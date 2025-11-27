Connect with us

Cuiabá

Prefeitura lança Plano de Contingência para Dengue e anuncia que não houve mortes em 2025

Publicado em

27/11/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), apresentou na manhã desta quinta-feira (27) o novo Plano de Contingência Municipal para Arboviroses em 2026, um instrumento robusto que padroniza ações, define fluxos e orienta respostas coordenadas para o enfrentamento de cinco tipos de arboviroses: Dengue, Chikungunya, Zika, Febre do Oropouche e Febre Amarela.

O encontro reuniu equipes técnicas e representantes de diversas pastas essenciais para a execução do plano, reforçando a articulação intersetorial necessária para enfrentar desafios epidemiológicos. Participaram da reunião: Vigilância Epidemiológica, Unidade de Vigilância em Zoonoses, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Atenção Primária, Atenção Secundária, Laboratório Central de Cuiabá, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social.

O lançamento do Plano vem acompanhado de uma conquista histórica: a capital registrou, em 2025, zero óbitos por Dengue, alcançando o índice de letalidade zerado no período.

Segundo o relatório epidemiológico que embasa o documento:
* Óbitos por Dengue em 2024: 4 confirmados
* Óbitos por Dengue em 2025: 0 confirmados
* Casos notificados: queda de 2.950 (2024) para 1.984 (2025)

Os números refletem a efetividade do monitoramento intensificado, das ações de campo e da resposta rápida das equipes de vigilância.

O Plano de Contingência estabelece uma lógica operacional clara, dividida em estágios que permitem ação imediata diante de qualquer alteração no cenário epidemiológico:
* Nível Zero – Normalidade: monitoramento contínuo e ações preventivas.
* Nível I – Mobilização: reforço das equipes e ampliação das estratégias de controle.
* Nível II – Alerta: intensificação das medidas de combate após detecção de aumento de casos.
* Nível III – Emergência: resposta completa e integrada, mobilizando recursos ampliados.

Essa estrutura possibilita ativar ou desativar a Sala de Situação conforme a necessidade, garantindo que nenhum surto evolua sem resposta adequada.

O documento destaca ainda o cenário da Chikungunya, que apresentou aumento de registros em 2025. A preparação e o alinhamento das equipes garantem condições de resposta efetiva. Cuiabá também mantém vigilância ativa sobre a Febre do Oropouche e Febre Amarela, ambas sem casos confirmados até o momento, reforçando o compromisso com a proteção preventiva da população.

Durante a reunião, o coordenador do CIEVS, Weslen Santana Padilha, reforçou que o Plano de Contingência é um esforço coletivo e intersetorial. A integração com áreas como assistência social, limpeza urbana, ordem pública, defesa civil, laboratório, atenção primária e secundária cria um sistema unificado de enfrentamento capaz de proteger a cidade em diferentes cenários epidemiológicos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Operação “Travessia Segura” será lançada nesta sexta-feira para conscientizar pedestres e motoristas

Published

5 horas atrás

on

27/11/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública (Semob Segp), lança nesta sexta-feira (28), das 10h30 às 11h30, a “Operação Travessia Segura” na Praça José Rachid Jaudy, no cruzamento da Avenida Generoso Ponce de Arruda com a Avenida Barão de Melgaço.

Segundo a secretária de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, coronel da Polícia Militar Francyanne Siqueira Chaves Lacerda, a operação tem como objetivo promover a segurança no trânsito e conscientizar pedestres e motoristas sobre o uso correto e a travessia adequada das faixas.

“A operação é uma ação educativa e preventiva, voltada à promoção da segurança e do respeito no trânsito. Os agentes de trânsito e transporte irão orientar diretamente sobre o uso correto das faixas, garantindo travessias seguras, ordenadas e respeitosas, reduzindo o risco de acidentes e conflitos entre veículos e pedestres”, explicou Francyanne.

As ações ocorrerão em frente a escolas municipais, estaduais e privadas, além da região central e de bairros com maior fluxo de veículos e pedestres. A operação segue até 13 de dezembro durante os períodos matutino e vespertino.

Participam da operação agentes de trânsito e transporte e policiais militares, atuando por meio do Programa Atividade Delegada, que integram a Semob SegP.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Projeto que cria Câmara Mirim ganha apoio parlamentar

Published

6 horas atrás

on

27/11/2025

By

Andressa Sales | Assessoria do vereador Demilson Nogueira 
O vereador Demilson Nogueira (PP) recebeu, nesta quinta-feira (27), durante a sessão ordinária, o deputado-membro do Parlamento Mirim, João Pedro Batista, para participar da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá. 
Acompanhado dos representantes do projeto,  João Pedro pode apresentar oficialmente a proposta de criação da Câmara Mirim, em Cuiabá. 
Demilson ressaltou que a autoria da proposta é integralmente de João Pedro, estudante engajado e interessado na política, e que seu papel como vereador é apoiar, incentivar e abrir espaço para que a juventude participe efetivamente da vida pública e Nogueira sugeriu que a matéria seja construída de forma coletiva.
“Que esta não seja uma iniciativa apenas apoiada por mim, mas abraçada pela Casa inteira. A autoria é do João Pedro, e nós devemos reconhecer e fortalecer esse protagonismo”, afirmou.
O tema já está em discussão com a presidente da casa, vereadora Paula Calil (PL) e Mesa Diretora, representada também pela primeira-secretária Katiuscia Manteli (PSB, para que o texto seja formalizado e possa receber co-autoria dos demais vereadores interessados.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA27/11/2025

Três suspeitos são detidos pela Polícia Militar após roubo a residência em Tangará da Serra

Equipes do 7º Comando Regional localizaram e prenderam um homem, de 24 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 14 e...
SEGURANÇA27/11/2025

Polícia Civil prende dono de loja de suplementos em Cuiabá por venda de anabolizantes

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (27.11), um homem, de 46 anos, proprietário de uma loja de suplementos,...
SEGURANÇA27/11/2025

Tolerância Zero confirma redução de crimes no primeiro ano de programa em MT

Os resultados do primeiro ano do programa Tolerância Zero, principal programa de segurança pública do Governo de Mato Grosso, confirmaram...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262