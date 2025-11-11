Prefeitura inicia nova etapa de obras no bairro Paiaguás

Após a conclusão dos serviços de terraplanagem e drenagem, as equipes iniciaram a aplicação do pavimento em mais três vias: Rua Lourenço de Brito, Rua Isaías e Rua 22

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, dá continuidade às obras de pavimentação no bairro Paiaguás, que entram agora em uma nova fase. Após a conclusão dos serviços de terraplanagem e drenagem, as equipes iniciaram a aplicação do pavimento em mais três vias: Rua Lourenço de Brito, Rua Isaías e Rua 22.

De acordo com o cronograma, a Rua Lourenço de Brito deve ser totalmente concluída ainda nesta terça-feira (11). As demais seguem em ritmo acelerado, com previsão de finalização nos próximos dias. O serviço faz parte do conjunto de ações que contempla todo o bairro, que está recebendo pavimentação completa e estrutura adequada de escoamento das águas pluviais.

Nas etapas anteriores, foram realizados os trabalhos de preparo do solo, instalação de manilhas e drenagem das vias, medidas essenciais para garantir a qualidade e a durabilidade do pavimento. Essa base sólida permite que a aplicação do asfalto ocorra de forma mais eficiente e segura, reduzindo o risco de afundamentos e infiltrações ao longo do tempo.

O secretário municipal de Viação e Obras, Celso Pereira, destacou que o material utilizado na pavimentação é de alta qualidade, o que garante maior durabilidade ao asfalto e reduz a necessidade de manutenção futura.

“Estamos avançando conforme o planejamento e priorizando a qualidade do trabalho. Esse investimento representa não apenas mais conforto e segurança para os moradores, mas também economia a longo prazo, com pavimento resistente e duradouro”, afirmou o secretário.

As intervenções no bairro Paiaguás somam R$ 10 milhões em investimentos, provenientes de convênio sendo R$ 3 milhões de recursos próprios do Município.

Novas ruas devem ser atendidas ainda nesta semana, conforme o cronograma preparado pela secretaria, garantindo que o bairro continue recebendo melhorias estruturais em todas as suas vias.

Após a finalização da aplicação da massa asfáltica, as equipes iniciam a fase de construção de meios-fios, sarjetas e implantação da sinalização viária, etapas que completam o processo de urbanização e garantem mais segurança no tráfego local.

Com o avanço das obras, os moradores do Paiaguás passam a sentir os resultados diretos das intervenções, com melhoria na mobilidade urbana, valorização dos imóveis e o fim dos transtornos causados por poeira e lama. A pavimentação traz mais qualidade de vida e segurança para quem transita diariamente pelo bairro, consolidando um importante investimento em infraestrutura urbana.

Galeria de Fotos (17 fotos) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 Ver todas as fotos Mostrar menos

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT