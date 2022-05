Prefeitura participa de treinamento da CGU referente ao recebimento de denúncias

A Prefeitura de Cuiabá participou, na manhã desta terça-feira (03), de uma capacitação realizada pela Controladoria Geral da União (CGM) pertinentes ao recebimento e tratamento de denúncias referente aos crimes de assédio moral e sexual. O evento ocorreu no auditório da Controladoria Geral do Município (CGM) e contou com a presença de coordenadores de diversas secretarias que compõem o Executivo Municipal.

O conteúdo abordado tem como finalidade enfatizar a disparidade entre manifestações e denúncias, informando sobre as formas corretas que os servidores devem agir e proceder diante de situações como estas.

O ouvidor-geral do município, Heitor Reyes, um dos grandes parceiros na elaboração da cartilha de prevenção e combate à crimes dessa natureza. Ele pontuou ainda que esse é o primeiro passo dado pela Gestão Emanuel Pinheiro rumo ao encaminhamento e tratamento correto dos casos. “Esse curso vai ser difundido em todas as secretarias da prefeitura, começando pelas lideranças. Desta forma estamos oferecendo todo o suporte para que a situações caminhem de forma coerente, além das respostas às vítimas”, comentou.

A coordenadora do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção (NAOP), Geórgia Pompéu frisou que a prática abrange diferentes comportamentos, sejam elas por supostas irregularidades ou não. “Tratamos de denúncias, o assédio moral e sexual, mas outros assuntos também comunicamos a melhor maneira de lidar. Essa ação faz parte do programa Profoco da CGU que é de fortalecimento das ouvidorias e a Prefeitura de Cuiabá faz parte da nossa rede nacional”, comentou.

A secretária-adjunta da Secretaria da Mulher, Eliz Prates afirmou que o trabalho do comitê não se limita apenas ao lançamento da cartilha, mas sim permanente, a fim de erradicar as condutas ilegais. “É fundamental essa capacitação, pois nos dá mais elementos para orientar e fazer com que as pessoas compreendam o quanto nocivo pode ser o assédio dentro das instituições públicas”, completou.

Ao todo mais de 29 servidores participaram do curso com a carga horária total de quatro horas.