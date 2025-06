Prefeitura intensifica ações de limpeza e manutenção nos cemitérios de Várzea Grande

Além de sugestões de presentes, o espaço conta com produtos da Feira da Família que traz alimentos regionais e produzidos pelos pequenos produtores

A Prefeitura de Várzea Grande fez, no começo da manhã de hoje (12), a abertura do 1º Festival de Flores e Plantas, data em que se celebra o Dia dos Namorados. O festival visa promover e fomentar a economia local, com a expectativa de vender cerca de 3 mil unidades de flores e gerar um volume de negócios de aproximadamente R$ 200 mil durante os quatro dias de evento.

O festival ocorre das 08h às 20h do dia desta quinta e sexta-feira, no sábado (15) e no domingo (16) das 08h às 12h, na praça do bairro Ipase, na avenida Presidente Arthur Bernardes. Além das flores, o Festival contará com um espaço gastronômico com produtos da Feira da Família (FAM), também formada por agricultores familiares de Várzea Grande. A feira irá oferecer alimentos regionais e pratos típicos, ampliando ainda mais o impacto econômico da ação.

O vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL), prestigiou a abertura do evento e destacou que a Prefeitura, na gestão Flávia/Tião, apoia os produtores do Município. “É fundamental apoiarmos ações como essas, pois gera emprego e renda. Várzea Grande, em nossa gestão, apoia e apoiará o empreendedorismo dos viveiros, da agricultura familiar, do pequeno negócio”, disse Zaeli.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, acredita que durante a semana dos namorados, o evento deverá atrair um grande público em busca de presentes simbólicos como flores, buquês, orquídeas, entre outros. “Esta é uma grande parceria nossa com a Associação de Feirantes e Produtores Rurais e que deve se estender. É a Prefeitura fomentando cada vez mais a economia por meio de produtores do nosso Município”, conta Ricardo.

De acordo com Sérgio Gomes de Freitas, produtor rural e um dos organizadores do Festival, a projeção econômica é baseada em uma demanda crescente por flores nesta época do ano. “Fico feliz que Várzea Grande tenha abraçado a nossa causa e o nosso evento. Fomos bem recebidos e vamos mostrar ao público nossa produção que está cheia de novidades para o público. Estamos felizes em estarmos aqui”, destacou.

Convidado a participar do evento, o produtor de Pato de Minas (MG), Aroldo Correa, parabenizou a recepção da Prefeitura. Ele percorreu quase 1.300km para participar do evento. “O evento está muito lindo e a população tem comparecido. Fico feliz em poder participar, parabenizo o secretário e toda gestão municipal por apoiar os produtores do Município, e a mim, que vim como convidado”, disse Aroldo.

Também participaram do evento os vereadores: Wanderley Cerqueira (MDB), Wender Madureira (Republicanos), Gisa Barros (PSB) e Adilsinho (Republicanos).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT