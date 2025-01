Prefeitura faz manutenção de 3 mil lâmpadas em 12 dias

O Prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a primeira-dama, Samantha Iris, manifestam profundo pesar pelo falecimento da servidora efetiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Juliete Agelim, ocorrido nesta terça-feira (21).

Juliete desempenhava um papel essencial na saúde de Cuiabá, atuando como coordenadora da Clínica da Família no CPA 1 desde novembro de 2024. Além disso, ela era professora e coordenadora na UNIVEST, onde ministrava aulas no curso de Enfermagem no período noturno, deixando um legado de dedicação e compromisso com a educação e a saúde.

A servidora foi encontrada em sua residência por colegas de trabalho, que, preocupados com sua ausência na unidade, decidiram procurá-la. Juliete morava sozinha e deixa dois filhos, que residem com o pai. A Polícia Judiciária Civil (PJC) está apurando as circunstâncias de sua morte.

Neste momento de dor, o prefeito, a primeira-dama e toda a gestão municipal expressam solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Juliete. Sua contribuição para a saúde e a educação de Cuiabá será sempre lembrada com respeito e admiração.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT