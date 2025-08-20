Várzea Grande
Prefeitura inicia reforma da Unidade de Saúde do Capão Grande
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, de forma temporária, os atendimentos realizados na Unidade de Saúde do Capão Grande foram transferidos para a Unidade de Saúde do bairro 24 de Dezembro.
A mudança é necessária devido à reforma da Unidade do Capão Grande, viabilizada por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Wilson Santos (PSD), com o objetivo de oferecer um espaço mais adequado, moderno e acolhedor para toda a comunidade.
Contamos com a compreensão de todos e reforçamos que essa medida é provisória e visa o bem-estar e a melhoria no atendimento à população.
Várzea Grande
Mutirão de limpeza e melhorias chega a mais de 30 localidades nesta quarta-feira (20)
Serviços incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública em todas as regiões da cidade
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta quarta-feira (20), as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.
As equipes executam serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, substituição de lâmpadas e instalação de braços de luz.
O trabalho é realizado por servidores da Secretaria e conta com o reforço da empresa terceirizada, responsável por parte das intervenções em pontos estratégicos da cidade.
Serviços de limpeza e zeladoria
(roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Bairro 7 de Maio
• Bairro 23 de Setembro
• Bairro 24 de Dezembro
• Bairro Capão Grande
• Bairro Chapéu do Sol / Grande Petrópolis / Parque das Américas
• Bairro Hélio Ponce de Arruda
• Bairro Jardim América “Zero Km”
• Bairro Jardim Esmeralda / Bairro Mapim / Bairro Imperial / Bairro Terra Nova
• Bairro Jardim Guanabara
• Bairro Novo Mundo
• Praça do Bairro Vila Sadia e Parque do Lago
• Rotatórias Ulisses Pompeu de Campos e Rotatória do Zero Km
• 25º Batalhão da Polícia Militar do Cristo Rei e Parque do Lago
Sinalização, semáforos, quebra-molas e apoio ao transporte
(instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de transporte)
• Avenida João Bulhões / Passagem da Conceição (roçagem)
• Avenida Murilo Domingos e Bairro Parque do Lago
• Bairro Dom Orlando Chaves / Manga / Hélio Ponce de Arruda
• Bairro Hélio Ponce de Arruda
• Bairro Jardim América “Zero Km” / Bairro Jardim Guanabara
• Bairro Jardim América “Zero Km” / Bairro 23 de Setembro
• Bairro Jardim Guanabara / Bairro Jardim América “Zero Km”
• Bairro Jardim Costa Verde II (2ª etapa)
• Bairro Parque das Américas
• Praça do Bairro Vila Sadia / Rotatória Alameda com Carrapicho
Atendimento com iluminação
• Bairro Imperial
• Bairro Jardim Esmeralda
• Bairro Mapim
• Bairro Terra Nova
De acordo com a SMSPMU, a ação integra o planejamento diário do Município, que prioriza a conservação da limpeza urbana, a preservação de espaços públicos e a melhoria da infraestrutura.
O objetivo é garantir mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para a população várzea-grandense.
Várzea Grande
Várzea Grande recebe 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT com ‘10 escolas no Top 10’
O Ginásio poliesportivo do Fiotão, em Várzea Grande, será o palco da cerimônia de entrega da premiação do Programa Alfabetiza MT, edição 2025.
Criado em 2021, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, o programa tem como finalidade incentivar e premiar as escolas que apresentam bons resultados na elevação das taxas de alfabetização nas séries avançadas.
Esta é a primeira vez que Várzea Grande será a sede do evento estadual. A solenidade que conta com 10 escolas no ‘Top 10’ e destaque em três categorias, vai reunir, professores, diretores, alunos, comunidade escolar da capital e do interior, além de autoridades estaduais e municipais.
O QUÊ? Quarta edição do Prêmio Alfabetiza MT
DIA: HOJE, 20 de agosto, às 16h
LOCAL: Ginásio Poliesportivo do Fiotão – Centro – Várzea Grande
CONFIRA AS ESCOLAS PREMIADAS NO TOP 10:
EMEB DAVID MAYER
EMEB ANTONIA FELIPA DE CAMPOS MARTINS
EMEB ANA FRANCISCA DE BARROS
EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS
EMEB PROFª RITA AUXILIADORA DE CAMPOS CUNHA
EMEB EMANUEL BENEDITO DE ARRUDA
EMEB ANTONIO JOAQUIM DE ARRUDA
EMEB PROFº DEMÉTRIO DE SOUZA
EMEB HEROCLITO LEONCIO MONTEIRO
EMEB DR. GABRIEL MULLER
Escolas com duas premiações: TOP 10 e DESEMPENHO
EMEB ALINO FERREIRA DE MAGALHÃES
EMEB PROFª. SALVELINA FERREIRA DA SILVA
Professora que mais se destacou na alfabetização com equidade:
Profª Waldete da Guia Salasar Felipe, da EMEB SALVELINA FERREIRA DA SILVA
Rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Pontes e Lacerda se mobiliza no Agosto Lilás
Mutirão de limpeza e melhorias chega a mais de 30 localidades nesta quarta-feira (20)
Melancia e Coco verde lideram custo-benefício na venda por atacado, revela boletim do ProHort
Conselho Municipal de Cultura abre inscrições para vagas de titulares e suplentes
Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste
Segurança
Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste
Uma ação entre policiais militares do 17º Batalhão, com apoio da Polícia Judiciária Civil, prendeu dois homens e uma mulher...
Polícia Civil prende traficante que atuava como motorista de aplicativo para entrega de drogas
Um motorista de aplicativo que realizava transporte de entorpecentes foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (19.8), durante...
Polícia Civil deflagra “Operação Ruptura” com alvos em três cidades do Estado
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (20.8), a “Operação Ruptura”, com o objetivo de desarticular as ações criminosas...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura alinha cooperação estratégica para promover proteção da saúde dos servidores municipais
-
CIDADES5 dias atrás
Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop convoca população para atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral Móvel atenderá moradores de Salto do Céu e de Rio Branco
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inscrições abertas para Seminário Virtual Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES7 dias atrás
Mutirão Rural entrega 100 óculos a moradores da Gleba Mercedes em parceria entre Prefeitura e entidades
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop realiza Mutirão da Cidadania de segunda-feira (18) a quarta-feira (20)
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde e Fiocruz realizam audiência pública sobre estudo de viabilidade de integração do Hospital Federal da Lagoa com o IFF/Fiocruz