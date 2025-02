Prefeitura faz vistoria para elaboração de plano emergencial de abastecimento de água

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Marajoara, 24 de dezembro, Cristo Rei e Jardim Glória, que já estavam funcionando em horário estendido – até às 21h – estarão atendendo das 7h às 11h e das 13h às 17h

A saúde de Várzea Grande não dorme. E, para reforçar ainda mais o compromisso com a população, a prefeitura, sob a liderança da prefeita Flávia Moretti (PL), determinou a ampliação dos atendimentos voltados ao enfrentamento das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

Com a rápida condução da secretaria municipal de Saúde e um planejamento estratégico eficiente, a cidade responde prontamente ao aumento dos casos e amplia o acesso da população aos serviços essenciais. A partir deste sábado (08), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Marajoara, 24 de dezembro, Cristo Rei e Jardim Glória, que já estavam funcionando em horário estendido – até às 21h de segunda à sexta-feira – estarão atendendo pelos próximos 60 dias, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A medida visa garantir mais acesso aos moradores de Várzea Grande, bem como, descentralizar os atendimentos para evitar a sobrecarga das unidades de urgência e emergência. “Nosso compromisso é salvar vidas e garantir que todos tenham atendimento rápido e eficaz. A gestão trabalha diuturnamente para oferecer o melhor serviço de saúde pública”, reforça a prefeita Flávia Moretti.

A prefeita, que visitou nesta manhã (8), a UBS do Jardim Glória, destacou que a medida leva em conta a oferta de um melhor atendimento aos trabalhadores, que poderão ter condições de buscar consultas e tratamentos, nas unidades básicas, ou seja, mais perto de suas casas.

A decisão de ampliar os serviços foi tomada na noite de ontem (8) com base no monitoramento constante da situação epidemiológica do Município. “A resposta precisa ser ágil e eficiente. Com essa ampliação, reforçamos a Atenção Primária, que é a porta de entrada do sistema, assim, com essa segunda ampliação, garantimos um atendimento mais próximo e acessível para a população”, explica a secretária de Saúde, Deisi Bocalon.

FICAR ATENTO – A população pode procurar as UBS´s para atendimento de sintomas como febre, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, dores musculares e articulares, sinais característicos das arboviroses. O objetivo é assegurar o diagnóstico precoce, o acompanhamento clínico adequado e, quando necessário, o encaminhamento para unidades de maior complexidade.

“Com todas essas mudanças positivas, a atual gestão da prefeitura de Várzea Grande reafirma seu compromisso com a saúde pública e segue adotando medidas eficazes para conter a disseminação das arboviroses, protegendo a população e garantindo assistência de qualidade. A saúde não dorme e Várzea Grande segue firme no enfrentamento dessas doenças”, pontua a prefeita.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT