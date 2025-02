Prefeitura intensifica fiscalização a terrenos e imóveis abandonados

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Sine Municipal, está oferecendo nesta sexta-feira (7) um total de 240 vagas de emprego em diferentes áreas. Entre as oportunidades, destacam-se 20 vagas para a função de carregador em armazém, com remuneração de R$ 1.800, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição e adicional por produtividade.

Outra oportunidade em destaque são nove vagas para encarregado de eletricista de instalações, com salário de R$ 2.900 e benefícios como seguro de vida, ticket-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, além de um adicional de 30% por periculosidade.

O Sine Municipal, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, reforça que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas rapidamente. Por isso, os interessados devem acompanhar as atualizações pelos canais digitais do serviço, como o aplicativo “Sine Fácil” e a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br).

Informações úteis para o trabalhador:

– Consulta de vagas: Acesse empregabrasil.mte.gov.br ou utilize o aplicativo “Sine Fácil”.

– Seguro-desemprego: Pode ser solicitado pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

Sine Centro

– Horário de atendimento: 8h às 17h.

– Telefone: (65) 99217-3377

– Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 3678, Centro.

#PraCegoVer

A imagem mostra um atendimento no SINE Municipal. No centro, um homem de óculos e camisa azul está sentado atrás de uma mesa branca, conversando com uma mulher de cabelo cacheado. A mesa tem um computador, teclado e mouse.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT