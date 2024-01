Prefeitura informa sobre prazo de regularização de pendências para emissão do Simples Nacional de 2024

19/01/2024

Chico 2000 garante prorrogação do prazo para regularização de pendências para contadores

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000 (PL), trouxe, com muita satisfação, a notícia da prorrogação do prazo para emissões de alvarás de regularização para contadores até março de 2024. A informação, dada na tarde desta sexta-feira (19.01), é resultado de uma reunião realizada ontem, (18.01), no Plenário da Casa, com os contadores do município.

Chico havia firmado um compromisso de intermediar a situação dos contadores com o Executivo, e logo após a reunião de ontem pela manhã, ele se reuniu novamente com os profissionais durante a tarde, para que juntos, pudessem conversar com o Secretário de Fazenda, Antônio Roberto Possas.

“Hoje está efetivado o atendimento do nosso pedido, que é a prorrogação do prazo, está aqui, a portaria publicada. O nosso compromisso já está sendo cumprido, o primeiro deles é este, o segundo será com relação a vigilância sanitária, que também já estamos trabalhando”, afirmou Chico.

O prazo, que a princípio seria finalizado no dia 31 de janeiro de 2024, foi prorrogado por dois meses, e tem como nova data de finalização dia 31 de março deste mesmo ano.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT