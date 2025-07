Prefeitura oferece curso gratuito para quem deseja iniciar na apicultura

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, está oferecendo oficinas gratuitas de iniciação à apicultura durante a 57ª Expoagro. A atividade é voltada a quem deseja aprender sobre o manejo de abelhas e a produção de mel, e ocorre na Casa do Mel, instalada no Parque de Exposições Jonas Pinheiro.

As oficinas começaram nesta segunda-feira (14) e terão novas turmas na quarta (16) e sexta-feira (18), sempre das 9h às 12h. O curso ensina desde a captura de abelhas com caixas iscas até o processo de transferência para a caixa ninho, onde ocorre a produção de mel.

“Estamos demonstrando que este é o momento ideal para começar, com o início da florada em julho. É uma fase excelente para atrair enxames de forma prática e acessível. Mostramos desde técnicas simples, como o uso de caixas de papelão, até práticas mais profissionais”, explicou Juraci Rodrigues do Nascimento, presidente da Cooperativa Cuiabana de Apicultores (Coopabel), que conduz a oficina.

Mesmo quem perdeu o primeiro dia pode participar nas próximas datas. “Na quarta, a gente recapitula tudo. Dá para aprender do começo até a parte prática”, reforçou Juraci.

A oficina é aberta a todos os interessados e não exige experiência anterior. Para quem tem receio de lidar com abelhas, a Coopabel disponibiliza equipamentos de proteção individual (EPIs). Os participantes também podem se inscrever no programa Agro da Gente, que oferece kits gratuitos para apicultores iniciantes.

A proposta da oficina é estimular a geração de renda por meio da apicultura, oferecendo uma alternativa viável para pequenos produtores e famílias da zona rural. Em apenas três dias de aula, o aluno já adquire base suficiente para iniciar a captura e manejo de enxames.

Durante o curso, os participantes aprendem as medidas ideais das caixas, o uso correto dos quadros e cuidados com as melgueiras, fundamentais para uma produção de mel segura e eficiente.

Exemplo de quem participa

Uma das participantes é Elza Monteiro de Campos, moradora do Distrito da Guia, onde atua na agricultura familiar. “Meu marido e eu temos muito interesse. Já identificamos três pontos com enxames e estamos esperando as orientações do Juraci para começar”, contou.

Juraci, por sua vez, iniciou na apicultura de forma despretensiosa, ainda na década de 1990, enquanto atuava na preservação da RPPN do Sesc Pantanal. O que era um hobby, inspirado nas aulas de zootecnia de sua formação técnica no Paraná, acabou se tornando um negócio. “Hoje, com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, posso compartilhar esse conhecimento com orgulho”, afirmou.

Apoio institucional

A Coopabel é uma cooperativa criada para apoiar agricultores e apicultores da Baixada Cuiabana. Já a Casa do Mel, onde ocorrem as oficinas, foi construída pela Prefeitura para beneficiar os apicultores da região, fortalecendo a cadeia produtiva do mel.

Segundo o secretário adjunto de Agricultura e Trabalho, Renildo França, a cooperativa mantém um termo de cooperação com a Prefeitura para uso da estrutura. “Quando iniciamos a gestão, a Coopabel tinha cerca de 40 associados. Hoje, com o apoio da Prefeitura, já são mais de 100 apicultores cadastrados, sendo 64 integrados diretamente nas ações da gestão Abilio Brunini”, destacou.

#PraCegoVer

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT