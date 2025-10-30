Várzea Grande
Prefeitura intensifica limpeza nos cemitérios de Várzea Grande
Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro – próximo domingo -, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou os serviços de limpeza, manutenção e organização nos 13 cemitérios municipais.
Desde o início da semana, as equipes estão mobilizadas para realizar roçagem, capinação, retirada de entulhos, pintura de meio-fio e manutenção geral dos espaços, garantindo que todos estejam prontos e bem cuidados para receber as famílias várzea-grandenses.
Neste ano, a Prefeitura também está instalando banheiros químicos em todos os cemitérios, para garantir mais conforto e tranquilidade às pessoas que irão visitar seus entes queridos durante o feriado.
Nesta quinta-feira (30), o mutirão de limpeza está concentrado nos seguintes locais:
• Cemitério Cristo Redentor – Bairro Grande Cristo Rei
• Cemitério Recanto da Saudade – Bairro Jardim Primavera
• Cemitério Santa Clara – Bairro Parque do Lago
• Cemitério Souza Lima – Bairro Souza Lima
• Cemitério Passagem da Conceição – Comunidade Passagem da Conceição
Além desses, a ação contemplou e ou estará contemplando até amanhã, sexta-feira (31), todos os 13 cemitérios municipais: São Francisco de Assis, Recanto da Saudade, Guarita, Costa Verde, Cristo Rei, Capela do Piçarrão, Limpo Grande, Pai André, Parque do Lago, Praia Grande, Souza Lima, Capão Grande e Passagem da Conceição.
De acordo com a coordenadora dos cemitérios municipais, Vilma Santos, o trabalho é realizado com o objetivo de deixar todos os espaços limpos, acolhedores e preparados para receber o público.
“Estamos com nossas equipes mobilizadas desde o início da semana para garantir que todos os cemitérios estejam limpos, organizados e acolhedores. Essa é uma data muito significativa para as famílias várzea-grandenses e nosso compromisso é oferecer um ambiente digno e tranquilo para as homenagens”, destacou.
A coordenação dos cemitérios atua em conjunto com outras equipes da Secretaria, com total autonomia. Segundo o secretário da Pasta, o trabalho reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores, que desempenham com dedicação e zelo as ações de limpeza e zeladoria em toda a cidade.
A iniciativa faz parte do programa “VG em Ação”, que segue levando diariamente serviços de manutenção, iluminação pública e limpeza urbana para os bairros e espaços públicos de Várzea Grande — fortalecendo o cuidado com a cidade e o bem-estar da população.
Procon fiscaliza comercialização de linhas de pipas em Várzea Grande
Durante a fiscalização, os fiscais do Procon não encontraram produtos ilegais. Os comerciantes citam que esses tipos de linha normalmente são caseiras ou são compradas via internet
O Procon-VG esteve fiscalizando a comercialização de linhas e materiais para confecção de pipa dentro do Município.
Conforme a coordenadora do Procon, Carolina Moreira, as ações foram realizadas nas regiões Central e Cristo Rei. “O uso de cerol é perigoso não apenas para os próprios praticantes, mas também para pedestres, ciclistas e motociclistas que podem ser feridos por esta linha cortante sem sequer perceberem”, conta Carolina.
Durante a fiscalização, os fiscais do Procon não encontraram produtos ilegais. Os comerciantes citam que esses tipos de linha normalmente são caseiras ou são compradas via internet. “Estamos nos estabelecimentos comerciais para orientar e fiscalizar, garantindo que a venda desses materiais não ocorra. A fiscalização é essencial para que a lei seja respeitada e para que possamos proteger a população”, declara a coordenadora do Procon.
OPERAÇÃO CÉU AZUL – A Guarda Municipal de Várzea Grande deflagrou a Operação Céu Azul, que visa aumentar a fiscalização contra o uso de linhas com cerol e linhas chilenas, comuns entre as pessoas que soltam pipas.
Conforme a prefeita Flávia Moretti (PL), além de intensificar a fiscalização, a Prefeitura, junto com a Guarda Municipal, irá realizar campanhas de conscientização contra o uso desses materiais.
“Esta operação visa salvar vidas. O céu pode ficar bonito com o colorido das pipas, porém, quem usa cerol não corta só linhas, mas também pode cortar vidas”, disse a prefeita.
O secretário municipal de Defesa Social, Louriney Silva, destaca que a ação irá fiscalizar todos os praticantes de pipa. “Vamos, sim, olhar linha por linha e iremos às escolas com o teatro de fantoches do Arte de Proteger para realizar campanhas de conscientização”, conta.
PEQUENO DAVI – Davi Almeida Franco, de 9 anos, filho da servidora do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), Ângela Maria, foi vítima de um acidente ao andar de bicicleta e ser atingido por uma linha de cerol na região do pescoço.
A Prefeitura de Várzea Grande e o Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG) lamentaram o ocorrido e prestaram condolências à família.
Prefeitura reforça serviços de limpeza e manutenção em vários bairros
Várias frentes estão espalhadas por diferentes regiões de Várzea Grande
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, segue com o programa “VG em Ação”, intensificando nesta quinta-feira (30) os serviços de limpeza, manutenção e zeladoria em diversas regiões da cidade.
As equipes estão mobilizadas para realizar roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, poda de árvores, manutenção de sinalização e semáforos, troca de lâmpadas, instalação de braços de iluminação e quebra-molas, entre outras ações que promovem bem-estar, segurança e qualidade de vida à população várzea-grandense.
Serviços de limpeza e zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
Bairros e locais atendidos:
* Bairro Cohab Nova Tarumã
* Bairro Grande Cristo Rei – Cristo Redentor
* Bairro Guarita – Avenida Aleixo Ramos
* Bairro Jardim Primavera
* Bairro Parque do Lago – Avenida Prefeito Murilo Domingos
* Bairro Parque do Lago – Cemitério Santa Clara
* Bairro Souza Lima – Cemitério Souza Lima
* Bairro Vila Arthur
* Comunidade Passagem da Conceição – Cemitério Passagem da Conceição
* Parque Tanque do Fancho
* Praça Nossa Senhora do Carmo
* Praça Sarita Baracat
* Prefeitura de Várzea Grande – Pátio
Serviços de iluminação pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços de iluminação)
Bairros atendidos:
* Bairro Centro Norte
* Bairro Centro Sul
* Bairro Nova Esperança
* Bairro Nova Ypê
A Prefeitura de Várzea Grande reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos os cidadãos.
Economia & Finanças
