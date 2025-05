Prefeitura garante melhorias para o CCI Padre Firmo

12/05/2025

Câmara de Cuiabá recebe alunos do CEI Victorino Monteiro da Silva

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Na manhã desta segunda-feira (12), a Câmara Municipal de Cuiabá recebeu 43 alunos do Colégio Estadual Integrado (CEI) Victorino Monteiro da Silva, por meio do “Projeto Cuiabaninhos”, promovido pela Escola do Legislativo. A visita foi conduzida pela presidente da Casa, vereadora Paula Calil (PL), que acolheu os estudantes e professores.

Durante a atividade, os alunos puderam conhecer melhor o funcionamento do Poder Legislativo, tirar dúvidas sobre os trâmites da Câmara e apresentar sugestões para melhorias em seus bairros, como asfaltamento, saneamento básico e implementação de projetos sociais.

A presidente Paula Calil destacou a importância da presença dos jovens no Parlamento e o papel do projeto como ferramenta de aproximação com a juventude.

“É importante que eles exerçam o poder de cidadania e estejam presentes aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. No que depender de mim, eles estarão sempre aqui conosco. Estamos sempre de portas abertas para receber as suas demandas, e que, seja algo positivo ou negativo, eles se sintam confortáveis em falar e participar. Temos que despertar esse sentimento de pertencimento neles”, disse Calil.

Entre os visitantes, o estudante do 1º ano, Paulo Gabriel Nascimento da Silva, demonstrou entusiasmo ao participar da ação e revelou seu sonho de entrar para a política.

“É uma satisfação vir aqui na Câmara mais uma vez. Conhecemos a nova presidente e fiquei ainda mais motivado a conhecer e a ter vontade de entrar para a política. A presidente me motivou a sempre vir e conhecer mais sobre essa função. Quem sabe um dia entrar para a política e estar aqui na Câmara”, afirmou.

A coordenadora da Escola do Legislativo, Amanda Fares, também acompanhou a visita e ressaltou o compromisso da Câmara com a formação dos futuros eleitores.

“Hoje nós recebemos uma turma grande do Victorino. A escola nos procurou e nós prontamente atendemos. Os alunos conheceram mais a fundo o trabalho dos vereadores e vereadoras e também o Poder Legislativo. Pudemos realizar o nosso propósito na Escola do Legislativo, que é trazer as crianças e os jovens para dentro do poder público, para que eles possam conhecer e fazer parte das questões políticas”, disse.

O professor de Sociologia da unidade, Randalle Silva, reforçou o impacto pedagógico da visita no processo de aprendizagem dos alunos.

“A aprendizagem vai muito além do ambiente escolar. Essa oportunidade de trazer os estudantes aqui, de eles poderem conversar e tirar suas dúvidas com os vereadores, aprender a função, entender o funcionamento da Câmara e da sessão, é muito importante. Principalmente porque dialogamos na escola sobre ética, direitos humanos e cidadania”, finalizou.

Projeto Cuiabaninhos

Desenvolvido pela Escola do Legislativo, o “Projeto Cuiabaninhos” tem como objetivo aproximar os estudantes das redes pública municipal e estadual do Poder Legislativo. A iniciativa busca despertar o interesse dos jovens pela política, promover a cidadania e incentivar a participação ativa nas decisões que envolvem a sociedade cuiabana.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT