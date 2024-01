Prefeitura orienta empreendedores do turismo de Sinop a se cadastrarem no Cadastur

Os prestadores de serviços turísticos de Sinop, pessoas físicas e jurídicas, devem realizar o cadastro no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) do Ministério do Turismo-MTUR, que tem como objetivo promover a formalização dos fornecedores de serviços turísticos no Brasil e oferecer segurança para os consumidores destes serviços. O cadastro pode ser feito pelo site: www.cadastur.turismo.gov.br

O cadastro é obrigatório para meios de hospedagem, Agências de Turismo, Transportadoras Turísticas, Organizadoras de Eventos, Parques Temáticos, Acampamentos Turísticos e Guias de Turismo-MEI (Microempreendedor Individual).

O setor de turismo desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento econômico, com o intuito de fortalecer a sustentabilidade e a transparência nesse segmento, por isso é orientado a todos os prestadores de serviço de turismo que realizem o cadastro junto ao site do governo.

O Cadastur proporciona maior transparência sobre as atividades dos prestadores de serviço, permitindo que os turistas façam escolhas informadas, facilitando ainda a identificação de prestadores de serviço legítimos, garantindo a segurança. E é uma importante fonte de consulta para turistas, que podem verificar a regularidade do serviço através do portal. Muitos empreendedores desconhecem que podem e, em alguns casos, devem se cadastrar e aproveitar as vantagens que o portal tem a oferecer.

Vale destacar que o Ministério do turismo realiza a fiscalização nos serviços ofertados onde há obrigatoriedade de cadastro, os proprietários devem ficar atentos e manter atualizado o cadastro junto ao órgão.

A turismóloga da Prefeitura de Sinop, Leidiane Viegas, explica que existem vantagens para os empreendedores cadastrados, como acesso a linhas de créditos específicas para o setor. “Além dos financiamentos exclusivos do setor turístico, como o FUNGETUR, o cadastro oferece inserção em ações do ministério, além da participação em programas de qualificação, bem como a visibilidade nacional e internacional, dentro do Portal do Ministério do Turismo”. Além de benefícios e vantagens aos cadastrados, o programa permite aos prestadores atuarem legalmente, por meio da emissão do Certificado Cadastur.

Para os órgãos públicos, municípios, estados e Governo Federal, o cadastro é um banco de informações de profissionais e prestadores de serviços turísticos, auxiliando no planejamento e atuação do governo, além de contribuir para que os municípios avancem na categoria do Mapa Brasileiro de Turismo (Programa do MTUR).

Tanto o cadastro, como a renovação, são totalmente gratuitos e podem ser feitos através do site. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Departamento de Turismo e do Centro de Atendimento Empresarial, também está a disposição para auxiliar nesse cadastramento, através do telefone: 66 3520-7585 ou presencialmente na Av. das Itaúbas, 3257, setor comercial

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT