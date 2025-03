Prefeitura mobiliza agentes de saúde em nova força-tarefa contra o Aedes aegypti

Programação segue até este fim de semana, nos dias 22 e 23 de março, levando informação, capacitação e serviços essenciais para mulheres da região

A Semana da Mulher VG Shopping, realizada dentro do projeto “VG Com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, está proporcionando uma série de ações e serviços voltados ao protagonismo feminino. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo (SMDETT), e entidades como o Várzea Grande Shopping, CDL Várzea Grande, Sicoob, além das Secretarias de Defesa Social, Saúde, Educação e Cultura, além de Assistência Social e Guarda Municipal.

Com atividades realizadas entre os dias 18 e 21 de março, a programação segue até este fim de semana, nos dias 22 e 23 de março, levando informação, capacitação e serviços essenciais para mulheres da região.

Dentre as principais ações realizadas, foram destaque o “Workshop– Feirão Limpa Nome e Informações sobre Linha de Crédito”, voltado para mulheres empreendedoras ou que desejam empreender, promovido pela SMDETT, VG Shopping e CDL. O evento incluiu palestras sobre organização financeira e acesso ao crédito. Além disso, um workshop de defesa pessoal foi oferecido pela Secretaria de Defesa Social e Guarda Municipal.

A programação também contou com atendimentos realizados em parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência Social.

Para a gerente de marketing do VG Shopping, Marina Marquez, essa parceria com a prefeitura é essencial. “Nosso objetivo é aproximar o shopping da população, oferecendo serviços, informações e empoderamento para as mulheres”.

APOIO – O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, ressaltou a importância do evento para o empreendedorismo feminino. “A Semana da Mulher no VG Shopping iniciou com palestras sobre como obter crédito para empreender, contando com o apoio da Desenvolve MT. Além disso, a Secretaria oferece atendimentos permanentes para empresários e empresárias, incluindo abertura de MEI, emissão de nota fiscal e busca por emprego através do Sine”.

E, acrescentou: “Além disso, estamos fortalecendo parcerias e promovendo eventos voltados ao público feminino, garantindo que as mulheres tenham cada vez mais acesso às capacitações, oportunidades e apoio para seu crescimento pessoal e profissional”, acrescentou Mario Quidá.

A assessora técnica especial da MT Fomento, Ava Clair, destacou as facilidades do crédito voltadas às mulheres empreendedoras: “Temos uma linha de crédito com juros reduzidos de 0,37% ao mês e um teto de até R$ 15 mil. Além disso, todo o processo é digital, tornando o acesso mais ágil e simplificado”.

O gerente do Sicoob Credi Sul, Weslley Casarin, reforçou que a cooperativa está oferecendo soluções financeiras com taxas diferenciadas: “Nosso objetivo é auxiliar as mulheres na abertura de negócios, oferecendo consultoria financeira e direcionamento sobre a melhor linha de crédito para cada situação”.

AÇÕES EM OUTROS LOCAIS – Fora do VG Shopping, outras atividades também foram promovidas nesta sexta-feira (21), dentro do projeto “VG Com Elas”. Entre elas, o evento “VG com Elas e Meio Ambiente”, na Escola MCA, realizado pela BPW e SMECEL, a Roda de Conversa e Tarde da Beleza promovida pelo Conselho Municipal de Defesa da Mulher (CMDM) na AVDF, atividades alusivas ao Dia da Mulher no CRAS Cristo Rei, coordenadas pela Secretaria de Assistência Social (SMAS) e, para encerrar o dia, uma Roda de Conversa com Mulheres Advogadas e Feira de Empreendedorismo no estacionamento da OAB VG.

A Semana da Mulher VG Shopping segue até o dia 23 de março, promovendo a valorização e a autonomia das mulheres por meio de capacitação, informação e acesso a serviços essenciais.

Confira abaixo todas as ações deste final de semana do projeto “VG com Elas”:

22/03 – Sábado:

· 09h às 17h – Acelera VG com Elas, na Escola Municipal Abdala José, bairro São Mateus. (Realização: Prefeitura de VG – todas as secretarias municipais)

· 14h – Semana da Mulher VG Shopping – Roda de Conversa “Mulheres Surdas: Fortes, Capazes e Inspiradoras”, no VG Shopping. (Realização: Associação dos Surdos/as de VG, SMDETT e VG Shopping)

· 16h – Semana da Mulher VG Shopping – Roda de Conversa “Mulheres em Chama”. (Realização: VG Shopping, Mulheres do Brasil e SMDETT)

23/03 – Domingo:

· Semana da Mulher VG Shopping – Exposição Redeiras – Atividade Cultural, no VG Shopping. (Realização: VG Shopping, SMDETT e SMECEL)

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT