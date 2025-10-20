Várzea Grande
Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta segunda-feira, dia 20
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, segue com o programa “VG em Ação”, levando diversos serviços de limpeza, manutenção e zeladoria a vários pontos da cidade nesta segunda-feira (20).
As equipes estão mobilizadas para realizar roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, poda de árvores, manutenção de sinalização e semáforos, troca de lâmpadas, instalação de braços de iluminação e quebra-molas, entre outras ações que garantem mais bem-estar, segurança e qualidade de vida à população várzea-grandense.
Serviços de limpeza e zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
* Bairro Cohab Cabo Michel
Roçada e transporte
* Bairro Bairro Canelas – Avenida Mil
* Bairro Chapéu do Sol
* Bairro Cohab Cristo Rei
* Bairro Costa Verde – Cemitério
* Bairro Jardim das Oliveiras
* Bairro Jardim Ipanema
* Bairro Mapim
* Bairro Parque do Lago
* Bairro Parque Tanque do Fancho
* Bairro Sarita Baracat (Praça)
* Bairro Centro Sul
* Bairro Nossa Senhora do Carmo (Praça)
* Bairro Unipark
* Bairro Vila Arthur
* Pátio da Prefeitura de VG
(Apoio: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável)
Iluminação pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços de iluminação)
* Bairro Celestino Henrique
* Bairro José Carlos Guimarães
A Prefeitura de Várzea Grande reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos os cidadãos.
Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial
Com 99% de desconto em multas e juros, Mutirão Fiscal 2025 continua com atendimentos presenciais e online
A Prefeitura de Várzea Grande reforça as ações da campanha do Mutirão Fiscal. A edição 2025 é a maior de todas ao ofertar até 99% de descontos sobre multas e juros para pagamentos em parcela única – ou seja, à vista – ou ainda 60% de desconto para débitos parcelados em até 18 vezes. Para facilitar o acesso e flexibilizar a adesão dos contribuintes, os atendimentos podem ser feitos de forma presencial ou online.
Presencialmente, no Paço Municipal, o contribuinte tem atendimento de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), no posto avançado da Subprefeitura do Cristo Rei ou ainda na Procuradoria Municipal. Outra forma de atendimento é pelo aplicativo WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, destacou que a lei sancionada flexibiliza e amplia as possibilidades de adesão e fortalece a parceria entre o poder público e a sociedade. “Nossos atendimentos estão a todo vapor. Essa é uma grande oportunidade para os munícipes e contribuintes ficarem em dia com o nosso Fisco Municipal e iniciarem o próximo ano podendo usufruir de vantagens e descontos em impostos municipais”, ressaltou.
Confira as condições especiais do Mutirão Fiscal 2025:
– Pagamento à vista: desconto de 99% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela em até 6 meses: desconto de 85% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela de 7 a 12 meses: desconto de 70% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela de 13 a 18 meses: desconto de 60% sobre multa moratória e juros de mora
Força Tática prende casal com porções de maconha e pasta base de cocaína em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste domingo (19.10), em Várzea Grande. Com o casal, foram apreendidas 76 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha.
Durante patrulhamento pela Operação Refac (Rede Enfrentamento às Facções Criminosas), a equipe da Força Tática recebeu denúncias sobre um casal que estava fazendo a venda de entorpecentes, em um conjunto habitacional, no bairro Parque Sabiá.
Diante das informações e características dos suspeitos, os militares se deslocaram ao endereço da denúncia e encontraram o casal, realizando abordagem imediata. Com a mulher, foram encontradas oito porções de pasta base. Já o homem foi flagrado tentando esconder uma sacola, contendo 30 porções da mesma droga.
Na continuidade das buscas, a Força Tática entrou na residência do casal e localizou o restante dos entorpecentes, que estavam espalhados em potes pela casa. Ainda foram apreendidos quatro celulares, uma balança de precisão e a quantia de R$ 713,00 em dinheiro.
Questionados sobre a procedência da droga e a denúncia de tráfico, os suspeitos permaneceram em silêncio.
O casal foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.
