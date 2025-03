Prefeitura injeta R$ 25 milhões na economia pagando aposentados e pensionistas

25/03/2025

Ranalli vai homenagear militares do BOPE que libertaram mulher e criança mantidas reféns no Distrito da Guia

Antoniel Fontes – assessoria Vereador Rafael Ranalli

O vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL) apresentará nesta semana, na Câmara de Cuiabá, uma moção de aplausos para homenagear a equipe policial do 10º Batalhão e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que negociou a libertação de uma mulher e uma criança mantidas como reféns no Distrito da Guia, em Cuiabá, na semana passada. O criminoso foi preso em flagrante pelas equipes militares por sequestro e cárcere privado.

Serão homenageados os militares Capitão Juliano da Costa Lima Pazeto, a 2ª Sargento Patrícia Castro de Souza Queiroz, os 3º Sargentos Douglas William Artiaga e Sávio Felix de Oliveira, e o Soldado Leandro Figueiredo Barbosa de Araújo.

“Precisamos todos os dias lembrar de quem são os nossos verdadeiros heróis numa sociedade. Hoje, a Esquerda nefasta e demoníaca insiste em dizer que a vida de bandido vale a pena. Todas as minhas honrarias a estes heróis de fato e de farda”, explica Ranalli.

Ao todo, 47 militares já foram homenageados pelo policial federal em ações que defendem o cidadão de bem. Algumas das moções já aprovadas homenagearam militares que abateram um dos cúmplices na fuga do assassino do 3° sargento da Polícia Militar, Odenil Alves Pedroso, de 47 anos, que foi assassinado após ser baleado em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Morada do Ouro, em Cuiabá.

Outra moção de aplausos ao Tenente Coronel da Polícia Militar Otoniel Gonçalves Pinto foi aprovada pelo trabalho de combate à bandidagem na capital cuiabana.

Quando assumiu a vaga de deputado estadual por 30 dias em 2024, Ranalli chegou a propor uma lei conhecida como “Lei do Abate”, que visava a concessão de honraria a militares que matassem criminosos em legítima defesa. Ranalli já apresentou uma homenagem na Câmara que se chamará “Comenda Sargento Odenil Alves”.