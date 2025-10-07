Connect with us

CIDADES

Prefeitura inicia segunda fase de melhorias no bairro Camping Clube; todas as ruas serão cascalhadas

07/10/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deu início ontem, segunda-feira, seis de outubro, a segunda etapa de obras no Residencial Camping Club. Os serviços desta fase englobam cascalhamento e patrolamento de todas as ruas sem asfalto.
 
A medida visa atender uma demanda antiga do bairro, proporcionar qualidade de vida aos moradores e facilitar o acesso da população aos serviços públicos básicos. O secretário de Obras, Vilmar Scherer, destaca que os benefícios não param por aqui. “Assumimos o bairro há seis meses e já realizamos as primeiras obras no bairro. Há aproximadamente duas semanas fizemos toda a limpeza do bairro, retirando os entulhos acumulados, e a limpeza da avenida asfaltada e canteiro central. Agora entramos com as melhorias nas ruas através de cascalhamento e patrolamento”, esclareceu.
 
Patrolas, caminhões caçambas e pá carregadeira fazem um grande trabalho de organização no bairro, essa semana. “Simultaneamente ao conserto das ruas, a gente ta fazendo também a limpeza e remoção da terra e entulhos que estão junto ao meio fio da avenida principal que já é asfaltada. Esses são trabalhos de melhoria imediata, mas outros benefícios serão implementados aqui”, disse Scherer.
 
Essa já é a terceira ação desenvolvida por intermédio da Prefeitura. Em setembro, no dia 19, a medida levou o transporte público para dentro do residencial. Três pontos de ônibus foram instalados dentro do bairro e levou o acesso ao transporte público para mais próximo dos moradores. Na linha Terminal – ADM, os ônibus saem do terminal em seis horários diferentes e no retorno, 12 horários diários. Na linha Terminal – Atlântica, dois horários diferentes saem do terminal em direção ao residencial.
 
Ainda em setembro, no dia 30, a Prefeitura deu início aos trabalhos de limpeza das vias públicas com remoção de entulhos e lixos descartados em frente às residências e às margens das ruas e avenida do bairro. O serviço continuou ao longo da semana até à conclusão. Canteiro central e margens dos meios-fios, também receberam limpeza e melhorias.
 
“Quando nós assumimos o Camping Club, sabíamos que teria muita melhoria a fazer e já começamos dando qualidade de vida aos moradores. Peço aos moradores do Camping um pouco de paciências porque faremos as melhorias e colocaremos em nosso plano de trabalho outras ações que vão beneficiar aquela população”, comentou o prefeito Roberto Dorner.

CIDADES

Prefeitura de Sinop adere à campanha nacional para reforçar vacinação de crianças e adolescentes

2 horas atrás

07/10/2025

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, aderiu à Campanha Nacional de Multivacinação de Atualização da Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes até 15 anos, promovida pelo Ministério da Saúde. A mobilização teve início nesta segunda-feira (06) e seguirá até o dia 31 de outubro, com ações em todas as unidades de saúde do município e pontos itinerantes.

A campanha tem como principal objetivo garantir que o público infantil e juvenil esteja com todas as vacinas do calendário nacional em dia e protegidos contra diversas doenças. Além da atualização da caderneta, a mobilização inclui a aplicação de doses contra o sarampo para pessoas de 1 a 59 anos, uma medida essencial para evitar o retorno da doença no país.

Durante os dias úteis, a vacinação é ofertada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, exceto nas unidades Jacarandás e Marilene de Freitas Cervantes (Violetas), das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os imunizantes também estão disponíveis no Centro Integrado de Atendimento (CIA) Jacarandás e André Maggi, das 6h às 18h, e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), das 7h às 13h.

No próximo sábado (11), a equipe de vacinação estará das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, no Super Atacado Machado Vitória Régia. Já no dia 18 de outubro, Dia D da Campanha de Multivacinação, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas para a vacinação, também das 8h às 17h. No dia 25 de outubro, a equipe estará no Residencial Nico Baracat, no mesmo horário.

Durante o período da campanha, estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A e HPV.

O coordenador de imunização da Prefeitura de Sinop, João Gustavo Breganó, destacou que a mobilização é uma oportunidade para ampliar o acesso da população à imunização e regularizar as pendências vacinais. “Todos os dias são dias de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, mas teremos ações durante alguns sábados para ampliar os atendimentos. Apesar do foco da campanha ser crianças de zero até adolescentes de 15 anos, aproveitamos para realizar a multivacinação de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes”, explicou.

Breganó reforçou que o atendimento será aberto a toda a comunidade e que todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização (PNI) estarão disponíveis. “Pedimos que a população leve o cartão de vacinas para garantir a aplicação correta das doses pendentes. É uma oportunidade para quem está com vacinas atrasadas regularizar a situação. Estaremos atendendo a população em geral com todas as vacinas do calendário nacional”, completou o coordenador.

Programação da vacinação:

– Durante a semana: todas as UBS (das 7h às 11h e das 13h às 17h), CIA Jacarandás e André Maggi (das 6h às 18h) e SAE (das 7h às 13h) – exceto UBS Jacarandás e Marilene de Freitas Cervantes (Violetas)
– Sábado (11/10): Super Atacado Machado Vitória Régia (das 8h às 17h)
– Sábado (18/10): Dia D – todas as UBS (das 8h às 17h)
– Sábado (25/10): Residencial Nico Baracat (das 8h às 17h)

CIDADES

Corpo de Bombeiros ativa serviço de atendimento pré-hospitalar intermediário em Cáceres

21 horas atrás

06/10/2025

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza, nesta terça-feira (07.10), às 9h, a solenidade de ativação do Serviço de Suporte Intermediário de Atendimento Pré-Hospitalar no município de Cáceres (a 218,4 km de Cuiabá). O evento ocorrerá na sede da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar (2ª CIBM), localizada no próprio município.

Com a ativação desse serviço, o Corpo de Bombeiros Militar reforça o atendimento a ocorrências de urgência e emergência, oferecendo uma resposta mais rápida e eficiente à população, com profissionais capacitados e equipamentos adequados para suporte pré-hospitalar intermediário.

A solenidade contará com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel BM César de Augusto Camargo Roveri, o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, e a prefeita de Cáceres, Eliene Liberato. Participam ainda a comandante do 5º Comando Regional de Bombeiros Militar (5º CRBM), tenente-coronel BM Sheila Sebalhos Santana, entre outras autoridades civis e militares convidadas.

Serviço | Corpo de Bombeiros ativa serviço de atendimento pré-hospitalar intermediário em Cáceres
Data: Terça-feira (7.10)
Horário: 9h
Local: 2ª CIBM – Via dos Bandeirantes, nº 800, Bairro DNER, Cáceres, MT

Economia & Finanças

