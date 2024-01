Prefeitura implanta estacionamento na Jatobás após fechar valetão; prefeito destaca trabalho

A Prefeitura de Sinop segue trabalhando para melhorar a infraestrutura da cidade e, deste modo, proporcionar mais conforto e qualidade de vida para a população. Um exemplo é a Avenida Jatobás, que segue passando por uma verdadeira transformação. Após o fechamento das valas de escoamento de águas e plantio de grama, agora, está recebendo estacionamento.

“Já foram feitos vários trabalhos aqui na Jatobás. Agora, com a emenda impositiva do vereador Lucinei e, com um complemento da Prefeitura, estamos fazendo o estacionamento. É um prazer muito grande estar fazendo e entregando as obras para que a sociedade usufrua destes benefícios que a Prefeitura pode oferecer”, destacou o prefeito Roberto Dorner que, ontem (17), esteve vistoriando os trabalhos. O trecho em questão está localizado no Jardim Celeste, nas proximidades da igreja Nossa Senhora Aparecida. “Esse estacionamento vem para ajudar tanto a igreja como, também, os próprios comerciantes”, complementou.

De acordo com o secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Remídio Kuntz, a Prefeitura segue trabalhando na implantação de estacionamentos por toda a cidade, tanto a partir de recursos próprios quanto com Parcerias Público-Privado (PPP). “Foram mais de 120 estacionamentos [pela cidade] a pedido do prefeito Roberto Dorner e, tem muitos estacionamentos ainda para acontecer com PPP junto aos empresários. Sinop cresce muito, são muitos veículos e esses estacionamentos vem para desafogar as avenidas do município”, explicou o gestor da pasta.

Além do fechamento das valetas, plantio de grama e implantação de estacionamento, a Avenida dos Jatobás também foi uma das primeiras avenidas que passou pela substituição da iluminação pública convencional por iluminação de LED.

