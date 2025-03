Prefeitura inicia instalação de câmeras e reforça segurança em Cuiabá

Começou na quarta-feira (19) a instalação de 30 câmeras de monitoramento pelo Programa Vigia Mais Mato Grosso, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Inicialmente, 60 câmeras foram retiradas para instalação no Parque Tia Nair e, posteriormente, no Parque das Águas, com previsão de expansão para outras áreas estratégicas da capital, como o Centro Histórico, o Beco do Candeeiro e o Morro da Luz. A previsão final é de que 4 mil câmeras sejam instaladas em Cuiabá.

A implementação do sistema de videomonitoramento para fortalecer a segurança pública foi possível após o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, aderir ao programa do Governo do Estado. Segundo a secretária Municipal de Ordem Pública (SORP), Juliana Palhares, o objetivo é aumentar a segurança pública com monitoramento em tempo real.

“Hoje anunciamos uma grande novidade para a nossa cidade: a instalação das câmeras do projeto Vigia Mais no Parque Tia Nair. Essa conquista representa um avanço importante para a segurança pública. O Parque Tia Nair é um espaço amplamente utilizado por famílias e visitantes, mas que já registrou algumas ocorrências policiais. Com essa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, reforçamos o compromisso de proporcionar um ambiente mais seguro aos frequentadores deste espaço”, destacou a secretária.

A secretária Municipal de Segurança Pública, coronel Francyanne Siqueira Chaves Lacerda, afirmou que as câmeras serão instaladas em pontos estratégicos da cidade, seguindo uma determinação do prefeito Abilio Brunini. Francyanne enfatizou que a medida faz parte de um planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Pública para ampliar a cobertura do monitoramento em toda a cidade de Cuiabá.

“O videomonitoramento é um pilar fundamental da segurança pública, possível graças à parceria estratégica com o Estado, por meio do projeto Vigia Mais. Começamos a instalação pelo Parque Tia Nair, onde estão sendo implementadas as primeiras 30 unidades. Após essa etapa, daremos continuidade ao processo no Parque das Águas, com mais 30 câmeras”, destacou.

Os frequentadores do Parque Tia Nair já percebem os benefícios da instalação do sistema de videomonitoramento. Dona Nazaré, que aproveitava o espaço junto com sua neta e bisneta, afirmou que se sente mais segura.“Essa novidade me deixou muito mais tranquila. Me sinto mais segura para passear e trazer as crianças. É uma iniciativa muito importante para todos nós.”

Amadeu da Silva Queiroz, que frequenta o parque há 18 anos, aprovou a iniciativa. Segundo ele, a medida inibe ações criminosas e atos de vandalismo no espaço. “Nunca tivemos aqui a possibilidade de ter essa câmera, e hoje essa instalação inibe o quê? Assalto, roubo de carro, sequestro relâmpago. Aqui na lateral do parque, sempre tem assalto, quebram vidros de veículos. Com essa novidade, teremos mais segurança para quem frequenta o parque no dia a dia”, destacou.

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou a adesão do Município ao Programa Vigia Mais Mato Grosso em janeiro deste ano. O projeto prevê a instalação de cerca de 4mil câmeras em Cuiabá, ampliando o monitoramento em áreas estratégicas como o Centro Histórico, as entradas e saídas da cidade e regiões com maiores índices de ocorrências policiais.

#PraCegoVer

A imagem mostra a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, secretária Municipal de Segurança Pública, coronel Francyanne Siqueira Chaves Lacerda, o adjunto de Segurança Municipal, coronel Leite, o diretor estratégias, coronel Vitalino e José Luís Forin, responsável pela instalação dos equipamentos, segurando as câmeras de monitoramento pelo Programa Vigia Mais Mato Grosso no parque Tia Nair. Abaixo tem uma galeria de fotos mostrando o momento da instalação dos equipamentos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT