Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta quarta-feira, 8 de outubro

Vinte e três localidades estão recebendo frentes de trabalho hoje

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação do “VG em Ação” desta quarta-feira (8).

As equipes estão mobilizadas em diferentes regiões da cidade, realizando limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito e semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e demais ações de zeladoria.

Limpeza e zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Avenida 31 de Março

• Bairro Cabo Michel – poda e retirada de entulho

• Bairro Celestino Henrique

• Bairro Jardim Alá – poda e retirada de entulho

• Bairro Jardim Glória II – poda e retirada de entulho

• Bairro Jardim Ipanema

• Bairro Mapim

• Bairro Planalto Beira Rio

• Bairro Vila São João

• EMEB Ten. Waldemiro Delgado

• Parque Tanque do Fancho

• Parque Jardim das Oliveiras

• Parque São João

• Praças Sarita Baracat e Nossa Senhora do Carmo

• Prefeitura de Várzea Grande – Pátio

• Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável

Roçada e transporte

• Bairro Jardim das Oliveiras

• Bairro Jardim Ipanema

• Bairro Parque São João

• Bairro Planalto Beira Rio

• Bairro Hélio Ponce de Arruda

Iluminação pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)

• Bairro Jardim das Flores

• Bairro Jardim Eldorado

A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população várzea-grandense.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT