Prefeitura inicia segunda fase de melhorias no bairro Camping Clube; todas as ruas serão cascalhadas

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, aderiu à Campanha Nacional de Multivacinação de Atualização da Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes até 15 anos, promovida pelo Ministério da Saúde. A mobilização teve início nesta segunda-feira (06) e seguirá até o dia 31 de outubro, com ações em todas as unidades de saúde do município e pontos itinerantes.

A campanha tem como principal objetivo garantir que o público infantil e juvenil esteja com todas as vacinas do calendário nacional em dia e protegidos contra diversas doenças. Além da atualização da caderneta, a mobilização inclui a aplicação de doses contra o sarampo para pessoas de 1 a 59 anos, uma medida essencial para evitar o retorno da doença no país.

Durante os dias úteis, a vacinação é ofertada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, exceto nas unidades Jacarandás e Marilene de Freitas Cervantes (Violetas), das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os imunizantes também estão disponíveis no Centro Integrado de Atendimento (CIA) Jacarandás e André Maggi, das 6h às 18h, e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), das 7h às 13h.

No próximo sábado (11), a equipe de vacinação estará das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, no Super Atacado Machado Vitória Régia. Já no dia 18 de outubro, Dia D da Campanha de Multivacinação, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas para a vacinação, também das 8h às 17h. No dia 25 de outubro, a equipe estará no Residencial Nico Baracat, no mesmo horário.

Durante o período da campanha, estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A e HPV.

O coordenador de imunização da Prefeitura de Sinop, João Gustavo Breganó, destacou que a mobilização é uma oportunidade para ampliar o acesso da população à imunização e regularizar as pendências vacinais. “Todos os dias são dias de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, mas teremos ações durante alguns sábados para ampliar os atendimentos. Apesar do foco da campanha ser crianças de zero até adolescentes de 15 anos, aproveitamos para realizar a multivacinação de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes”, explicou.

Breganó reforçou que o atendimento será aberto a toda a comunidade e que todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização (PNI) estarão disponíveis. “Pedimos que a população leve o cartão de vacinas para garantir a aplicação correta das doses pendentes. É uma oportunidade para quem está com vacinas atrasadas regularizar a situação. Estaremos atendendo a população em geral com todas as vacinas do calendário nacional”, completou o coordenador.

Programação da vacinação:

– Durante a semana: todas as UBS (das 7h às 11h e das 13h às 17h), CIA Jacarandás e André Maggi (das 6h às 18h) e SAE (das 7h às 13h) – exceto UBS Jacarandás e Marilene de Freitas Cervantes (Violetas)

– Sábado (11/10): Super Atacado Machado Vitória Régia (das 8h às 17h)

– Sábado (18/10): Dia D – todas as UBS (das 8h às 17h)

– Sábado (25/10): Residencial Nico Baracat (das 8h às 17h)