Prefeitura presta assistência à família vítima de incêndio no Contorno Leste

A Prefeitura de Cuiabá, por meio de uma ação conjunta, está prestando toda a assistência necessária à família atingida por um incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (2), nas proximidades da Avenida Contorno Leste.

A força-tarefa emergencial conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência; da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e Defesa Civil.

De acordo com relatos, a residência atingida era composta por dois cômodos e um banheiro, onde moravam a mãe, o padrasto e a criança. No momento do incêndio, o padrasto estava no trabalho. A mãe encontrava-se em um dos cômodos quando ouviu um barulho e foi retirada da casa por um rapaz. Em estado de choque, desmaiou e, ao recobrar a consciência, foi informada sobre o falecimento do filho.

Equipes da Assistência Social estiveram no local para oferecer apoio psicológico e social aos familiares. Em conversa com os profissionais, a mãe e o padrasto informaram que, neste momento, não desejam ser encaminhados para acolhimento institucional.

A Prefeitura também realizou o levantamento das principais necessidades da família, como cestas básicas, roupas e calçados. Técnicos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Dr. Fábio participaram da ação, realizando encaminhamentos para benefícios eventuais e doando algumas peças de vestuário.

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária fez uma vistoria no terreno e iniciou o processo de cadastramento da família em programas habitacionais, visando à inclusão na fila de espera por moradias populares.

A Defesa Civil também fez o reconhecimento da área afetada e continua oferecendo suporte técnico e logístico. A família seguirá sendo assistida com doações, além de suporte psicológico e social.

#PraCegoVer

A imagem mostra os escombros de uma residência destruída por um incêndio, localizada nas proximidades da Avenida Contorno Leste.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT