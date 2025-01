Prefeitura faz mutirão de limpeza em oito pontos da cidade

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb, promove nesta quinta-feira (16) um mutirão de limpeza em oito locais da cidade, contemplando praças, parques e avenidas da capital. Durante a ação, as equipes realizarão serviços como pintura de meio-fio, capinação, roçagem, varrição e manutenção na iluminação pública.

As atividades fazem parte de um cronograma de limpeza planejado para atender todas as regiões de Cuiabá, assegurando a prestação de serviços essenciais de forma eficiente e ágil.

“O mutirão faz parte do nosso compromisso de atender todas as regiões da capital, promovendo melhorias contínuas na qualidade de vida da população. Com o trabalho integrado de nossas equipes, estamos tornando a execução dos serviços mais ágil e eficiente. Seguiremos empenhados em cuidar de Cuiabá, zelando pelos espaços públicos e reforçando o sentimento de orgulho em nossa cidade”, explica o diretor-geral da Limpurb, Reginaldo Teixeira.

Nesta edição, os trabalhos serão reforçados em dois importantes corredores viários: a Avenida dos Trabalhadores e a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Além disso, os bairros Santa Inês, Jardim das Américas, Jardim Passaredo, São Mateus e Dom Aquino também receberão as equipes de limpeza urbana.

Ao todo, 90 profissionais estão mobilizados para a execução dos serviços, que tiveram início às 7h e continuarão até as 16h.

Para garantir maior agilidade, os trabalhadores contam com o suporte de equipamentos como roçadeiras e caminhões-caçamba, responsáveis pelo transporte do material recolhido durante as atividades.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT