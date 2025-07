Prefeitura faz plantão de atendimentos para o programa Casa Cuiabana

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar usou a tribuna da Câmara Municipal para agradecer à Prefeitura de Cuiabá, por meio do secretário da Limpurb, Felipe Wellaton, pelo atendimento de mais uma indicação no centro da capital: a revitalização da Praça Tufik Affi. A área é uma praça tradicional, localizada entre a Avenida Mato Grosso e o contorno da Miguel Sutil, próxima à movimentada Avenida do CPA.

“Quero agradecer ao secretário Felipe Wellaton e a todos os empresários que vieram até nós com essa demanda. Essa é uma praça antiga, localizada em um ponto estratégico da cidade, e essa ação é só o começo. Em breve, tenho certeza de que a Praça Tufik Affi será uma referência para o nosso centro, ali na Avenida do CPA. Essa é uma demanda importantíssima, assim como outras que temos acompanhado”, destacou a parlamentar durante seu discurso no plenário.

A vereadora também esteve no local para fiscalizar o início das ações de limpeza e organização do espaço, acompanhada do secretário Felipe Wellaton e de Daniel, representante dos empresários da região.

A Praça Tufik Affi estava em situação crítica e, nesta primeira etapa, recebeu melhorias como poda de árvores e limpeza geral.

Durante a vistoria, Michelly reforçou a importância de cuidar de espaços públicos como este, garantindo lazer e segurança à população.

“Essa praça é linda e tem grande potencial para se tornar um ponto de encontro para famílias e moradores da região”, afirmou.

Atendendo ao pedido dos empresários locais e à indicação apresentada pela vereadora, o secretário Felipe Wellaton firmou o compromisso com ações imediatas.

“Já atuamos prontamente na limpeza e ocupação deste espaço para mostrar a presença do município. Em seguida, vamos buscar recursos e parcerias, inclusive com a iniciativa privada, para viabilizar um projeto maior de requalificação da praça”, explicou o secretário.

Representando os comerciantes da região, Daniel destacou o sentimento de esperança com a iniciativa:

“No passado, não tínhamos essa expectativa, mas agora acreditamos que vai dar certo. É um momento muito aguardado por todos nós”, disse.

Michelly garantiu que continuará acompanhando de perto as ações para que a Praça Tufik Affi volte a ser um espaço seguro, atrativo e de convivência para toda a comunidade.

“A Avenida do CPA já está passando por transformações, e agora é hora de olharmos com carinho para cada espaço público ao redor. Vamos continuar trabalhando”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT