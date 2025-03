Prefeitura implanta sistema Google Workspace para otimizar trabalho do serviço público

Momento repleto de aprendizado, bem-estar e conexões. Para quem deseja renovar o guarda-roupa de forma consciente, o brechó solidário oferecerá peças gratuitamente. E não para por aí, o evento também contará com sorteios, cortes de cabelo, massagens relaxantes e terapia reiki

Na próxima sexta-feira, 21 de março, das 8h às 12h, a Associação Várzea-grandense de Pessoas com Deficiência (AVDF), no bairro Cristo Rei, se transformará em um espaço de acolhimento e empoderamento feminino com a realização da “Roda de Conversa do CMDM”. O evento faz parte da programação especial “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Várzea Grande (CMDM-VG).

Será uma manhã repleta de aprendizado, bem-estar e conexões. Para quem deseja renovar o guarda-roupa de forma consciente, o brechó solidário oferecerá peças especiais gratuitamente. E não para por aí, o evento também contará com sorteios, cortes de cabelo, massagens relaxantes e terapia reiki, além de um delicioso café da manhã para garantir aquela energia extra.

O ponto alto da programação será a palestra “Educação Financeira no Empoderamento Feminino”, ministrada por Silvana Esquivel, que trará dicas valiosas sobre como organizar as finanças, planejar investimentos e conquistar independência econômica.

Segundo a presidente do CMDM, Alexandrina Esquivel, “empoderar uma mulher financeiramente é abrir caminhos para uma vida mais autônoma e segura. Queremos que todas saiam daqui inspiradas e confiantes para tomar as rédeas de suas próprias histórias”.

O evento é fruto da união de diversas entidades comprometidas com o fortalecimento feminino e conta com o apoio da Prefeitura de Várzea Grande. Entre os participantes estão ARVEND, PMM, Coletivo Essência, ABMCJ-MT, Mulheres do Bem, Cenprhe, Rede Cidadã, BPW Brasil de VG, Fórum das Mulheres Negras, Centro Popular Dorcelina Folador e AFVG, com suporte da CDL, ALMT e Sebrae.

“Mulheres de Várzea Grande, marquem na agenda e venham fazer parte deste encontro transformador. Cada uma das conselheiras preparou um presente para ser sorteado no evento com muito carinho. A troca de experiências, o cuidado com si mesma e o conhecimento são ferramentas essenciais para um futuro mais igualitário e cheio de oportunidades. Nos vemos lá”, convidou Alexandrina.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT