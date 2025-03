Prefeitura intensifica mutirão de limpeza em unidades de saúde de Cuiabá

17/03/2025

Câmara de Cuiabá celebra o mês da mulher com ciclo de palestras inspiradoras

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Durante todo o mês de março, a Câmara de Cuiabá se transforma em palco de empoderamento feminino, com uma programação especial dedicada às mulheres. Através de palestras e workshops, o objetivo é fortalecer o conhecimento e impulsionar a presença feminina em todos os setores da sociedade.

No dia 19 de março, Kátia Arruda e Manayra Lemes conduzirão a palestra Despertar a Potência Feminina, das 8h às 17h, no Plenário Ana Maria do Couto (Plenarinho). O evento promete uma imersão no universo do empreendedorismo, com foco em conhecimento, ação e networking.

Kátia Arruda, idealizadora do movimento Mulher Potência, compartilhará sua vasta experiência em gestão de pessoas e comportamento humano. Manayra Lemes Rosa, psicóloga clínica, abordará a transformação pessoal e profissional através de terapias e workshops.”

Já no dia 26, a presidente da Câmara, vereadora Paula Calil (PL), vai promover a audiência pública Empreendedorismo Feminino, a partir das 19h. O evento vai reunir empresárias e profissionais que atuam no desenvolvimento do potencial feminino.

No dia 27 de março, Ana Fortes, especialista em consultoria de imagem, ministrará a palestra Guarda-Roupa Inteligente para Mulheres no Ambiente Profissional, a partir das 18h, no Plenarinho. A jornalista e empreendedora vai ensinar como criar um guarda-roupa versátil e elegante, otimizando tempo e recursos.

Encerrando a programação, no dia 31 de março, Jacqueline Pio apresentará a palestra Mãos que Abençoam, das 9h30 às 11h, no Plenarinho. A líder do projeto cristão compartilhará sua experiência em promover cura e transformação através do amor ao próximo.

A Câmara também vai receber uma feira de artesanato, gastronomia e cultura, dia 25, das 8h às 17h, na Praça Moreira Cabral.

As inscrições para as palestras estão abertas e podem ser feitas através do link:

https://forms.gle/L82GQ95qeLtn7qtx7″