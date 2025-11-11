Connect with us

Várzea Grande

Prefeitura inicia nova etapa de obras no bairro Paiaguás

Publicado em

11/11/2025

Após a conclusão dos serviços de terraplanagem e drenagem, as equipes iniciaram a aplicação do pavimento em mais três vias: Rua Lourenço de Brito, Rua Isaías e Rua 22

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, dá continuidade às obras de pavimentação no bairro Paiaguás, que entram agora em uma nova fase. Após a conclusão dos serviços de terraplanagem e drenagem, as equipes iniciaram a aplicação do pavimento em mais três vias: Rua Lourenço de Brito, Rua Isaías e Rua 22.

De acordo com o cronograma, a Rua Lourenço de Brito deve ser totalmente concluída ainda nesta terça-feira (11). As demais seguem em ritmo acelerado, com previsão de finalização nos próximos dias. O serviço faz parte do conjunto de ações que contempla todo o bairro, que está recebendo pavimentação completa e estrutura adequada de escoamento das águas pluviais.

Nas etapas anteriores, foram realizados os trabalhos de preparo do solo, instalação de manilhas e drenagem das vias, medidas essenciais para garantir a qualidade e a durabilidade do pavimento. Essa base sólida permite que a aplicação do asfalto ocorra de forma mais eficiente e segura, reduzindo o risco de afundamentos e infiltrações ao longo do tempo.

O secretário municipal de Viação e Obras, Celso Pereira, destacou que o material utilizado na pavimentação é de alta qualidade, o que garante maior durabilidade ao asfalto e reduz a necessidade de manutenção futura.

“Estamos avançando conforme o planejamento e priorizando a qualidade do trabalho. Esse investimento representa não apenas mais conforto e segurança para os moradores, mas também economia a longo prazo, com pavimento resistente e duradouro”, afirmou o secretário.

As intervenções no bairro Paiaguás somam R$ 10 milhões em investimentos, provenientes de convênio sendo R$ 3 milhões de recursos próprios do Município.

Novas ruas devem ser atendidas ainda nesta semana, conforme o cronograma preparado pela secretaria, garantindo que o bairro continue recebendo melhorias estruturais em todas as suas vias.

Após a finalização da aplicação da massa asfáltica, as equipes iniciam a fase de construção de meios-fios, sarjetas e implantação da sinalização viária, etapas que completam o processo de urbanização e garantem mais segurança no tráfego local.

Com o avanço das obras, os moradores do Paiaguás passam a sentir os resultados diretos das intervenções, com melhoria na mobilidade urbana, valorização dos imóveis e o fim dos transtornos causados por poeira e lama. A pavimentação traz mais qualidade de vida e segurança para quem transita diariamente pelo bairro, consolidando um importante investimento em infraestrutura urbana.

Galeria de Fotos (17 fotos)

Foto 1 da galeria

1/17

Foto 2 da galeria

2/17

Foto 3 da galeria

3/17

Foto 4 da galeria

4/17

Foto 5 da galeria

5/17

Foto 6 da galeria

6/17

Foto 7 da galeria

7/17

Foto 8 da galeria

8/17

Foto 9 da galeria

9/17

Foto 10 da galeria

10/17

Foto 11 da galeria

11/17

Foto 12 da galeria

12/17

Foto 13 da galeria

13/17

Foto 14 da galeria

14/17

Foto 15 da galeria

15/17

Foto 16 da galeria

16/17

Foto 17 da galeria

17/17

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Várzea Grande abre Processo Seletivo Simplificado para profissionais da saúde

Published

5 horas atrás

on

11/11/2025

By

A seleção ocorrerá em etapa única, por meio de análise de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. O resultado final está previsto para ser divulgado em 19 de janeiro de 2026

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou ontem (10), o Edital nº 001/2025, que trata do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva de profissionais da área da saúde. O objetivo é atender, em caráter excepcional de interesse público, às demandas dos diversos setores da rede municipal de saúde, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

Os salários variam conforme o cargo, indo de R$ 1.518,50 para funções de nível médio e técnico até R$ 4.665,67 para médicos, com jornadas de 20 a 40 horas semanais. A remuneração segue a tabela da Lei Complementar nº 5.220/2024, que trata da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores municipais.

A execução do processo seletivo ficará sob responsabilidade do Instituto Selecon, instituição com atuação nacional e reconhecida experiência na realização de concursos e seleções públicas.

A seleção ocorrerá em etapa única, por meio de análise de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. O resultado final está previsto para ser divulgado em 19 de janeiro de 2026, no Diário Oficial Eletrônico do Município e no site da organizadora.

INSCRIÇÕES – As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.selecon.org.br , entre os dias 11 e 30 de novembro de 2025. As taxas de inscrição variam de R$ 95,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 120,00 para cargos de nível superior. Candidatos doadores de sangue e medula óssea, pessoas desempregadas ou de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa até o dia 12 de novembro.

O processo contempla diversas funções e especialidades, entre elas advogado, assistente social, enfermeiro, enfermeiro ESF, agente administrativo, maqueiro, motorista, técnico em enfermagem, gestor público (nas áreas de segurança do trabalho e biomedicina), engenheiro sanitarista, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, além de médicos em várias especialidades e odontólogos.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressaltou que o processo seletivo é uma ação estratégica da gestão para fortalecer a rede municipal e garantir que os serviços de saúde sigam funcionando com eficiência. “Esse processo vem para reforçar nosso quadro profissional e garantir que não falte atendimento à população. Sabemos que a saúde pública é dinâmica e exige respostas rápidas. Ter um cadastro de reserva ativo e atualizado nos permite agir com agilidade, substituindo profissionais afastados e suprindo demandas pontuais nas unidades. O compromisso da gestão é oferecer uma saúde de qualidade, com equipes completas e preparadas para atender bem cada cidadão”, destacou Deisi.

As contratações serão feitas de forma temporária, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo o que estabelece o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. O edital também assegura a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), garantindo o direito à participação em igualdade de condições, conforme determina a legislação federal vigente.

O Instituto Selecon disponibiliza canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas pelos telefones (65) 3653-0131, (65) 99233-3619 e (65) 99236-2273, além do e-mail [email protected], com atendimento em dias úteis, das 9h às 17h.

Galeria de Fotos (2 fotos)

Foto 1 da galeria

1/2

Foto 2 da galeria

2/2

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Como anda sua alimentação? Prefeitura segue com questionário para mapear segurança alimentar

Published

5 horas atrás

on

11/11/2025

By

Com o questionário, cada morador poderá participar ativamente do diagnóstico local, respondendo sobre acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional

A Prefeitura de Várzea Grande quer saber: como anda sua alimentação? Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a gestão lançou um questionário online que busca conhecer de perto a realidade alimentar da população. O levantamento pioneiro na cidade servirá como base para a criação de políticas públicas voltadas à erradicação da fome e à promoção de uma alimentação saudável.

O formulário está disponível no site oficial da Prefeitura (www.varzeagrande.mt.gov.br ), assim que o internauta acessa o endereço, aparece automaticamente em forma de pop up.

A pesquisa marca a adesão de Várzea Grande ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), instituído pela Lei nº 11.346/2006, que assegura o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). O sistema integra ações do governo e da sociedade civil para formular e executar políticas que garantam o acesso à comida de qualidade a todos os brasileiros.

A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, destacou a importância da participação da população na pesquisa e reforçou que o diagnóstico servirá como ponto de partida para a construção de políticas públicas eficazes no combate à fome e à desigualdade alimentar.

“Nosso objetivo é entender de forma real e profunda como está a alimentação das famílias várzea-grandenses. Esse levantamento vai nos permitir planejar ações mais assertivas e permanentes, voltadas a quem mais precisa. Sabemos que a fome ainda é uma realidade para muitas pessoas, e queremos transformar esses dados em políticas públicas que garantam o direito à alimentação de qualidade, com dignidade e inclusão social”, destacou Cristina Saito.

RETRATO – Segundo dados da Secretaria de Assistência Social, cerca de 30 mil famílias vivem em situação de vulnerabilidade no Município. Com o questionário, cada morador poderá participar ativamente do diagnóstico local, respondendo sobre acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional.

O lançamento do questionário ocorreu após o 1º Encontro sobre Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome, realizado no dia 15 de outubro, na Câmara Municipal. O evento reuniu autoridades, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil para discutir caminhos de combate à fome e à má nutrição.

Com base nas respostas coletadas, a Prefeitura pretende elaborar planos de ação e políticas permanentes voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional, garantindo que todas as famílias várzea-grandenses tenham acesso a uma alimentação saudável, acessível e de qualidade.

Responda o questionário. Sua opinião é essencial para construir uma cidade sem fome.

Galeria de Fotos (1 foto)

Foto 1 da galeria

1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA11/11/2025

Força Tática prende suspeito por tentativa de feminicídio em Nova Mutum

Policiais militares da Força Tática do 26º Batalhão de Nova Mutum prenderam, nesta terça-feira (11.11), um homem suspeito por tentativa...
SEGURANÇA11/11/2025

Polícia Civil promove 2ª capacitação do projeto Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente

A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, de iniciou nesta terça-feira...
SEGURANÇA11/11/2025

Polícia Civil realizada 2ª capacitação do projeto Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente

A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, de iniciou nesta terça-feira...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262