Prefeitura lamenta tragédia na BR-163 e se solidariza com família das vítimas

A Prefeitura de Cuiabá avança em mais uma importante articulação intersetorial. Na manhã desta sexta-feira (8), as secretarias municipais de Saúde, da Mulher e de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizaram uma reunião conjunta no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde para alinhar estratégias de fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na capital. Participaram do encontro as titulares das três pastas: Danielle Carmona (Saúde), Hadassah Suzannah (Mulher), Hélida Vilela de Oliveira (Assistência Social), além do vereador Felipe Corrêa e do secretário adjunto de Inclusão, Andrico Xavier.

Durante a reunião, a secretária de Saúde, Danielle Carmona, destacou que o objetivo principal é ampliar o cuidado às mulheres vítimas de violência doméstica por meio de uma integração mais efetiva entre as secretarias envolvidas.

“A pauta da reunião de hoje foi uma aproximação entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Assistência Social para termos uma interlocução maior no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Queremos ampliar o cuidado na rede de atenção à saúde, fortalecendo e garantindo um tratamento terapêutico e um novo olhar para essas mulheres”, afirmou Danielle.

Ela também explicou que, com o apoio de recursos parlamentares, a Secretaria de Saúde irá ampliar suas equipes multidisciplinares para garantir atendimento psicológico, psiquiátrico e terapêutico em novas unidades específicas, atualmente em fase de estudo e planejamento. Além disso, existe um termo de cooperação vigente com a Secretaria da Mulher para que profissionais da saúde possam atuar também nos serviços já existentes.

O vereador Felipe Corrêa, que também participou da reunião, anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 1,4 milhão para apoiar as iniciativas discutidas no encontro.

“Dessa emenda de 1,4 milhão que nós destinamos para a Secretaria de Saúde, ficou acordado que R$ 1 milhão será destinado para uma parceria entre a Saúde e a Secretaria da Mulher, para garantir atendimento psicológico, psiquiátrico e terapêutico a mulheres e famílias vítimas de violência doméstica. Os outros R$ 400 mil serão voltados para uma parceria entre a Saúde e a Secretaria de Assistência Social: R$ 250 mil para implantar um sistema de tradução simultânea para pessoas com deficiência e R$ 150 mil para atendimento psicológico a esse público. Tudo isso em parceria com as secretarias envolvidas. Nosso papel aqui é catalisar essas soluções”, declarou o parlamentar.

A secretária da Mulher, Hadassah Suzannah, reforçou a importância da atuação conjunta e do fortalecimento da rede de apoio já existente na cidade.

“O papel da Secretaria da Mulher é trabalhar em conjunto com a Secretaria de Saúde no encaminhamento dessas mulheres, fortalecendo a Rede de Enfrentamento à Violência, que já possui uma base significativa em Cuiabá. Queremos ampliar o atendimento psicológico e, com isso, contribuir para a redução dos casos de violência doméstica”, ressaltou Hadassah.

A articulação entre as pastas visa criar fluxos mais eficientes de acolhimento e atendimento, fortalecendo a rede de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade e garantindo uma resposta mais humanizada e efetiva por parte do poder público. Novas reuniões devem ocorrer nos próximos dias para definição dos polos de atendimento, perfis de equipe e cronograma de execução das ações propostas.

#PraCegoVer

A foto mostra um grupo de sete pessoas posicionado em pé para a captura do retrato. A imagem é colorida e, ao fundo, aparecem imagens de câmeras de segurança.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT