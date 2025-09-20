Cuiabá
Prefeitura participa da inauguração da Sala de Acolhimento para vítimas de assédio na UFMT
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, participou nesta semana da inauguração da Sala de Acolhimento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), um espaço voltado ao atendimento, escuta qualificada e encaminhamento de vítimas de assédio dentro da instituição.
A nova sala funcionará de forma permanente no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Faculdade de Direito (FD) da UFMT e contará com profissionais da área de assistência social, capacitados para lidar com esse tipo de demanda.
Para a secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, a criação do espaço representa um avanço significativo no enfrentamento à violência contra a mulher no ambiente universitário, além de fortalecer a rede de proteção. Durante o evento, Hadassah reafirmou o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a causa e colocou os serviços especializados da secretaria à disposição da iniciativa.
“A Secretaria da Mulher já acolhe, regularmente, alunas da UFMT em situação de vulnerabilidade. A criação deste espaço dentro da universidade é um passo essencial para ampliar o acesso à escuta segura. Tenho certeza de que essa proximidade vai encorajar ainda mais mulheres a buscarem ajuda com confiança”, destacou a secretária.
A cerimônia de inauguração foi conduzida pela reitora da UFMT, Marluce Aparecida Souza e Silva, que ressaltou a importância da ação como instrumento de garantia de direitos e promoção de um ambiente acadêmico mais seguro e acolhedor para estudantes, docentes, técnicos e demais integrantes da comunidade universitária.
A programação contou ainda com palestra da delegada Judá Marcondes, titular da Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá e integrante da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, parceira da Secretaria Municipal da Mulher. Também estiveram presentes a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Cenira de Almeida, além de representantes da Patrulha Maria da Penha, considerada um dos principais braços da rede de proteção às mulheres em Mato Grosso.
#PraCegoVer
A imagem mostra a secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, posando para a foto ao lado da representante da Patrulha Maria da Penha e de outras autoridades que participaram da inauguração do novo espaço.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá celebra o Dia Mundial da Limpeza com ações em toda a cidade
Neste sábado (20), Dia Mundial da Limpeza, a Prefeitura de Cuiabá reforça o compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar da população, intensificando os trabalhos de zeladoria em diversos bairros da capital. As equipes da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) estão mobilizadas em ações que incluem varrição de ruas, pintura de meio-fio, roçagem, capinação, recolhimento de entulhos e limpeza de praças e avenidas.
O objetivo é promover não apenas a limpeza dos espaços públicos, mas também incentivar a consciência coletiva de que manter a cidade limpa é uma responsabilidade compartilhada. “Todos os dias, nossos profissionais estão nas ruas, garantindo que Cuiabá permaneça mais bonita e organizada. Hoje, no Dia Mundial da Limpeza, destacamos ainda mais esse trabalho e reforçamos a importância da colaboração de cada cidadão para preservar os espaços que são de todos”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.
Coordenadas de forma integrada, as equipes percorrem diferentes pontos da cidade, priorizando locais de grande circulação de pessoas e áreas de lazer comunitário. Além de embelezar os bairros, a ação ajuda na prevenção de doenças, no combate ao descarte irregular de lixo e na valorização dos espaços públicos.
A Prefeitura de Cuiabá reforça que o trabalho de limpeza é diário e constante, mas o Dia Mundial da Limpeza serve como um convite para que cada morador também faça a sua parte. Manter praças, ruas e avenidas limpas é uma responsabilidade de todos e garante uma cidade mais bonita e saudável para viver.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Primeira-dama e secretária acompanham instalação de aparelho no São Benedito
A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, e a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, acompanharam nesta sexta-feira (19) o andamento das obras de reforma do Hospital Municipal São Benedito (HMSB) e o processo de instalação do novo aparelho de ressonância magnética de 3 Tesla.
A expansão do setor de diagnóstico por imagem deve ampliar significativamente o número de atendimentos, especialmente para exames de mamas densas, a partir do próximo mês. Atualmente, o serviço é prestado à rede pública municipal pela empresa IMEDI – Diagnóstico por Imagem, por meio de contrato terceirizado.
Durante a visita, Samantha Iris destacou a importância da modernização do setor de imagem e dos avanços nas obras para a qualidade do atendimento oferecido à população. “É essencial acompanhar o andamento da reforma e a ampliação do serviço de diagnóstico por imagem, com a instalação da ressonância magnética. Essas melhorias refletem nosso compromisso em oferecer exames de alta qualidade, pois cuidar da saúde exige responsabilidade, dedicação e cuidado. Teremos aqui um setor de imagens bem completo para atender essa demanda”, afirmou.
Samantha Iris também anunciou que na unidade será realizado um grande mutirão da campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. “Aqui serão realizados os exames de um grande mutirão para o ‘Outubro Rosa’. Queremos que essas ações se estendam além do mês de outubro”, afirmou.
A secretária Danielle Carmona reforçou que a rede pública municipal já disponibiliza exames de ressonância magnética e que, com o novo aparelho em funcionamento, a capacidade de atendimento será ampliada para até 900 procedimentos por mês no Hospital São Benedito. O hospital também recebeu novos equipamentos de tomografia computadorizada e, com a conclusão das obras, deverá retomar plenamente sua capacidade cirúrgica.
“Além da realização dos exames que contribuirão para o fechamento do diagnóstico, com a finalização da reforma conseguiremos disponibilizar os leitos do hospital e retomar o número de cirurgias conforme a capacidade instalada da unidade”, declarou a secretária.
A visita contou ainda com a presença do diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), Israel Paniago, e do responsável pelo setor assistencial, Denialison Santiago. Segundo eles, após a fase de testes, o hospital voltará a operar com atendimento pleno à população, incluindo exames para mamas densas. Os pacientes continuarão sendo encaminhados exclusivamente via Central de Regulação, responsável por organizar as filas e o agendamento dos procedimentos na unidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Polícia Civil de MT prende pai e filho que cometeram chacina no ano de 2020 em Colniza
Pai e filho, autores da chacina que matou quatro pessoas no ano de 2020 no município de Colniza, foram presos...
A Polícia Civil prende dois por tráfico em Santo Antônio do Leverger
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Santo Antônio do Leverger, juntamente com a 3ª Companhia Independente da...
Polícia Militar prende dois homens com drogas e arma de fogo em Confresa
Dois homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, na noite desta...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
