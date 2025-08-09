Cuiabá
Prefeitura lamenta tragédia na BR-163 e se solidariza com família das vítimas
A Prefeitura de Cuiabá manifesta profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8), na BR-163, em Lucas do Rio Verde, envolvendo um ônibus e uma carreta, que resultou na morte de 11 pessoas e deixou outras 36 feridas.
O ônibus da empresa Rio Novo Transporte havia partido de Cuiabá com destino ao município de Sinop. Entre as vítimas está a médica cuiabana Maria Eduarda Matos, cuja dedicação à saúde e à comunidade deixa um legado de compromisso e humanidade. Ela era Pediatra e estava residindo em Sorriso com o marido desde o ano passado.
Em nome do prefeito Abilio Brunini ,a primeira-dama Samantha Íris e da vice-prefeita Coronel Vania Rosa, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas, estendendo orações e sentimentos de conforto neste momento de dor irreparável.
A Prefeitura de Cuiabá reforça sua esperança na plena recuperação dos feridos e se une ao luto que hoje entristece todo o estado de Mato Grosso.
Prefeitura promove curso inédito de Hóquei Indoor em parceria com Confederação
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEsp), firmou uma parceria com a Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama e Indoor (CBHG) para oferecer o Curso de Introdução ao Hóquei Indoor na capital. A ação que alia inovação esportiva e fortalecimento de políticas públicas, além do investimento na formação dos servidores municipais.
A capacitação, realizada em parceria com a Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama e Indoor (CBHG), acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, no Complexo Dom Aquino. Com 12 horas de duração, o curso será ministrado integralmente por profissionais da Confederação, e tem como foco principal preparar tecnicamente os servidores da Secretaria para atuarem com a nova modalidade.
“A iniciativa faz parte de um plano estratégico da gestão municipal para implantar um núcleo de iniciação esportiva voltado ao hóquei indoor em Cuiabá, diversificando as opções oferecidas à população”, destaca o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves. Além das aulas teóricas, o curso contará com atividades práticas, o que permitirá aos participantes aplicarem os conhecimentos em tempo real, garantindo maior efetividade e impacto social.
Haverá também vagas destinadas ao público externo, promovendo a democratização do acesso ao hóquei indoor.
“Acreditamos que investir em capacitação e ampliar o leque de modalidades esportivas é uma forma efetiva de transformar vidas. Estamos entusiasmados com a chegada do hóquei indoor à nossa cidade e com o potencial que essa modalidade tem para atrair novos praticantes”, destacou o secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Otávio Rodrigo Palácio.
Com essa ação, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores e a ampliação do acesso ao esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e desenvolvimento humano.
A foto mostra a fachada do Ginásio Poliesportivo Dom Aquino, com um mural colorido que retrata elementos da fauna e flora brasileiras. O mural inclui a ilustração de um tuiuiú, vasos cerâmicos e outros elementos culturais.
Secretarias de Cuiabá se unem para ampliar atendimento às mulheres
A Prefeitura de Cuiabá avança em mais uma importante articulação intersetorial. Na manhã desta sexta-feira (8), as secretarias municipais de Saúde, da Mulher e de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizaram uma reunião conjunta no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde para alinhar estratégias de fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na capital. Participaram do encontro as titulares das três pastas: Danielle Carmona (Saúde), Hadassah Suzannah (Mulher), Hélida Vilela de Oliveira (Assistência Social), além do vereador Felipe Corrêa e do secretário adjunto de Inclusão, Andrico Xavier.
Durante a reunião, a secretária de Saúde, Danielle Carmona, destacou que o objetivo principal é ampliar o cuidado às mulheres vítimas de violência doméstica por meio de uma integração mais efetiva entre as secretarias envolvidas.
“A pauta da reunião de hoje foi uma aproximação entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Assistência Social para termos uma interlocução maior no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Queremos ampliar o cuidado na rede de atenção à saúde, fortalecendo e garantindo um tratamento terapêutico e um novo olhar para essas mulheres”, afirmou Danielle.
Ela também explicou que, com o apoio de recursos parlamentares, a Secretaria de Saúde irá ampliar suas equipes multidisciplinares para garantir atendimento psicológico, psiquiátrico e terapêutico em novas unidades específicas, atualmente em fase de estudo e planejamento. Além disso, existe um termo de cooperação vigente com a Secretaria da Mulher para que profissionais da saúde possam atuar também nos serviços já existentes.
O vereador Felipe Corrêa, que também participou da reunião, anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 1,4 milhão para apoiar as iniciativas discutidas no encontro.
“Dessa emenda de 1,4 milhão que nós destinamos para a Secretaria de Saúde, ficou acordado que R$ 1 milhão será destinado para uma parceria entre a Saúde e a Secretaria da Mulher, para garantir atendimento psicológico, psiquiátrico e terapêutico a mulheres e famílias vítimas de violência doméstica. Os outros R$ 400 mil serão voltados para uma parceria entre a Saúde e a Secretaria de Assistência Social: R$ 250 mil para implantar um sistema de tradução simultânea para pessoas com deficiência e R$ 150 mil para atendimento psicológico a esse público. Tudo isso em parceria com as secretarias envolvidas. Nosso papel aqui é catalisar essas soluções”, declarou o parlamentar.
A secretária da Mulher, Hadassah Suzannah, reforçou a importância da atuação conjunta e do fortalecimento da rede de apoio já existente na cidade.
“O papel da Secretaria da Mulher é trabalhar em conjunto com a Secretaria de Saúde no encaminhamento dessas mulheres, fortalecendo a Rede de Enfrentamento à Violência, que já possui uma base significativa em Cuiabá. Queremos ampliar o atendimento psicológico e, com isso, contribuir para a redução dos casos de violência doméstica”, ressaltou Hadassah.
A articulação entre as pastas visa criar fluxos mais eficientes de acolhimento e atendimento, fortalecendo a rede de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade e garantindo uma resposta mais humanizada e efetiva por parte do poder público. Novas reuniões devem ocorrer nos próximos dias para definição dos polos de atendimento, perfis de equipe e cronograma de execução das ações propostas.
A foto mostra um grupo de sete pessoas posicionado em pé para a captura do retrato. A imagem é colorida e, ao fundo, aparecem imagens de câmeras de segurança.
