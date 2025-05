Prefeitura participa da abertura do 18º Campeonato de Feirantes do Porto

Começou nesta segunda-feira (19) o tradicional Campeonato de Feirantes do Mercado do Porto, que neste ano completa a 18ª edição. Na cerimônia de abertura, no Campo do Bode, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou e deu o pontapé inicial do evento esportivo que reúne feirantes de toda capital, promovendo lazer, integração e espírito esportivo entre os trabalhadores.

Dez equipes cuiabanas estão na disputa pelo título: Até Cuiabano, Azulão, Colônia, Dourado, Fortaleza, Galo da Serra, Guerreiro de Cristo, Raça Pura, Tigrão e Tricolor.

Durante a solenidade, o prefeito destacou o papel do esporte na valorização dos feirantes e na promoção da cidadania e integração entre os trabalhadores.

“Esse campeonato é mais do que futebol. É uma celebração da nossa cultura popular, da força dos trabalhadores e da união da nossa gente. Vamos continuar investindo em ações que incentivem o esporte e levem qualidade de vida à população”, afirmou Brunini.

O campeonato segue o formato de pontos corridos, com todos os times se enfrentando em turno único. Os quatro melhores colocados avançam para a semifinal. As partidas serão disputadas sempre às segundas-feiras, e a grande final está marcada para o Dia dos Feirantes, comemorado em 25 de agosto.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, também participou da cerimônia e reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento das práticas esportivas nos bairros.

“Fomentar o esporte é também fomentar saúde, convivência social e respeito. A cada edição, vemos o quanto esse campeonato se consolida como um marco entre os feirantes e um exemplo de organização comunitária”, destacou o secretário.

O evento contou ainda com a presença do secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, que prestigiou a abertura e parabenizou os organizadores pela iniciativa.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito Abilio Brunini no momento em que dá o pontapé inicial da partida inaugural do 18º Campeonato de Feirantes do Mercado do Porto. Ele está em um campo de futebol, cercado por jogadores uniformizados e outras autoridades, marcando simbolicamente o início do torneio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT