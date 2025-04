Prefeitura paga aposentados, pensionistas e injeta R$ 25 milhões na economia

A Prefeitura de Cuiabá efetua nesta sexta-feira (25) o pagamento dos aposentados, pensionistas e injeta um total de R$ 25 milhões na economia. As transações financeiras serão concluídas até as 23h59m.

No total, são 5.182 favorecidos com os pagamentos. Desde o início do mandato, em janeiro, o prefeito Abilio Brunini tem honrado a tradição do município em pagar aposentados e pensionistas sempre no dia 25 de cada mês.

“Nosso mandato valorizar todos os que já contribuíram com o serviço público. O pagamento dos aposentados, respeitando o intervalo de 30 dias, é uma forma de respeito a todos aqueles os serviços públicos da cidade”.

#PraCegoVer

O texto é ilustrado com uma foto da sede da Prefeitura de Cuiabá. O prédio tem detalhes nas cores verde e branca. Há destaque para uma placa de cor marrom com letras brancas e os dizeres: “Palácio Alencastro”

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT