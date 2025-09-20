Prefeitura participa da inauguração da Sala de Acolhimento para vítimas de assédio na UFMT

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, participou nesta semana da inauguração da Sala de Acolhimento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), um espaço voltado ao atendimento, escuta qualificada e encaminhamento de vítimas de assédio dentro da instituição.

A nova sala funcionará de forma permanente no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Faculdade de Direito (FD) da UFMT e contará com profissionais da área de assistência social, capacitados para lidar com esse tipo de demanda.

Para a secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, a criação do espaço representa um avanço significativo no enfrentamento à violência contra a mulher no ambiente universitário, além de fortalecer a rede de proteção. Durante o evento, Hadassah reafirmou o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a causa e colocou os serviços especializados da secretaria à disposição da iniciativa.

“A Secretaria da Mulher já acolhe, regularmente, alunas da UFMT em situação de vulnerabilidade. A criação deste espaço dentro da universidade é um passo essencial para ampliar o acesso à escuta segura. Tenho certeza de que essa proximidade vai encorajar ainda mais mulheres a buscarem ajuda com confiança”, destacou a secretária.

A cerimônia de inauguração foi conduzida pela reitora da UFMT, Marluce Aparecida Souza e Silva, que ressaltou a importância da ação como instrumento de garantia de direitos e promoção de um ambiente acadêmico mais seguro e acolhedor para estudantes, docentes, técnicos e demais integrantes da comunidade universitária.

A programação contou ainda com palestra da delegada Judá Marcondes, titular da Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá e integrante da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, parceira da Secretaria Municipal da Mulher. Também estiveram presentes a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Cenira de Almeida, além de representantes da Patrulha Maria da Penha, considerada um dos principais braços da rede de proteção às mulheres em Mato Grosso.

#PraCegoVer

A imagem mostra a secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, posando para a foto ao lado da representante da Patrulha Maria da Penha e de outras autoridades que participaram da inauguração do novo espaço.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT