Cuiabá

Prefeitura garante segurança jurídica a trabalhadores do Mercado do Porto com entrega de 142 TPUs

Publicado em

22/10/2025

A manhã desta terça-feira (21) foi de celebração no Mercado do Porto, um dos principais polos de comércio e tradição de Cuiabá. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, entregou 142 Termos de Permissão de Uso (TPUs) a permissionários que atuam no local, assegurando regularização, segurança jurídica e novas perspectivas de investimento para quem vive e faz a economia girar no coração da capital.

O secretário Fernando Medeiros destacou que a entrega marca o encerramento de um trabalho iniciado em março, com o objetivo de regularizar toda a documentação dos comerciantes. “Encontramos uma situação desordenada, com boxes fora do padrão e documentação incompleta. Realizamos um levantamento detalhado de cada espaço, identificando os permissionários e adequando os registros. Hoje, eles têm o reconhecimento legal de suas atividades, o que traz estabilidade e confiança para continuar investindo no Mercado”, afirmou.

Além da regularização, Medeiros destacou que a Prefeitura está comprometida com a requalificação do Mercado do Porto, que passa por uma nova fase de obras. “Estamos retomando as intervenções em parceria com a Secretaria de Obras. Serão melhorias em drenagem, acessibilidade e infraestrutura sanitária. Também faremos ajustes internos, como individualização de água e energia, adequações contra incêndio e melhorias no forro e na iluminação. É um novo tempo para o Mercado do Porto”, acrescentou o secretário.

As obras, realizadas com recursos municipais, estaduais, federais e emendas parlamentares, incluindo aporte do senador Jayme Campos, têm previsão de conclusão em até 90 dias. O projeto de requalificação também contempla a revitalização do entorno e a implantação do Parque das Paineiras, no tradicional Campo do Bode, que ampliará as áreas de convivência e lazer da região.

Permissionários: alívio e gratidão

Nicodemos Afonso Assunção, proprietário do tradicional restaurante Rei do Mocotó, resumiu o sentimento coletivo. “Depois de anos de incerteza, temos segurança para trabalhar. Agora podemos investir com tranquilidade e continuar valorizando o Mercado como ponto turístico de Cuiabá.”

A comerciante Silvânia Nacleto de Abreu, do setor de frutas e verduras, reforçou. “Esse documento representa a garantia do nosso trabalho. A gente tem história aqui, e agora temos também a certeza de que vamos continuar fazendo parte dela”.

O permissionário Landir Lopes, 72 anos, um dos fundadores do Mercado do Porto, emocionou-se ao falar sobre o momento. “É uma alegria muito grande. Eu vi esse mercado nascer. Hoje, ver tudo se regularizando e melhorando é motivo de orgulho”.

A gestão também tem voltado atenção à capacitação e fortalecimento dos pequenos negócios. Recentemente, a Secretaria promoveu cursos voltados a marketing, vendas e gestão financeira, beneficiando cerca de 50 permissionárias. A proposta, segundo Medeiros, é continuar oferecendo qualificação e ampliar o acesso ao crédito por meio de parceria com o Desenvolve MT.

“Queremos que o Mercado do Porto seja visto como um grande shopping popular, um espaço de cultura, gastronomia e convivência familiar. Essa tradição precisa ser fortalecida com planejamento e valorização dos trabalhadores que mantêm o local vivo”, concluiu.

Presente no evento, o vereador Dilemário Alencar parabenizou o trabalho das secretarias envolvidas e ressaltou o empenho do prefeito Abílio Júnior em garantir avanços concretos à população. “Essa entrega é um marco. Traz segurança jurídica, organização e dignidade aos permissionários. A gestão tem mostrado resultado com ações práticas e eficazes. Parabéns à Prefeitura e a todos os trabalhadores do Mercado do Porto”.

Com a entrega dos TPUs e a retomada das obras de revitalização, a Prefeitura de Cuiabá reafirma o compromisso com a valorização dos empreendedores locais, o fortalecimento do turismo e o desenvolvimento econômico sustentável da capital.

A imagem que acompanha a matéria mostra o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros entregando o TPU a uma permissionária.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Vereadora celebra revitalização de quadra esportiva no Industriário 01

Published

2 horas atrás

on

22/10/2025

By

Débora Inácio | Assessoria da vereadora Michelly Alencar 
A vereadora Michelly Alencar utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá, na terça-feira (21), para anunciar a conclusão de uma ação voltada à comunidade do Distrito Industrial. Em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a gestão do prefeito Abilio Brunini e a equipe do seu gabinete, foi realizada a revitalização completa de uma quadra poliesportiva no bairro Jardim Industriário 01.
“Quero trazer excelentes notícias e registrar aqui um agradecimento especial a todos os envolvidos nessa iniciativa. Essa quadra nunca havia passado por uma revitalização e, graças a essa parceria, conseguimos transformar o espaço”, destacou Michelly.
A ação contou com mutirão de pintura no último dia 18 e instalação de traves e iluminação adequada, garantindo melhores condições para a prática esportiva da comunidade local.
De acordo com a parlamentar, essa é apenas a primeira etapa da transformação. “O próximo passo será a troca do alambrado, garantindo ainda mais segurança e conforto para quem frequenta o local”, completou.
Michelly ressaltou a importância das parcerias para a promoção de espaços públicos de qualidade.
 “ Parabéns ao prefeito Abilio Brunini, ao secretário de Esportes Jefferson Neves e sua equipe, ao secretário Felipe Wellaton da Limpurb e toda equipe e a minha equipe de gabinete. Estou muito grata por saber que conseguimos unir esforços para entregar o melhor resultado à população. Nosso objetivo é deixar marcas positivas de transformação nos espaços esportivos da cidade”, afirmou.
Antes mesmo da conclusão total da obra, moradores e crianças já começaram a frequentar a quadra, aproveitando o novo espaço de lazer. 
“As crianças foram jogar bola, se divertiram, os pais compareceram. Ver a comunidade utilizando a quadra tão rapidamente mostra que valeu a pena. Estou muito feliz com esse resultado. A quadra ficou linda”, celebrou a vereadora.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeitura inicia instalação das lâmpadas de LED pelo programa MT Iluminado

Published

3 horas atrás

on

22/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), iniciou nesta terça-feira (21) as primeiras instalações de lâmpadas de LED na capital, dentro do programa estadual MT Iluminado, desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso em parceria com os municípios.

O trabalho começou pelo bairro Tijucal, que contará com 850 novos pontos de iluminação em LED, garantindo cobertura total em todas as ruas da comunidade. A previsão é de que a execução seja concluída até o dia 29 de outubro, podendo ser finalizada antes, conforme as condições climáticas.

Somente na primeira noite de operação, as equipes da Limpurb instalaram 196 novas lâmpadas, distribuídas entre as frentes de trabalho noturnas:

– Equipe 01: 36 lâmpadas instaladas;

– Equipe 02: 45 lâmpadas instaladas;

– Equipe 03: 35 lâmpadas instaladas;

– Equipe 04: 45 lâmpadas instaladas;

– Equipe 05: 35 lâmpadas instaladas.

O diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, destacou que a iniciativa representa mais um passo importante na modernização da iluminação pública da capital. “Iluminação pública eficiente é sinônimo de segurança. Além disso, a substituição das lâmpadas convencionais por LED gera uma economia de cerca de 60% nas contas de energia pagas pela Prefeitura de Cuiabá”, afirmou.

No último sábado (18), Cuiabá recebeu 5.068 lâmpadas de LED, fornecidas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). A previsão é de que, nos próximos 100 dias, outras 10.136 unidades sejam entregues, totalizando mais de 15 mil luminárias para reforçar a iluminação em todas as regiões da cidade.

O programa MT Iluminado prevê que o Estado forneça as luminárias, enquanto os municípios executam a instalação e apresentam projetos técnicos e certidões exigidas para firmar o convênio com a Sinfra.

Além do Tijucal, os próximos bairros contemplados com a nova iluminação são: Osmar Cabral, São João Del Rey, Pedra 90, Morada da Serra, Manduri (zona de expansão urbana), Jardim Industriário, Alvorada, Nova Esperança, Pascoal Ramos, Jardim Fortaleza, Jardim Passaredo, Santa Laura, Altos do Coxipó, São Francisco, São Sebastião, Bela Vista, Lagoa Azul, Jardim dos Ipês, Residencial São Carlos, Jardim Eldorado, Residencial Flor de Liz e Brasil 21.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

