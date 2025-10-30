Prefeitura intensifica limpeza nos cemitérios de Várzea Grande

Neste ano, a Prefeitura também está instalando banheiros químicos em todos os cemitérios, para garantir mais conforto e tranquilidade às pessoas que irão visitar seus entes queridos durante o feriado

Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro – próximo domingo -, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou os serviços de limpeza, manutenção e organização nos 13 cemitérios municipais.

Desde o início da semana, as equipes estão mobilizadas para realizar roçagem, capinação, retirada de entulhos, pintura de meio-fio e manutenção geral dos espaços, garantindo que todos estejam prontos e bem cuidados para receber as famílias várzea-grandenses.

Neste ano, a Prefeitura também está instalando banheiros químicos em todos os cemitérios, para garantir mais conforto e tranquilidade às pessoas que irão visitar seus entes queridos durante o feriado.

Nesta quinta-feira (30), o mutirão de limpeza está concentrado nos seguintes locais:

• Cemitério Cristo Redentor – Bairro Grande Cristo Rei

• Cemitério Recanto da Saudade – Bairro Jardim Primavera

• Cemitério Santa Clara – Bairro Parque do Lago

• Cemitério Souza Lima – Bairro Souza Lima

• Cemitério Passagem da Conceição – Comunidade Passagem da Conceição

Além desses, a ação contemplou e ou estará contemplando até amanhã, sexta-feira (31), todos os 13 cemitérios municipais: São Francisco de Assis, Recanto da Saudade, Guarita, Costa Verde, Cristo Rei, Capela do Piçarrão, Limpo Grande, Pai André, Parque do Lago, Praia Grande, Souza Lima, Capão Grande e Passagem da Conceição.

De acordo com a coordenadora dos cemitérios municipais, Vilma Santos, o trabalho é realizado com o objetivo de deixar todos os espaços limpos, acolhedores e preparados para receber o público.

“Estamos com nossas equipes mobilizadas desde o início da semana para garantir que todos os cemitérios estejam limpos, organizados e acolhedores. Essa é uma data muito significativa para as famílias várzea-grandenses e nosso compromisso é oferecer um ambiente digno e tranquilo para as homenagens”, destacou.

A coordenação dos cemitérios atua em conjunto com outras equipes da Secretaria, com total autonomia. Segundo o secretário da Pasta, o trabalho reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores, que desempenham com dedicação e zelo as ações de limpeza e zeladoria em toda a cidade.

A iniciativa faz parte do programa “VG em Ação”, que segue levando diariamente serviços de manutenção, iluminação pública e limpeza urbana para os bairros e espaços públicos de Várzea Grande — fortalecendo o cuidado com a cidade e o bem-estar da população.

Galeria de Fotos (5 fotos) 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT