Prefeitura intensifica ações no acolhimento aos indígenas Warao

A Prefeitura de Cuiabá intensificou as ações de atendimento aos indígenas da etnia Warao, migrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. Acompanhados por uma comitiva técnica, liderada pelo secretário interino de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Willian Leite de Campos, representantes de diversas pastas municipais visitaram o albergue no início do mês para avaliar in loco as necessidades do espaço da Unidade de Acolhimento Municipal para Adultos “Manuel Miraglia”.

Estiveram presentes a secretária de Regularização Fundiária, Michelle Almeida Dreher Alves; a secretária de Saúde, Lucia Helena Barboza Sampaio; e o coronel Alessandro Borges, da Defesa Civil de Cuiabá. Durante a visita, o secretário Willian Leite conversou diretamente com lideranças indígenas e determinou readequações imediatas no local, com foco em limpeza, organização, alimentação e atenção especial às crianças.

Entre as medidas anunciadas, está a criação de atividades em contraturno escolar para crianças já matriculadas na rede municipal, como forma de protegê-las da exposição nas ruas. A gestão também busca parcerias com o setor privado e entidades sociais para oferecer oportunidades de emprego aos adultos, com o objetivo de garantir que a permanência no abrigo seja provisória e destinada apenas a casos extremos.

“O município de Cuiabá não vai aceitar que crianças sejam expostas à mendicância nas ruas, como infelizmente temos visto, especialmente entre famílias venezuelanas indígenas”, afirmou o interino de Assistência Social. “Vamos intensificar a fiscalização e pedimos o apoio dessas comunidades para que não utilizem crianças como forma de apelo por esmola”, concluiu.

Atualmente, o município acompanha 69 famílias Warao, totalizando 275 pessoas, das quais 68 estão incluídas no Cadastro Único e recebem benefícios sociais como o Bolsa Família e o BPC. Segundo resposta da Secretaria Municipal de Assistência Social à imprensa, os Warao têm acesso a programas como o Criança Feliz, PAIF e acolhimento institucional, além de ações para emissão de documentos, atualização cadastral e encaminhamentos para redes de apoio.

A Prefeitura reforça que, apesar dos desafios enfrentados, a gestão está empenhada em buscar soluções concretas para garantir dignidade e integração das famílias indígenas à sociedade cuiabana.

Na imagem principal o secretario Willian aperta a mão de um dos venezuelanos representantes da etinia Warao, que estão abrigados no albergue municipal. Ao seu lado está a secretaria de Saúde, Lúcia Helena e outros membros da equipe municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT