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT