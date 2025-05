Prefeitura paga salário com RGA e prêmio saúde movimentando R$ 76 milhões

O Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) foi palco de uma importante ação educativa da campanha Maio Vermelho, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca. A atividade, realizada na quinta-feira (29), fez parte de uma programação especial que acontece durante toda a semana, com foco nos servidores do hospital, envolvendo desde profissionais da limpeza até a alta direção.

A ação contou com a presença da Dra. Diurianne França, doutora em Ciências Odontológicas e estomatologista da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), que destacou a importância da iniciativa: “Hoje estamos seguindo a nossa programação do Maio Vermelho com diversas palestras ao longo do mês e viemos falar sobre o câncer de boca, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce com os profissionais de saúde que atuam aqui. Estamos envolvendo o setor administrativo, técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros e, claro, toda a equipe de odontologia”, explicou a especialista.

A programação do Maio Vermelho no HMC conta com três dias de ações, começando com um podcast ao vivo no último dia 27, transmitido pelo canal Plantão Além da Saúde. Já nesta quinta-feira (29), o foco foi a conscientização sobre a importância da detecção precoce, enquanto o encerramento acontece nesta sexta-feira (30), com uma palestra ministrada pela Dra. Amanda Barbosa de Godoy, residente em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital de Câncer de Mato Grosso, que vai abordar o tratamento do câncer bucal.

Segundo a Dra. Diurianne, o evento pretende informar os profissionais de saúde para que se tornem multiplicadores do conhecimento, ampliando o alcance da prevenção:

“Todo mundo fala de câncer de mama, de próstata, mas pouco se fala do câncer de boca. São mais de 15 mil novos casos por ano e mais de 6 mil mortes. Quando diagnosticado precocemente, ele tem cura, mas, infelizmente, 80% dos casos ainda são detectados tardiamente, o que resulta em altos índices de mortalidade”, alertou.

Ela reforça que os sintomas do câncer de boca incluem manchas, feridas que não cicatrizam, sangramentos, dormência ou caroços na cavidade oral. “Qualquer alteração que persista por mais de 15 dias deve ser avaliada por um cirurgião-dentista. Hoje, temos o recurso do Tele-Estômato MT, que permite ao dentista enviar fotos da lesão e, em até 72 horas, receber uma avaliação especializada com possível encaminhamento”, explicou.

A ação foi organizada pela cirurgiã-dentista Josiane Leite, responsável técnica pela odontologia hospitalar do HMC, que destacou a importância de levar informação à equipe multiprofissional do hospital:

“Na terça-feira, participamos do podcast e, hoje e amanhã, estamos com essa programação interna no HMC. É essencial levar informação, criar essa cultura de prevenção. Isso também gera economia para a gestão, pois, quando diagnosticado precocemente, o tratamento é mais eficaz e com menos sequelas para o paciente”, afirmou Josiane.

Ela também ressaltou que a atuação da equipe odontológica do HMC vai além do evento. Diariamente, os dentistas realizam atendimentos à beira-leito, principalmente em pacientes intubados ou traqueostomizados, nas UTIs e enfermarias, visando prevenir complicações como broncoaspiração: “Todos os pacientes são avaliados, independentemente do motivo da internação. A gente faz uma busca ativa, examina clinicamente a cavidade oral, verifica a presença de lesões ou dentes com mobilidade, que podem gerar riscos. E esse trabalho é feito em conjunto com a equipe multidisciplinar do hospital”, concluiu.

A campanha Maio Vermelho no HMC reforça o papel estratégico da odontologia hospitalar na promoção da saúde bucal e na luta contra o câncer de boca, ao mesmo tempo em que fortalece a atuação integrada dos profissionais da saúde em prol de um atendimento mais acolhedor, eficiente e preventivo.

A imagem mostra um grupo de servidores que participou de uma ação de prevenção à saúde bucal. A maioria dos servidores usa roupas vermelhas, cor que simboliza a campanha.

