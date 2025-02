Prefeitura implanta ponto de ônibus no Aquário Municipal

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, deu início a mais uma fase da operação tapa-buraco na capital, com foco em dois pontos de grande fluxo de veículos. Nesta segunda-feira (3), as equipes concentraram os trabalhos no bairro Bosque da Saúde e na região bairro Dom Aquino, com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana e a segurança viária.

Com a participação de 28 operadores distribuídos em quatro equipes, o serviço contemplou toda a extensão da Avenida 15 de Novembro, Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha) e da Rua dos Diamantes, importantes vias de acesso para motoristas e pedestres. A operação visa revitalizar as ruas da cidade, proporcionando mais conforto e segurança para quem circula pela região.

Os trabalhos incluem recapeamento e aplicação de manta asfáltica, um processo que nivela a superfície das vias e contribui para sua durabilidade. A ação busca oferecer maior resistência ao tráfego intenso, garantindo melhor estabilidade e trafegabilidade para condutores e pedestres.

Na execução do serviço, os operadores atuam na preparação do material e no rastelamento, garantindo a melhor adesão do pavimento ao solo. Em seguida, a operação conta com o suporte de caminhões-caçamba e máquinas de pavimentação, que asseguram a correta aplicação dos materiais e a eficiência do trabalho.

“Sabemos que a infraestrutura é essencial para o bem-estar da população, e estamos trabalhando constantemente para revitalizar as principais vias da cidade, como a Avenida 15 de Novembro e a Rua dos Diamantes, que têm grande fluxo de veículos. Nossa equipe está empenhada em oferecer um serviço de qualidade, com o apoio das máquinas e dos materiais adequados, para garantir ruas mais resistentes e seguras”, frisou o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira.

As equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras Públicas acompanham de perto a execução dos serviços, reforçando o compromisso com a qualidade e a satisfação dos moradores. Para garantir a segurança dos trabalhadores e a fluidez do tráfego, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) realiza a sinalização e coordena os desvios necessários para motoristas e pedestres que transitam pela região.

#PraCegoVer

A imagem mostra seis operadores realizando o rastreamento de lama asfáltica colocada na Avenida Tenente Coronel Durante (Prainha), no bairro Dom Aquino. Eles estão usando uniformes laranja com coletes refletivos. Ao fundo, é possível ver um ônibus com o letreiro indicando o itinerário “313 – PRAINHA”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT