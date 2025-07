Prefeitura inicia implantação de semáforos na FEB e Mário Andreazza para garantir mais segurança e fluidez no trânsito

Cem gestores entre diretores e coordenadores pedagógicos, das 64 unidades escolares da rede municipal, discutiram metas da aprendizagem, dentro da Base Nacional Comum Curricular

Durante o período das férias, para os alunos, e recesso dos professores, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promoveu mais um Encontro Formativo para os gestores da rede municipal. O evento ocorreu no dia 14 de julho, no auditório do Anexo II da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel).

O terceiro Encontro Formativo com os gestores foi uma das ações propostas pelo Programa Alfabetiza-MT, que é uma iniciativa do governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação Seduc/MT, onde foi trabalhado o Módulo III, com o tema SAEB 2025: Compreendendo a Matriz de Referência e sua relação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

De acordo com a superintendente Pedagógica da Smecel, Majô Dias, o evento reuniu mais de 100 gestores entre diretores e coordenadores pedagógicos, das 64 unidades escolares da rede municipal, com o objetivo de “Discutir e compreender conceitos como Currículo, Base Nacional Comum Curricular, Matrizes de Referência e Escalas de Proficiência, tendo como objetivo a compreensão e interpretação de resultados de avaliações para o estabelecimento de metas de aprendizagem”.

A superintendente reforça que Mato Grosso tem uma meta importante para o ano de 2025: estar entre os três estados bem ranqueados no IDEB nos anos iniciais. Essa meta exige que cada escola se veja como peça fundamental nesse processo. Desta forma, todas as atividades trabalhadas perpassaram pelo âmbito da melhoria do desempenho escolar e análise dos resultados nas avaliações externas obtidas até agora. “Esse movimento contribui para entendermos os processos que envolvem a alfabetização, imprescindível para a melhoria na qualidade de ensino de nosso município” explicou.

Durante o período de férias também, de 14 a 16 de julho, a SMECEL promoveu a formação “Cuidar, Educar e Avaliar: o papel do TDEE no acolhimento e desenvolvimento integral das crianças com deficiência”, destinado aos técnicos em Desenvolvimento Educacional Especializado – TDEE e equipes gestoras das Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB) e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), como foco no papel do TDEE no acolhimento e desenvolvimento integral das crianças com deficiência.

Para o secretário Cleiton Santana, a formação continuada de técnicos, professores e gestores das unidades educacionais é necessária e fundamental para garantir o avanço das políticas públicas que a gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli vem priorizando, no sentido de alavancar os processos de ensino/aprendizagem, assim como a efetiva inclusão de toda comunidade escolar de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT