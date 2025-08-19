Connect with us

Cuiabá

Prefeitura intensifica limpeza e desobstrui quase 2 mil bocas de lobo

19/08/2025

19/08/2025

Em pouco mais de quatro meses de trabalho, a Prefeitura alcançou um marco importante para a drenagem urbana: a desobstrução quase 2 mil bocas de lobo e a limpeza de aproximadamente 10 quilômetros de galerias de águas pluviais. O resultado foi possível graças à contratação de empresa especializada, que utilizou caminhões hidrojato equipados com tecnologia moderna e apropriada para serviços de grande porte.

Para garantir total transparência, o processo conta com três níveis de controle: monitoramento por GPS nos caminhões, câmeras de registro e acompanhamento de fiscais em campo, que certificam a execução de cada etapa do serviço. O secretário, Reginaldo Teixeira explicou que os pagamentos são feitos de forma rigorosa, com base nas horas efetivamente trabalhadas, assegurando economia e eficiência.

Segundo a Secretaria de Obras, o avanço no serviço trouxe melhorias imediatas para a cidade, reduzindo pontos de alagamento e garantindo o escoamento adequado da água da chuva. Além da limpeza das bocas de lobo, os trabalhos incluíram a desobstrução de trechos de tubulações e redes de drenagem, ações fundamentais para evitar acúmulo de resíduos e preservar a infraestrutura urbana.

Com o grande volume de bueiros já limpos e galerias desobstruídas, a Prefeitura reduziu a frota de caminhões em operação. Atualmente, duas equipes permanecem de prontidão para atender casos emergenciais e reparos pontuais, assegurando resposta rápida sempre que houver necessidade, visto que o período de estiagem chegou.

O balanço parcial reforça o compromisso da gestão com a manutenção preventiva da cidade e com a correta aplicação dos recursos públicos. “A modernização dos processos e a eficiência na execução, a população já sente os reflexos positivos, especialmente no período de chuvas, quando a drenagem urbana se torna ainda mais crucial”, comentou Teixeira.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Vereador articula reunião para implementação de Grupos Reflexivos em Cuiabá

3 horas atrás

3 horas atrás

on

19/08/2025

By

Marcelo Borges – Assessoria do vereador Fellipe Corrêa&nbsp
Com o objetivo de diminuir a reincidência em casos de violência contra mulheres, a Secretária da Mulher de Cuiabá está discutindo a implementação de grupos reflexivos para homens que cumprem medidas protetivas por terem cometido algum tipo de violência contra mulheres. A proposta é do vereador Fellipe Corrêa (PL).
O parlamentar articulou um encontro na última quinta-feira (14) para troca de experiências entre a secretária da pasta, Tenente Coronel Hadassah Suzannah, e o ex-delegado geral da Polícia Civil de Mato Grosso e coordenador do grupo Papo de Homem pra Homem, Mário Aravechia.&nbsp
Durante a reunião, os gestores trocaram experiências sobre as estratégias necessárias para que os grupos tenham um trabalho efetivo. “A Polícia Civil já pratica o Papo de Homem pra Homem desde 2014, com mais efetividade após a celebração de um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça desde 2021 quando obrigatoriamente homens com medidas protetivas na região metropolitana, principalmente Cuiabá, tem que obrigatoriamente os nossos grupos reflexivos”, disse o delegado.&nbsp
Para Hadassah, o encontro foi uma oportunidade de tirar dúvidas sobre qual a melhor forma de colocar a política pública em prática. “Hoje a reunião foi com o intuito de conhecer um pouquinho sobre como funciona os grupos reflexivos já executados pela Polícia Civil e tentar colocar essa proposta na realidade de Cuiabá. Para isso a gente já entendeu que precisamos levantar alguns dados junto ao sistema judiciário, a demanda desses homens, e vamos buscar entender também a capacidade que nós temos de fazer um trabalho preventivo dentro do município de Cuiabá”, afirmou.&nbsp
O vereador Fellipe está destinando R$ 250 mil em emenda parlamentar à Secretaria da Mulher para implementação da lei.
“Não podemos permitir que fique apenas no papel, como ficou na gestão passada. Com essa emenda, queremos garantir estrutura e capacitação para que os grupos reflexivos no município funcionem e alcancem o objetivo: reduzir a reincidência, proteger as mulheres cuiabanas e evitar que o ciclo da violência se repita com os filhos e filhas destes lares nas suas futuras famílias”, ressaltou Corrêa.
Em 2023, o parlamentar aprovou na Câmara a Lei 6.986 que institui os grupos na capital mato-grossense, entretanto, apesar de ter sancionado, o ex-prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) nunca chegou a executar a política pública.
Com a chegada de Abilio Brunini (PL) e seu time de secretários ao Palácio Alencastro, o cenário é outro. Desde o primeiro semestre de 2025 a equipe da Secretaria da Mulher vem discutindo a execução da legislação.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Projeto de Dilemário prevê instalação de temporizadores em semáforos de Cuiabá

4 horas atrás

4 horas atrás

on

19/08/2025

By

Gabriel Franco – Assessoria do vereador Dilemário Alencar
Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), o vereador Dilemário Alencar (União Brasil) defendeu o projeto de lei de sua autoria que obriga a instalação de temporizadores em semáforos da capital equipados com detectores de avanço de sinal.
A proposta havia recebido parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), mas o parlamentar conseguiu derrubar a rejeição, garantindo que o projeto siga para votação em plenário.
Segundo Dilemário, a medida representa um avanço na segurança viária.&nbsp
“Há muitos anos venho lutando contra a chamada ‘indústria da multa’. O temporizador é uma maneira eficaz e honesta de proteger o cidadão, permitindo que ele veja o tempo restante e freie de forma segura, sem ser surpreendido por multas desnecessárias”, afirmou o parlamentar.&nbsp
O texto prevê que os semáforos com fiscalização eletrônica exibam, por meio do temporizador, o tempo restante até a mudança de sinal. O prazo de adaptação será de 90 dias após a publicação da lei.
A justificativa cita estudos que comprovam a eficácia do dispositivo. Pesquisa do professor Antônio Clovis Pinto Ferraz, da USP de São Carlos, aponta redução de 35% e 34% nos acidentes em cruzamentos de São Carlos e Piracicaba (SP), após a implantação dos temporizadores.
Dilemário também destacou que os custos poderão ser custeados com recursos das multas de trânsito, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro, sem impacto adicional ao orçamento do município.
“Este projeto não é apenas sobre multar ou punir. É sobre salvar vidas, garantir segurança e dar transparência ao trânsito. Quem ganha com isso é o cidadão e toda a cidade de Cuiabá”, concluiu o vereador.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA19/08/2025

Força Tática prende homem por ameaçar população com arma de brinquedo no centro de Rondonópolis

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem de 29 anos, que estava ameaçando moradores de...
SEGURANÇA19/08/2025

Cavalaria da PM apreende adolescentes de 16 e 17 anos por tráfico ilícito de drogas

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (18.8), por policiais militares da Cavalaria do...
SEGURANÇA19/08/2025

Polícia Militar prende dupla e recupera produtos químicos e baterias automotivas furtadas

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam dois homens, de 31 e 21 anos, pelos crimes de furto e receptação, na...

MT

Brasil

Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...

Economia & Finanças

