Prefeitura lança Plano de Contingência para Dengue e anuncia que não houve mortes em 2025
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), apresentou na manhã desta quinta-feira (27) o novo Plano de Contingência Municipal para Arboviroses em 2026, um instrumento robusto que padroniza ações, define fluxos e orienta respostas coordenadas para o enfrentamento de cinco tipos de arboviroses: Dengue, Chikungunya, Zika, Febre do Oropouche e Febre Amarela.
O encontro reuniu equipes técnicas e representantes de diversas pastas essenciais para a execução do plano, reforçando a articulação intersetorial necessária para enfrentar desafios epidemiológicos. Participaram da reunião: Vigilância Epidemiológica, Unidade de Vigilância em Zoonoses, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Atenção Primária, Atenção Secundária, Laboratório Central de Cuiabá, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social.
O lançamento do Plano vem acompanhado de uma conquista histórica: a capital registrou, em 2025, zero óbitos por Dengue, alcançando o índice de letalidade zerado no período.
Segundo o relatório epidemiológico que embasa o documento:
* Óbitos por Dengue em 2024: 4 confirmados
* Óbitos por Dengue em 2025: 0 confirmados
* Casos notificados: queda de 2.950 (2024) para 1.984 (2025)
Os números refletem a efetividade do monitoramento intensificado, das ações de campo e da resposta rápida das equipes de vigilância.
O Plano de Contingência estabelece uma lógica operacional clara, dividida em estágios que permitem ação imediata diante de qualquer alteração no cenário epidemiológico:
* Nível Zero – Normalidade: monitoramento contínuo e ações preventivas.
* Nível I – Mobilização: reforço das equipes e ampliação das estratégias de controle.
* Nível II – Alerta: intensificação das medidas de combate após detecção de aumento de casos.
* Nível III – Emergência: resposta completa e integrada, mobilizando recursos ampliados.
Essa estrutura possibilita ativar ou desativar a Sala de Situação conforme a necessidade, garantindo que nenhum surto evolua sem resposta adequada.
O documento destaca ainda o cenário da Chikungunya, que apresentou aumento de registros em 2025. A preparação e o alinhamento das equipes garantem condições de resposta efetiva. Cuiabá também mantém vigilância ativa sobre a Febre do Oropouche e Febre Amarela, ambas sem casos confirmados até o momento, reforçando o compromisso com a proteção preventiva da população.
Durante a reunião, o coordenador do CIEVS, Weslen Santana Padilha, reforçou que o Plano de Contingência é um esforço coletivo e intersetorial. A integração com áreas como assistência social, limpeza urbana, ordem pública, defesa civil, laboratório, atenção primária e secundária cria um sistema unificado de enfrentamento capaz de proteger a cidade em diferentes cenários epidemiológicos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Operação “Travessia Segura” será lançada nesta sexta-feira para conscientizar pedestres e motoristas
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública (Semob Segp), lança nesta sexta-feira (28), das 10h30 às 11h30, a “Operação Travessia Segura” na Praça José Rachid Jaudy, no cruzamento da Avenida Generoso Ponce de Arruda com a Avenida Barão de Melgaço.
Segundo a secretária de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, coronel da Polícia Militar Francyanne Siqueira Chaves Lacerda, a operação tem como objetivo promover a segurança no trânsito e conscientizar pedestres e motoristas sobre o uso correto e a travessia adequada das faixas.
“A operação é uma ação educativa e preventiva, voltada à promoção da segurança e do respeito no trânsito. Os agentes de trânsito e transporte irão orientar diretamente sobre o uso correto das faixas, garantindo travessias seguras, ordenadas e respeitosas, reduzindo o risco de acidentes e conflitos entre veículos e pedestres”, explicou Francyanne.
As ações ocorrerão em frente a escolas municipais, estaduais e privadas, além da região central e de bairros com maior fluxo de veículos e pedestres. A operação segue até 13 de dezembro durante os períodos matutino e vespertino.
Participam da operação agentes de trânsito e transporte e policiais militares, atuando por meio do Programa Atividade Delegada, que integram a Semob SegP.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Projeto que cria Câmara Mirim ganha apoio parlamentar
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Conselheiros do TCE-MT tratam de consensualismo e segurança jurídica em Fórum do Poder Judiciário
Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 422 milhões do Agora Tem Especialistas para garantir mais atendimentos para o SUS na Bahia
ReciclaJud – Edição Sede une cuidado ambiental e apoio social a catadores às vésperas do Natal
Autoridades locais destacam impacto histórico da Expedição Araguaia-Xingu no atendimento à população
Festival Educarte 2025 chega ao fim com destaque para talentos e premiação de R$ 75 mil
