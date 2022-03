Prefeitura incentiva o Goalboll e presta apoio para atletas com deficiência visual que irão participar da Super Copa em São Paulo

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Adjunta da Pessoa com Deficiência, é parceira da Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC), no incentivo à prática esportiva. Quatro atletas com deficiência visual praticantes do ‘Goalboll’ feminino, se preparam, desde o mês de janeiro, para participação na Super Copa dos Campeões, uma das competições mais esperadas do ano. O evento será realizado entre os dias 23 e 26 de março, no Centro de Treinamento Paraolímpico de São Paulo e contará com a participação das quatro primeiras colocadas da última edição. O ‘Goalboll’ é um esporte criado especificamente para atender as pessoas com deficiência visual.

“Esse é um dos eventos mais importantes do cenário e contará com a participação das principais equipes brasileiras de GoalBoll. O evento será essencial para divulgar os nossos talentos, tendo em vista que, as equipes da Associação Mato-grossense dos Cegos está entre as melhores da categoria, em nível de Brasil. Estamos cheios de expectativas e na espera de bons resultados”, disse o secretário-adjunta da Pessoa com Deficiência, Rubens da Silva, o ‘Rubinho da Guia’.

Uma das atletas é Denise Daniele Batista de Souza, que veio do Rio Grande do Norte para integrar a equipe em Cuiabá. Ela que já tem conhecimento e aptidão adquiridos na Seleção Brasileira, conta que cada equipe tem uma metodologia diferente. No entanto, o objetivo é um só, fazer bonito e mostrar que sabe o que está fazendo.

“Estamos bem ansiosos. Estamos sendo preparados com muito afinco pelo nosso treinador. Agora é mostrar o nosso talento e trazer o troféu para Cuiabá. Que venha a Super Copa dos Campeões Brasil 2022”, afiançou a atleta.

O treinador esportivo da equipe de Golboll da Associação Mato-grossense dos Cegos- AMC, Altemir Trape, disse que o ‘Goalboll’ em Mato Grosso é uma das modalidades mais tradicionais entre os atletas com deficiência visual e está hanckeada em primeiro lugar. “Estamos preparando desde o mês de janeiro. Nossa equipe está trabalhando muito forte para conseguir a melhor colocação do campeonato que é sinônimo de grandes partidas. Tenho certeza que faremos bonito nas quadras paulistanas”, observou o treinador.

“O esporte adaptado é essencial na vida das pessoas com algum tipo de deficiência. É uma grande ferramenta de inclusão social. Temos que ter um olhar muito bem direcionado para ofertar ações de vivência e de cidadania. Agradecemos o apoio sempre dispensado pela Prefeitura de Cuiabá”, agradeceu Altemir Trape.

“Me sinto honrado em estar à frente da pasta da administração municipal voltada à pessoa com deficiência. Mesmo diante das dificuldades não desistiram e agora estão colhendo os louros. Esses exemplos devem servir de incentivo para às pessoas com deficiência visual, que é impossível praticar algum tipo de esporte. Eles provaram que é possível e vale a pena”, finalizou Rubinho.